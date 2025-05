“กูลิโกะ” จับมือเกมสุดฮิต “ROV” ขยายเกมเมอร์-ออก2รสชาติเฉพาะ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยกูลิโกะ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ป๊อกกี้ เพรทซ์ พีจอย แอลฟี่ และโคลลอน ต่อยอดกลยุทธ์ “5 New” ลุย “New Collab” ผนึกกำลังเกมออนไลน์ครั้งแรกในไทย จับมือเกมแนว MOBA สุดฮิต “ROV” แจกโค้ดรับไอเท็มสุดพิเศษ 500,000 ชิ้น พร้อมมอบโอกาสให้ผู้บริโภคลุ้นรางวัลใหญ่ PlayStation 5 ผ่านกล่อง “Pretz x ROV” 5 รสชาติ ตั้งแต่ 15 พ.ค.-14 ก.ค.นี้ หวังมอบความสุขและขยายฐานตลาดลูกค้ากลุ่มเกมเมอร์ โดยสะท้อนแนวคิดของเพรทซ์ที่เน้นเติมเต็มช่วงเวลา “Pretz ก่อน Play” พร้อมเดินหน้า “New Innovation” ดึง 2 อาหารไทยยอดนิยมระดับโลก สร้างสรรค์ 2 รสชาติใหม่ภายใต้กลุ่ม Thai Taste ได้แก่ “ต้มข่าไก่” และ “แกงเขียวหวานไก่” หวังเจาะตลาดทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝากนายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด เผยว่า ในโอกาสครบรอบ 55 ปีของบริษัทฯ ไทยกูลิโกะยังคงเดินหน้าผลักดันกลยุทธ์ “5 New” เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่และแบ่งปันความสุขให้กับผู้บริโภค โดยผ่านความร่วมมือครั้งแรกกับเกม MOBA บนมือถือยอดนิยมของประเทศไทยอย่าง ROV จัดแคมเปญพิเศษ “Pretz x ROV” มุ่งหวังที่จะเข้าถึงชุมชนเกมเมอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพบว่า เพรทซ์รับประทานง่ายและเหมาะสำหรับทุกช่วงเวลาของการเล่นเกมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เพรทซ์ได้สร้างสรรค์แคมเปญร่วมกับเกมมือถือ หลังค้นพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่เล่นเกมบนอุปกรณ์ต่างๆ สูงเป็นระดับท็อป 5 ของโลก (ที่มา: Digital 2025 Global Overview Report โดย We Are Social) และ Persona ของกลุ่มเกมเมอร์กับผู้ที่ชื่นชอบทานเพรทซ์คือกลุ่มเดียวกัน เพราะเพรทซ์มีลักษณะเป็นแท่ง หยิบทานง่ายระหว่างเล่นเกม และช่วยเพิ่มความมันส์ ความสนุกระหว่างเล่น ทางบริษัทฯจึงจับมือกับเกมมือถือที่ครองใจเหล่าเกมเมอร์มาอย่างยาวนาน เพื่อร่วมกันส่งมอบความสุขและขยายฐานคนรุ่นใหม่สำหรับแคมเปญ Pretz x ROV ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมให้ผู้บริโภคได้ลุ้นรางวัล 2 ต่อ ได้แก่ ต่อที่ 1 การแจกโค้ดไอเท็มในเกมสุดพิเศษกว่า 500,000 ชิ้น และ ต่อที่ 2 การชิงโชคลุ้นรางวัลใหญ่ PlayStation 5 Slim Digital Edition เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เพรทซ์ 5 รสชาติยอดนิยม ได้แก่ รสดั้งเดิม, รสข้าวโพด, รสลาบ, รสต้มยำกุ้ง และรสแกงเขียวหวานไก่ (เฉพาะที่มีสัญลักษณ์แคมเปญ Pretz x ROV) และใช้โค้ด 13 หลักจากในกล่อง เพื่อนำไปแลกรับไอเท็มที่หน้ากิจกรรมภายในเกม และลงทะเบียนชิงโชคด้วยโค้ดเดียวกัน ผ่านช่องทาง LINE Official @glicothailand ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.-14 ก.ค.68 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยการสแกน QR Code หน้ากล่องผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ หรือช่องทาง LINE Official @glicothailandนอกจากความร่วมมือกับเกม ROV แล้ว บริษัทฯยังเดินหน้าผลักดัน “New Innovation” สำหรับผลิตภัณฑ์ เพรทซ์ โดยการนำรสชาติอาหารไทยยอดนิยมระดับโลก มารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ซีรีส์ Thai Taste เพิ่มเติมอีก 2 รสชาติใหม่ ได้แก่ “เพรทซ์ รสต้มข่าไก่” และ “เพรทซ์ รสแกงเขียวหวานไก่” สะท้อนจุดแข็งของไทยในด้านวัฒนธรรมอาหาร พร้อมตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคชาวไทย และนักท่องเที่ยวที่ต้องการของฝากที่มีเอกลักษณ์“ปัจจุบัน เรามี 2 รสชาติในกลุ่ม Thai Taste คือรสลาบ และรสต้มยำกุ้ง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มองหาของฝากที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทย วันนี้เราเลือกสร้างสรรค์และพัฒนาอีก 2 รสชาติจากเมนูอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับติดอันดับท็อปจากสื่อชั้นนำของโลก1 โดยคัดสรรวัตถุดิบแท้ เช่น กะทิผง เครื่องแกง ใบมะกรูด และตะไคร้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสรสชาติอาหารไทยแท้ๆ ตัวบิสกิตใช้การอบ ไม่ทอด อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย เราจึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีก 2 รสชาติที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กระตุ้นยอดขายภาพรวม และกลายเป็นของฝากที่ชวนให้นักท่องเที่ยวหวนนึกถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวด้านผลิตภัณฑ์ของไทยกูลิโกะ” นายเฉลิมพงษ์ กล่าวทั้งนี้ เพรทซ์ Thai Taste รสชาติใหม่ ต้มข่าไก่ และแกงเขียวหวานไก่ จะวางจำหน่ายในรูปแบบกล่องพกพาขนาด 18 กรัม ราคา 12 บาท รสแกงเขียวหวานไก่ครอบคลุมช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ และรสต้มข่าไก่วางจำหน่ายเฉพาะที่บิ๊กซี โดยมุ่งหวังเป็นทางเลือกของขวัญที่มีความเป็นไทย เหมาะทั้งสำหรับบริโภคเองและซื้อเป็นของฝากบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด เป็นผู้เล่นหลักในตลาดบิสกิตของไทยมานานกว่า 50 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี 2513 และเติบโตอย่างมั่นคงในฐานะตลาดที่สำคัญของกูลิโกะในอาเซียน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ในเครือ ปัจจุบัน มีกลุ่มสินค้าในประเทศไทยทั้งสิ้น 2 กลุ่มหลัก ภายใต้หลากหลายแบรนด์ ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม ได้แก่ ป๊อกกี้, พีจอย, เพรทซ์, ไจแอนท์ คาปุลิโกะ, โคลอน, ทีนนี่, แอลฟี่ 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ Health & Wellness เครื่องดื่มน้ำนมอัลมอนด์ภายใต้แบรนด์อัลมอนด์​ โคกะ