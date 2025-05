THEBLACKSEA เครือซีพีผนึก Dreamers เปิดตัว ‘VOC’ ดัน T-POP สู่ตลาดโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - THEBLACKSEA บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ “เครือซีพี” และ THEBLACKLABEL ค่ายเพลงและครีเอทีฟเอเจนซีระดับโลกจากเกาหลีใต้ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเมนท์ ตัวแทนศิลปิน และค่ายเพลงต้นสังกัดศิลปิน T-POP ชื่อดังอย่าง PROXIE เปิดตัว ‘VOC’ กลุ่มศิลปิน Sub-unit จากศิลปินวง PROXIEที่ประกอบด้วย วิคเตอร์ อองรี และโชกุน เพื่อต่อยอดจากความสำเร็จของการร่วมงานกันครั้งแรกจากเพลง ‘TRAFFIC’ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงได้รับการตอบรับจากแฟนไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยครั้งนี้เป็นการร่วมมือระยะยาวเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรม T-POP ที่เริ่มจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเป็นหมุดหมายแรก ผ่านโมเดลการพัฒนาแบบ 360 องศาที่ครอบคลุมทั้งการผลิตคอนเทนต์ การพัฒนาศักยภาพศิลปิน และการเชื่อมโยงกับระบบนิเวศทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง เพื่อผลักดัน Soft Power ของไทยให้โดดเด่นในเวทีโลกพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา Chief Content Strategy, Investment and Partnership Officer เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สำหรับการร่วมมือครั้งสำคัญครั้งนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและเสริมแกร่งวงการ T-POP ในเวทีโลกว่า “เครือซีพีเชื่อว่า Soft Power คือโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย และ T-POP คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยบนเวทีโลก โดยเฉพาะในตลาดบันเทิงเอเชียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เราไม่ได้มอง T-POP แค่ในฐานะแนวเพลง แต่คือโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงศิลปิน สื่อ แพลตฟอร์ม คอนเทนต์ เทคโนโลยี และผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกันการร่วมมือกับบริษัท บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเมนท์ เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ THEBLACKSEAที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพศิลปินไทยให้ประสบความสำเร็จในการสร้างฐานแฟนคลับในตลาด โลก อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานอุตสาหกรรม T-POP อย่างแท้จริง โดย VOC จะเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาศิลปินไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยการสนับสนุนจากระบบนิเวศทางธุรกิจของซีพี เช่น แพลตฟอร์ม TrueVisions NOW เครือข่ายสื่อในเครือที่สามารถขยายผลได้ในระดับภูมิภาค รวมถึงประสบการณ์ด้าน Soft Power ที่สั่งสมนานนับทศวรรษ ผสานกับความเชี่ยวชาญของ THEBLACKLABEL ที่ได้ปั้นศิลปินและแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงมากมายตอบโจทย์แฟนๆ ทั่วโลกการร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดกลยุทธ์คอนเทนต์แบบครบวงจร 360 องศา โดยโมเดลการพัฒนา VOC จะเป็นมากกว่าการเปิดตัวซิงเกิลหรืออัลบั้ม แต่คือการวางแผนสร้างแบรนด์ศิลปินในระดับนานาชาติ ครอบคลุมทั้งเพลงในรูปแบบเพลงที่แตกต่าง รูปแบบโชว์ที่ไม่เหมือนใคร มินิซีรีส์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเพลงสำหรับ TrueVisions NOW คอลเลกชันสินค้าพิเศษ และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างฐานแฟนคลับอย่างยั่งยืนในหลายประเทศ”ดร.อรพรรณ มนต์พิชิต บวรวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเมนท์ กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเมนท์ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะศิลปินอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นทุกความท้าทายเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ อย่างการนำ PROXIE บอยแบนด์ชั้นนำ ก้าวสู่ความสำเร็จ ท่ามกลางกระแสวงการ T-POP ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งในปี 2568 นี้ ทางบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรม T-POP สู่ระดับสากล อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างสรรค์ผลงานเพลง การพัฒนาศักยภาพและทักษะของศิลปินในการสร้างผลงานรูปแบบใหม่ ๆ ไปจนถึงการพาศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ จึงตั้งใจที่จะร่วมงานกับ THEBLACKSEA ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการผลักดันศักยภาพศิลปิน โดยเราได้เล็งเห็นว่าการร่วมมือครั้งนี้เปรียบเสมือนการต่อยอดการร่วมผลักดันศิลปินไทย อย่าง VOC ให้ได้ก้าวข้ามขีดความสามารถ ปลดล็อกศักยภาพในหลากมิติของตนเองอย่างเต็มที่ ไปพร้อมกับการร่วมงานกับค่ายเพลงและทีมงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก”นายพีรธน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า​ “นอกจากนี้ THEBLACKSEA นำโดย Danny Chung ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์และโปรดิวเซอร์จากเกาหลี ได้เล็งเห็นศักยภาพของวิคเตอร์ อองรี และโชกุน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วิคเตอร์ ที่มีบุคลิกน่าค้นหาและมีความเป็นศิลปิน อองรี ที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการร้องเพลง และโชกุน ผู้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีพรสวรรค์ด้านการเต้น ความพิเศษเหล่านี้จึงกลายเป็นการรวมตัวของ 3 ศิลปินที่มีความโดดเด่นในมิติที่แตกต่างที่จะสร้างความแปลกใหม่แต่ทรงพลังให้กับทั้งวงการบันเทิงไทย และในต่างประเทศอย่างแน่นอน”‘VOC’ เป็น Sub Unit จากวง PROXIE วงบอยแบนด์แนวหน้าของวงการ T-POP ประกอบไปด้วย ศิลปินมากความสามารถ 3 คน ได้แก่ วิคเตอร์ - วรเมธ กอนุประพันธ์, อองรี - ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ และโชกุน - ปวริศร์ ศรีชัยชนะ ที่พกความสามารถและคาแรคเตอร์ความโดดเด่นของแต่ละคนมาอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเปิดตัวภาพลักษณ์แบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนผลงานของกลุ่มศิลปิน VOC มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2568 นี้ พร้อมกิจกรรมโปรโมตในไทยและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสร้างแรงกระเพื่อมใหม่ให้กับวงการ T-POP และนำศิลปินไทยก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะ Soft Power ของประเทศ