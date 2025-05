มอนเดลีซส่ง ‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ ใหม่ ดึง “เจฟ ซาเตอร์” เพิ่มแชร์ลูกอมพรีเมี่ยม

มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) ผู้นำขนมและของว่างระดับโลก และผู้ผลิตลูกอมฮอลล์ (Halls) แบรนด์ชั้นนำระดับโลก รุกตลาดเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุด ‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ (Halls Sugar Free Mints) ในงาน Halls Sugar Free Mints - Refreshing The Flavorful You ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดกิจกรรมให้แฟนๆ ได้เปิดประสบการณ์ความสดชื่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับพรีเซนเตอร์คนใหม่ “เจฟ ซาเตอร์” พร้อมความสนุกสุดขั้วไปกับ 6 หนุ่ม PROXIE ตอกย้ำเบอร์หนึ่งแบรนด์ลูกอมครองใจนิวเจนที่ชอบความสดชื่นแบบมีสไตล์‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ ลูกอม Compressed Mints สูตรปราศจากน้ำตาลที่มาพรัอมกับจุดเด่นที่จะทำให้ลมหายใจหอมเย็นสดชื่นยาวนานถึง 20 นาที มั่นใจ พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ ซึ่งนับเป็นการขยายฐานตลาดกลุ่มโปรดักส์พรีเมี่ยม On-the-go ของฮอลล์ เจาะกลุ่มคนนิวเจนที่มองหาโปรดักส์ที่เน้นให้ความสดชื่นและสะท้อนไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งนางไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ฮอลล์เป็นแบรนด์ลูกอมชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราส่งต่อ Brand Purpose ที่ทุกคนคุ้นเคย “Stay Cool Breathe Through It” เย็นไว้หายใจแล้วไปต่อ ด้วยการส่ง ‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ โปรดักส์ใหม่ที่ออกมาสร้างปรากฏการณ์ความเฟรชและเป็นพาร์ทเนอร์คนนิวเจนในการสร้างลมหายใจหอมสดชื่น มั่นใจและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ เรายังได้ทำงานร่วมกับ เจฟ ซาเตอร์ ศิลปินชายที่มาแรงที่สุดทั้งในบทบาทของนักร้อง นักแสดง โปรดิวเซอร์มากความสามารถ และสไตล์ไอคอน มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของฮอลล์ และจะมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คนนิวเจนได้ติดตามเพิ่มเติมเร็วๆ นี้”ด้านนางสาวศุภานัน เจนพินิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกอมและหมากฝรั่ง บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์ เป็นลูกอมมินต์สูตรปราศจากน้ำตาลในเซกเมนต์ลูกอมอัดเม็ด (Hard Compressed) ที่มาพร้อมกับการให้ความเย็นสดชื่นยาวนาน 20 นาที ด้วยเมนทอลสูตรเฉพาะซิกเนเจอร์ของฮอลล์ที่หลายคนคุ้นเคย โดยมีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ รสมินต์และแตงโม ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น พร้อมความมั่นใจ เหมาะกับทุกสถานการณ์ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการปรับตัวให้เข้าถึงคนนิวเจนที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งรสชาติ ความรู้สึกเย็นสดชื่น และไลฟ์สไตล์แบบไม่มีสะดุด”เจฟ ซาเตอร์ พรีเซนเตอร์คนใหม่ของฮอลล์ กล่าวว่า “เจฟเองมีฮอลล์พกติดกระเป๋าไว้ตลอด ซึ่ง ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์ เป็นสินค้าใหม่จากฮอลล์ ที่บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ลอง เพราะอร่อยและสดชื่นมากๆ โดยมี 2 รสชาติ ทั้งซองสีน้ำเงินจะเป็นรสมินต์ เย็นสดชื่น ส่วนซองสีชมพูเข้มรสแตงโม เจฟชอบอันนี้มากๆ ครับ เพราะได้รสแตงโมแบบฉ่ำๆ แค่เปิดซองมาก็หอมและเย็นสดชื่นมาก ทั้ง 2 รสยังให้ความเย็นสดชื่นยาวนาน 20 นาที วันนี้เลยตั้งใจอยากให้ทุกคน รวมถึงคุณวันเสาร์ได้ลองสัมผัสความอร่อยฉ่ำ เย็นสดชื่นจาก ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์ แบบใหม่กัน วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนและฝากติดตามเจฟกับฮอลล์ ที่จะมีสินค้าและกิจกรรมน่าตื่นเต้นมากมายอย่างต่อเนื่องเร็วๆ นี้”สัมผัสความอร่อยฉ่ำ สดชื่นถึงใจ ของ ‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ ที่มีให้เลือก 2 รส คือ รสมินต์ (Cool Mint) และ แตงโม (Cool Watermelon) ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ