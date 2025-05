TFBO 2025 ปีที่ 21 จัดเต็มแฟรนไชส์ ไทย-เทศ 150 แบรนด์ตอบโจทย์ยุคใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด ลุยจัดงานแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย TFBO 2025 ปีที่ 21 รวบรวมแบรนด์ชั้นนำกว่า 150 แบรนด์จากไทยและอีก 8 ประเทศ เอาใจผู้อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง หรือมองหาทางเลือกการลงทุนที่ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก คาดว่าดึงดูดนักลงทุนกว่า 8,500 คน จากกว่า 30 ประเทศเข้าชมงาน และมีเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท พร้อมสัมมนาความรู้ธุรกิจแฟรนไชส์จากกูรูไทยและเทศนายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดงานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities หรือ TFBO 2025 ซึ่งถือเป็นงานแสดงแฟรนไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ภายในงานได้รวบรวมแบรนด์แฟรนไซส์ชั้นนำกว่า 150 แบรนด์ จากทั้งไทยและต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เข้ามาร่วมจัดแสดงและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจเยี่ยมชมสินค้าและเจรจาธุรกิจแบบครบจบในงานเดียวนายกวิน กล่าวว่า แฟรนไซส์ที่นำเสนอครอบคลุมใน 12 ประเภทธุรกิจที่น่าสนใจ ให้พิจารณาตามความชอบและถนัด อาทิ อาหารและเบเกอรี่ เครื่องดื่มและไอศกรีม เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะ แฟรนไซส์ร้านสะดวกซื้อ การศึกษา สัตว์เลี้ยง สินค้าและการบริการ อุปกรณ์และสินค้าสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ เครื่องเขียนและของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ โดยมีงบลงทุนเริ่มจากหลักหมื่นถึงหลักล้านสำหรับการซื้อมาสเตอร์แฟรนไชส์“การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เหมาะกับ ผู้ที่มีความสนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ มองหาธุรกิจใหม่เพิ่ม หรือธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงเฉลี่ยปีละกว่า 20% เทียบกับเงินฝากธนาคาร เหมาะกับผู้ที่สนใจลงมือทำธุรกิจ เป็นก้าวแรกของการเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง หรือต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่เดิม ถือเป็นโอกาสแห่งปีที่ผู้เข้าร่วมงานหรือนักลงทุนไม่ควรพลาดเพราะสามารถพิจารณากลุ่มธุรกิจถึง 12 ประเภท มีแบรนด์ในเลือกหลากหลาย ได้เจอเจ้าของธุรกิจกว่า 150 รายในคราวเดียว เพื่อสอบถามโมเดลธุรกิจ ผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุน” นายกวินกล่าวนายกวิน กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้าร่วมงานยังจะสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนา คลินิกต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้และดำเนินรายการโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ กิจกรรม Franchise Business Clinic เปิดโอกาสให้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากกูรูแฟรนไชส์ และอีกโซนใหม่ล่าสุดที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่ประสงค์จะขยายแฟรนไชส์เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในมุมกิจกรรม Make Over & Scale Up Biz Opportunity อีกทั้งการจัดฝึกอบรมและจัดงานเสวนาแฟรนไชส์หัวข้อในการเสวนายกตัวอย่าง เช่น “เริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” โดย คุณจิรภัทร สำเภาจันทร์ รองนายกฝ่ายฝึกอบรมวิชาการงานในประเทศ และ คุณสุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและองค์กรเอกชน สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ “Update World Franchise Trend 2026” เกาะติดความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์โลกในปี 2569 กับกูรูชื่อดังเพื่อรับมือการลงทุน โดย Mr. Troy Franklin, Managing Partner World Franchise Associations และ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ CFE (Gnosis Company Limited) “วิธีการเตรียมตัวเพื่อเลือกซื้อแฟรนไชส์ เข้าใจธุรกิจแฟรนไชส์ (?)” โดย คุณกวิสรา จันทร์สว่าง กรรมการด้านการจัดหาสมาชิก สมาคมแฟรนไชน์และไลเซนส์ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรชมี จำกัด “Franchise Shop Revolution” ปฏิวัติการออกแบบร้านเพื่อธุรกิจ franchise ออกแบบ-แต่งร้านยังไงให้โดนใจลูกค้า!! เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจแฟรนไชส์ โดย Design International Institute เป็นต้น และยังมีอีกหลายหัวข้อน่าสนใจให้เลือกติดตามได้อย่างใกล้ชิดตลอด 4 วันของการจัดงานครั้งนี้นายกวิน คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 8,500 คนจากทั่วประเทศและอีกกว่า 30 ประเทศ รวมทั้งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 100 ล้านบาทสำหรับ TFBO 2025 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Korea Agro-Trade Center, Bangkok ซึ่งเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการและได้นำทีมผู้ประกอบการแบรนด์แฟรนไซส์จากเกาหลีใต้นำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบพาวิลเลียน สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ The Association of Chain and Franchise Promotion Taiwan (ACFPT), Indonesian Franchise Association, Indian Small Business & Franchise Association, Philippine Franchise Association, Franchise China, ASEAN Retail-Chines Franchise Federation, Cambodian Business Association สภาธุรกิจไทย – เวียดนาม และชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนาม ทั้งหมดนี้ถือเป็นพันธมิตรที่ได้ร่วมผลักดันให้เกิดการจัดงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับนักลงทุน กลุ่มธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมได้เป็นอย่างดีนายกวิน กล่าวเชิญชวนกลุ่มธุรกิจ SME ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ให้บริการ ตลอดจนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง สามารถเข้าร่วมงานและกิจกรรมของ TFBO 2025 ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน www.thailandfranchising.com หรือ https://evcnx.co/TFBO2516 รับสิทธิประโยชน์ อาทิ คูปองจอดรถ ฟรี 3 ชั่วโมง, ลุ้นรับรางวัลพิเศษ, ไม่ต้องเสียเวลาเข้าชมงานได้รวดเร็ว, จองสิทธิ์ที่นั่งสัมมนาก่อนใคร, ได้รับข้อมูลและกิจกรรมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง ย้ำอีกครั้งนี่เป็นโอกาสและก้าวแรกสู่เจ้าของธุรกิจในฝัน อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้ววพบกันที่งาน TFBO 2025