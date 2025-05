Italian Trade Agency Thailand สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทยขอเชิญเยี่ยมชม “อิตาเลี่ยน พาวิเลี่ยน” วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2568 ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2025

27 – 31 พฤษภาคมนี้ ขอเชิญพบกับการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของ “อิตาเลียน พาวิเลียน” ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 8 บูธ W01–W43 และ V02 -V44“อิตาเลี่ยน พาวิเลี่ยน” จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้า สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และประสานความร่วมมือเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศอิตาลีให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย “อิตาเลียน พาวิเลียน” ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่ม 38 บริษัทจากประเทศอิตาลี ที่นำผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมมาจัดแสดง รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบขึ้นบริเวณ ITA เล้าจน์ บูธ W33 ที่ตั้งอยู่ในพาวิเลี่ยน เพื่อมอบประสบการณ์ที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของอาหารอิตาเลียนอย่างแท้จริงเปาลา กุยด้า (Paola Guida) ข้าหลวงพาณิชย์ประจำสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย กล่าวถึงการกลับมาของ “อิตาเลี่ยน พาวิเลี่ยน” ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2025 ครั้งนี้ว่า"ดิฉันมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า บริษัทชั้นนำของอิตาลีจะนำเสนอความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากอิตาลีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างสมศักดิ์ศรี”“ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านแวะเยี่ยมชม “อิตาเลียน พาวิเลียน” เปิดโอกาสการเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับแนวหน้า ลิ้มรสชาติความอร่อยแบบต้นตำรับของอาหารอิตาเลียน สัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำกับคลาสไวน์สุดพิเศษจากซอม เมอลิเยร์มืออาชีพ ณ ITA เล้าจ์ ที่ตั้งอยู่ภายใน “อิตาเลียน พาวิเลียน”อย่าพลาด!! ไฮไลท์เด่นภายในอิตาเลียนพาวิเลียน:• พบกับ 38 บริษัทชั้นนำจากอิตาลี: พร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับบริษัทอิตาเลียนที่อยู่ในตลาดการค้าระหว่างประเทศ• ลิ้มลองอาหารและไวน์อิตาเลียนต้นตำรับ: สัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมที่ส่งตรงมาจากหลากหลายภูมิภาคของประเทศอิตาลี• สาธิตการทำพิซซ่าและอาหารอิตาเลียน: โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ ณ ITA เล้าจ์ บูธ W33 ฮอลล์ 8• ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางอาหารอันทรงคุณค่าของอิตาลีในเวทีเสวนา: “อาหารอิตาเลียน: มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก”อย่าพลาดโอกาสลิ้มลองความอร่อยจากอิตาลี – “อิตาเลียน พาวิเลียน” ขอนำเสนอคลาสเวิร์กช็อปไวน์อิตาเลี่ยนจาก Tops Wine Cellar และ IC Wine โดยซอมเมอลิเยร์มืออาชีพ จิบกาแฟชิลๆ จาก Espresso Bolognese พักน้ำดื่มบริสุทธิ์จาก San Benedetto รวมถึงชิมผลิตภัณฑ์อาหารอิตาเลียนที่จัดร่วมกับพันธมิตรอย่าง Gourmet One และ Food Delite ชมการสาธิตและชิมพิซซ่าแบบดั้งเดิมโดยเชฟจากร้านอาหาร Peppina ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Cirio (Conserve Italia) รวมทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารที่เชฟ จาก ALMA, The Food School จะมาถ่ายทอดรสชาติอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิม โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพ “Made in Italy” หลากชนิดจากบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้าในพาวิเลียนเตรียมพบกับบริษัทชั้นนำจากประเทศอิตาลีทั้ง 38 บริษัท ที่พร้อมสร้างความร่วมมือและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูงจากอิตาลีให้เติบโตต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยวันที่ 27 – 30 พฤษภาคมจะเป็นวันเจรจาธุรกิจ และในวันสุดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคมจะเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าชมอีกหนึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่พลาดไม่ได้ – เวทีเสวนาหัวข้อ “อาหารอิตาเลียน: มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก” จะจัดขึ้นใน วันที่ 29 พฤษภาคม เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ เวที Future Food Experience+ ฮอลล์ 5 การเสวนานี้จะพาทุกท่านไปพบกับรากฐานทางวัฒนธรรมด้านอาหารอิตาเลียนอันลึกซึ้งและทรงคุณค่าระดับโลก“อิตาเลียน พาวิเลียน” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกๆ ท่าน ในงาน THAIFEX–Anuga Asia 2025 เพื่อร่วมสัมผัสและแบ่งปันความเป็นเลิศในแบบอิตาเลียนที่แท้จริงผู้สนใจสามารถ DOWNLOAD E-Catalog ได้ที่ https://bit.ly/3SMYRMUสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณนิติธรรม วีรการณ์ โทร. 098 971 9591Line ID: aforall Email: idothailand@yahoo.comผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศอิตาลีจำนวน 38 บริษัท ได้แก่บูธ W01 ACETIFICIO ANDREA MILANO S.R.L. น้ำส้มสายชูและเครื่องปรุงรสภายใต้แบรนด์ Andrea Milano และแบรนด์อื่นๆ ในเครือบูธ V02 SABATINO ผลิตภัณฑ์จากเห็ดทรัฟเฟิล ซอส และวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหารบูธ W03 BEST ITALIAN SELECTION S.R.L. มะเขือเทศ ไวน์ ซอส น้ำส้มสายชูบัลซามิกพืชตระกูลถั่ว พาสต้า และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่บูธ V04 FIAMMA VESUVIANA S.R.L. ผักกระป๋อง พาสต้าที่ทำจากเซโมลิน่าข้าวสาลีดูรัมและน้ำมันมะกอกบูธ W05 A.R. TARTUFI ซอสทรัฟเฟิล น้ำมันทรัฟเฟิล และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ จากทรัฟเฟิลบูธ V06 BISCOTTIFICIO VERONA S.R.L. – MARINI บิสกิตเลดี้ฟิงเกอร์ อมาเร็ตติ พัฟคันตูชินี ทิรามิสุ และบิสกิตหลากหลายชนิดบูธ W07 CAMPO D'ORO S.R.L. GUSTO VERO DI SICILIA ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารซอสพร้อมใช้ เพสโต้ แยม และครีมหวานสำหรับทาขนมปังบูธ V08 DAVIA S.P.A. ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ และมะเขือเทศถนอมอาหารบูธ W09 PASTIFICIO GRANORO พาสต้าแห้ง มะเขือเทศถนอมอาหาร น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ และแป้งหลากชนิดบูธ V10 ANTICHI COLLI S.R.L. น้ำส้มสายชูบัลซามิก ซอสเข้มข้น น้ำส้มสายชูไวน์น้ำส้มสายชูราสป์เบอร์รี่ และเครื่องปรุงรสต่าง ๆบูธ W11 BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. น้ำมันมะกอก น้ำมันจากกากมะกอก น้ำมันอโวคาโด น้ำมันพิสตาชิโอ น้ำมันดอกทานตะวัน และน้ำมันผสมบูธ V12 PASTIFICIO LIGUORI พาสต้าเซมอลินาจากข้าวสาลีดูรัมบูธ W13 GRUPPO MILO S.P.A. พาสต้าและขนมขบเคี้ยวบูธ V14 LATTERIE INALPI - DAIRY PRODUCTS นมผง ชีสแปรรูป เนย มาสคาโปเน โยเกิร์ต ครีมหวาน และชีสบูธ W15 SULPIZIO TARTUFI S.R.L. เห็ดทรัฟเฟิล ซอส ชีสทรัฟเฟิล น้ำมัน ริซอตโต เกลือและไส้กรอกทรัฟเฟิลบูธ V16 COPPOLA FOODS มะเขือเทศ ซอส ถั่ว ผัก น้ำมันมะกอก น้ำส้มสายชู ข้าว พาสต้าและครีมโกโก้บูธ W17 COMEX COMPANY อาหารกระป๋องบูธ V18 ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. น้ำส้มสายชูบัลซามิก น้ำส้มสายชูจากไวน์ น้ำส้มสายชูจากแอปเปิล น้ำส้มสายชูจากผลไม้ เกลซ และเครื่องปรุงรสบูธ W19 SELEKTIA TARTUFI ทรัฟเฟิลสด แช่แข็ง ถนอมอาหาร และอบแห้งบูธ V20 OLEIFICI MASTURZO S.R.L. น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ น้ำมันจากกากมะกอกน้ำมันดอกทานตะวัน และน้ำส้มสายชูบัลซามิกบูธ W21 PASTIFICIO FRATELLI DE LUCA S.R.L. พาสต้าแห้งบูธ V22 TEDESCO GROUP S.R.L. บิสกิต พาเนตโตเน ครัวซองต์ และขนมขบเคี้ยวรสเค็มบูธ W23 NOVI S.R.L. มะเขือเทศกระป๋อง พืชตระกูลถั่ว ผลไม้ ผัก น้ำมัน ข้าว และซอสต่าง ๆบูธ V24 POLICOM S.R.L. เครื่องดื่มจากพืช ครีมถั่ว และวัตถุดิบจากถั่วสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มบูธ W25 LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO พาสต้าทำมือแบบดั้งเดิมจากเมืองกรัญญาโน (Gragnano)บูธ V26 MOLINO F.LLI CHIAVAZZA S.P.A. แป้งจากธัญพืช ผสมแป้งสำหรับทำขนม ยีสต์และผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตนบูธ W27 TENUTE GIROLAMO DI GIROLAMO PIERO ไวน์ IGP และ DOPบูธ V28 CIRIO (CONSERVE ITALIA) มะเขือเทศและผักถนอมอาหาร ซอส และน้ำผลไม้บูธ W35 F.LLI SACLÁ S.P.A. เพสโต้ ซอส และอาหารเรียกน้ำย่อยในขวดแก้วบูธ V36 RIZZOLI EMANUELLI S.P.A. ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกึ่งถนอมอาหารบูธ W37 F.I.R.M.A. ITALIA S.P.A. อาหารสำเร็จรูปแบบอบแห้งบูธ V38 TENUTA PATRUNO PERNIOLA ผลิตภัณฑ์ไวน์บูธ W39 BASSO SEBASTIANO S.R.L. – MASER FORMAGGI อิตาเลี่ยนชีสบูธ V40 PASTA OTTIMA – ITALIAN TASTY ALIMENTS S.R.L. พาสต้า ซอส เพสโต้ผักถนอมอาหาร บิสกิต เคเปอร์ น้ำส้มสายชู และน้ำมันปรุงรสบูธ W41 SASSONE S.R.L. ทรัฟเฟิลสดและแห้งแบบถนอมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากป่าและวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมบูธ V42 LUXUREAT TRUFFLEAT ทรัฟเฟิลสดและผลิตภัณฑ์อิตาเลียนพรีเมียมทั้งแบบมีและไม่มีทรัฟเฟิลบูธ W43 PONTI S.P.A. SOCIET Á BENEFIT น้ำส้มสายชูบัลซามิก น้ำส้มไวน์ ซอสเข้มข้น เพสโต้ ผัก ซอส และของดองต่าง ๆบูธ V44 CASEIFICIO GHIDETTI S.R.L. อิตาเลียนชีส กรานาปาดาโนพาร์มีจาโนเรจเจียโน มอซซาเรลลา บูราตตา มาสคาโปเนสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน (Italian Trade Agency - ITA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากประเทศอิตาลีในต่างประเทศ และส่งเสริมการการลงทุนจากต่างประเทศสู่ประเทศอิตาลี ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ทันสมัย มีเครือข่ายสำนักงานในต่างประเทศอย่างครอบคลุม ITA พร้อมให้บริการข้อมูล ความช่วยเหลือ คำปรึกษา ส่งเสริมการตลาด และการฝึกอบรมแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอิตาลี โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาดแบบหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีบทบาทในการส่งเสริมความเป็นเลิศของสินค้าที่ผลิตในประเทศอิตาลี (Made in Italy) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล