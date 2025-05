ม.เกษตรฯ ชวนผู้นำนักศึกษาทุกสถาบันขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านกิจกรรมนิสิตฯ

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเชิญจากผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนความยั่งยืน SDGs ผ่านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา โดยใช้กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ประธานชมรมกิจกรรมและคณะผู้บริหารองค์กรผู้นำนักศึกษาจากส่วนกลาง และจากวิทยาเขตระยอง และปราจีนบุรี รวมจำนวนมากกว่า 150 คนสำหรับเนื้อหาหลักของการบรรยายและแลกเปลี่ยนจะเริ่มต้นจากความหมายและความสำคัญของ SDGs ที่มีต่อการพัฒนาเยาวชน กระบวนการเพาะบ่ม Future Skills และการสร้าง Global Citizen ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียน ต่อเนื่องมาถึงแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญนี้ว่าควรทำอย่างไรบ้าง ซึ่งผลจากการวิจัยในการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ของผู้บรรยายและประสบการณ์ทำงานของทีมกองพัฒนานิสิต พบว่ามีอยู่ 15 แนวทางย่อยที่เชื่อมต่อเหมือน Jigsaw จำนวน 4 กลุ่มงานหลัก คือ 1. การสร้างการรับรู้ด้วยการสื่อสาร ปชส.และช่องทางในสภาพแวดล้อมชีวิต 2. การสนับสนุนพื้นที่ งบประมาณ บุคลากร และโอกาสการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความยั่งยืนตามความสนใจของนักศึกษา รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็น Sandbox การเรียนรู้ พัฒนาตนเองโดยอิสระ 3. การยกย่องเชิดชูเกียรติ การประกวดผลงาน Hackathon การให้รางวัล และการเผยแพร่ผลงาน 4. การสนับสนุนให้เกิดการทำจริง ทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามวงจรคุณภาพ PDCAจากนั้นเป็นการนำเสนอ SDGs KU Model จำนวน 7 รูปแบบที่ถือเป็นต้นแบบการเชื่อมโยง SDGs เป้าหมายต่างๆ กับงานกิจกรรมนิสิตผ่านงานของกองพัฒนานิสิต คณะ ชมรมกิจกรรมและองค์กรนิสิตทุกวิทยาเขต เริ่มต้นจาก 1. การดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพใจ ของนิสิตโดย KU Happyplace Center ด้วยกิจกรรมเชิงรับและรุก พร้อมเครือข่ายเฝ้าระวัง : เป้าหมาย 3 Good Health and Wellbeing2. การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างชีวิตผ่านระบบทุนการศึกษา ทุน กยศ. และการจ้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน : เป้าหมาย 4 Quality Educational/ เป้าหมาย 1 Zero Hunger/ เป้าหมาย 2 No Poverty3. การสร้าง KU Softpower ผ่านกิจกรรมด้านการแสดงและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง : เป้าหมาย 5 Gender Equality/ เป้าหมาย 8 Decent Works and Economic Growth4. การสนับสนุนระบบนิเวศแห่ง Zero Carbon Dorm. ในกลุ่มนิสิตหอพัก รวมทั้งการเพาะบ่มการรักษาสิ่งแวดล้อม จิตอาสาและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน : เป้าหมาย 11 Sustainable Cities and Communities/ เป้าหมาย 12 Responsible Consumption and Production/ เป้าหมาย 13 Cimate Action5. การพัฒนาการให้บริการนิสิต รูปแบบ ปชส. รวมทั้งการพัฒนาตนเอง Upskill & Reskill ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง : เป้าหมาย 4 Quality Education/ เป้าหมาย 10 Reduce Inequalities6. การพัฒนาพลเมืองโลก ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนแบบครบวงจร การบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียน : เป้าหมาย 8 Decent Works and Economic Growth /เป้าหมาย 16 Peace Justice and Strong Institutions7. การสร้างพันธมิตรแห่งความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนนิสิตและบุคลากรเข้าเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับประเทศทั้งงานด้านความยั่งยืน (SUN Thailand) และด้านพัฒนานิสิตนักศึกษากับเครือข่าย ทปอ. (SDN Thailand ) พร้อมกับสรุปส่งท้ายด้วยตัวอย่างกิจกรรม SDGs ที่แต่ละสโมสรนิสิตนักศึกษาสามารถทำได้ตามองค์ความรู้และความสนใจ : เป้าหมาย 4 Quality Education /เป้าหมาย 17 Partnership fot the Goalsต่อมา (22 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังนำเสนอเนื้อหานี้ให้แก่คณะผู้บริหารคณะ กองพัฒนานักศึกษา และผู้นำองค์กรนักศึกษา และผู้นำสโมสรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จำนวนมากกว่า 60 ท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านความยั่งยืน และการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับคณะผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และนักศึกษาอื่นๆ ในสถาบันของตนเองกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนกับนิสิต นักศึกษาในวิถีของ KU กับเพื่อนๆ นิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน ด้วยความตั้งใจให้เกิด SDGs Change Agents และ SDGs Ways ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุกๆ สถาบันด้วยการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ต่อชุมชน ต่อสังคมไทย และต่อโลกแวดล้อมของเรา เพื่อส่งต่อโลกและสังคมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป