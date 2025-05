ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย.นี้ “The Little Prince Universe - An Immersive Journey” โอกาสสุดท้ายชมงานในไทยก่อนจะออกเดินทางต่อ

จากเสียงตอบรับของผู้เข้าชมงานนับหมื่น เป็นการการันตีอย่างดีว่างานนี้ไม่ควรพลาด! เพราะเป็นการผสมผสานประสบการณ์ Interactive Digital Experiences เข้ากับการออกแบบประสบการณ์ที่ให้ผู้เข้าชมงานมีส่วนร่วมและสนุกสนานเหมือนเดินทางเข้าไปอยู่ในวรรณกรรมเจ้าชายน้อย ไม่ว่าจะเป็นแฟนของวรรณกรรมเจ้าชายน้อยหรือเพิ่งจะเริ่มรู้จักเจ้าชายน้อย ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสนุกกับความเป็นเด็กอีกครั้ง” และทุกคนล้วนแล้วแต่เดินออกมาจากงานพร้อมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่สวยงามกลับบ้านไปด้วยไฮไลท์ทุกอย่างยังครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ตั้งแต่ Story Book Theatre เปิดโลกเจ้าชายน้อยฉบับย่อ ก่อนออกเดินทางไปดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นลงวันละ 44 ครั้งที่ดาว B612 และก้าวผ่านดาวเคราะห์ต่างๆ ที่โซน Travel the Planets , แวะทักทาย Hello Fox! กับเจ้าจิ้งจอกน้อยที่โซน Hello Earth และเข้าสู่โซน Walk with the Roses Infinity Room ที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบและกลิ่นหอมที่รอให้ทุกคนเข้าไปสัมผัส แวะปล่อยอารมณ์กับโซน The Farewell and Star Gazing Hall และพลาดไม่ได้กับ The Little Prince Playroom & The Love Wallพิเศษสุดๆ ส่งท้ายเจ้าชายน้อยกับ 3 ซุปเปอร์ดีลที่ไม่ควรพลาด โอกาสสุดท้ายชมงานในไทยก่อนจะออกเดินทางต่อ!1.แฟนเจ้าชายน้อยมาซ้ำ ลดราคาบัตร Classic Pass 50% จากราคา 590 บาท เหลือ 295 บาท เพียงแสดงภาพถ่ายที่เคยมางานเท่านั้น2.ช้อปของสะสมที่ระลึกในคอลเลคชั่น The Little Prince Universe ครบ 1,500 บาท รับบัตรเข้าชมงาน Classic Pass 1 ใบได้ฟรี!3.ช้อปของสะสมที่ระลึกในคอลเลคชั่น The Little Prince Universe ครบ 100 บาท รับส่วนลด 100 บาทสำหรับบัตรทุกประเภทนอกจากนี้ยังถือโอกาสเปิดตัวคอลเลคชั่นโปสการ์ดส่งท้ายงานที่ทุกคนรอคอย ซึ่งก็คือ “The Little Prince Universe - Bangkok Series” ครั้งแรกในโลกเฉพาะสำหรับคนไทย! กับ 10 ดีไซน์แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฯ สุดพิเศษน่าสะสม และครั้งนี้สามารถสั่งซื้อคอลเลคชั่นของสะสมอื่นๆ อีกมากมายในช่องทางออนไลน์ได้แล้ว พร้อมจัดส่งทั่วประเทศสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับ The Little Prince หรือ "เจ้าชายน้อย" วรรณกรรมสุดคลาสสิคที่ก้าวข้ามกาลเวลาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้วยยอดขายกว่า 800 ล้านเล่มทั่วโลก และถูกแปลไปแล้วมากกว่า 600 ภาษา ซึ่งเป็นเรื่องราวอันงดงามเกี่ยวกับชีวิต ความรัก และมิตรภาพนี้ได้รับการนำมาสร้างเป็นประสบการณ์เสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรก ที่จะทำให้คุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจ ปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณ และเชิญชวนให้คุณมองโลกผ่านเลนส์ที่สวยงามการแสดงครั้งนี้รับรองทั้งความสวยงาม ความสนุก และแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยมสำหรับทุกคน ซื้อบัตรได้ที่ https://www.ticketmelon.com/madmotionstudio/the-little-prince-universe หรือที่จุดจำหน่ายบัตรบริเวณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook Page: Mad Motion - The Little Prince Universe