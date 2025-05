เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ หนุน Rainbow Economy ร่วมดันกรุงเทพฯ สู่เวที World Pride 2030

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ภายหลังจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยเริ่มมีผลบังคับใช้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะผู้นำศูนย์การค้าระดับพรีเมียม เดินหน้าขับเคลื่อนความหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติธุรกิจ สังคม และการท่องเที่ยว เราเชื่อว่า Rainbow Economy และ Rainbow Tourism คือกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่ม LGBTQ+ ถือเป็นกลุ่มกำลังซื้อสูง มีไลฟ์สไตล์เฉพาะ และพร้อมใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์ที่สะท้อนตัวตน เป็นเซ็กเม้นท์ใหม่ที่ธุรกิจจะหันมาโฟกัสมากขึ้นสำหรับปีนี้ แบรนด์แฟชั่นชั้นนำ และ ร้านอาหารยอดนิยม มีการจัดทำสินค้า เมนูพิเศษเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นกาายอมรับ การตื่นตัวในภาพธุรกิจชัดเจน พร้อมตกแต่งศูนย์ฯ ด้วยแลนด์มาร์กสีรุ้งขนาดใหญ่ เสริมบรรยากาศเฉลิมฉลองทั่วทุกสาขา และคาดว่าการจับจ่ายในศูนย์การค้าจะคึกคัก หนุนยอดขายกลุ่มแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์-ร้านอาหารเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าแคมเปญจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา โดยเฉพาะที่บางกะปิ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ศูนย์กลางของประชาคมกลุ่ม LGBTQ+ ที่มีอยู่จำนวนมากไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมปีนึ้ คือขบวนพาเหรด “We All Pride Thailand 2025 @Bangkapi” ของภาครัฐ ประชาสังคมย่านบางกะปิ ในวันที่ 21 มิถุนายน เส้นทางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านสำนักงานเขตบางกะปิ, ศูนย์การค้าย่านบางกะปิ และสิ้นสุดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ รูปแบบขบวนแบ่งเป็น 4 ขบวน ได้แก่ We All Love “รัก” ในทุกสิ่ง, We All Understanding เรียนรู้อย่าง “เข้าใจ”, We All Dignity พร้อมด้วย “ศักดิ์ศรี” และ We All Equality ยึดมั่นในความเสมอภาค “เท่าเทียม” ซึ่งเส้นทางทั้งหมดอยู่ในย่านที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่การคมนาคม (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง) และฐานลูกค้า LGBTQ+ กลุ่ม Gen Y-Z, ไลฟ์สไตล์แนวสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมยกระดับงานนี้ให้เป็นเทศกาลระดับเมืองที่สะท้อนหัวใจของ “ความรัก ความเข้าใจ และความเท่าเทียม”และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21 - 22 มิถุนายน 68 ยังมีกิจกรรม All Gender Charity Market เปิดตลาดนัด ดารา Influencer LGBT ณ ลานหน้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าส่วนหนึ่งมอบให้กับกองทุนเพื่อชุมชนและสังคม (กองทุนยาต้านไวรัสเอชไอวี) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ ที่ เดอะมอลล์ โคราช ยังจัดงาน “Korat Pride Parade” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ สะท้อนความตั้งใจของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่ต้องการกระจายโอกาสและการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ทุกภูมิภาค ซึ่งในช่วงดังกล่าว เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ มีแคมเปญ “Bangkok No.1 Shopping Festival 2025” มาช่วยตอบโจทย์การใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองของกลุ่ม LGBTQ+ อีกด้วย“เดอะมอลล์ กรุ๊ป มองว่า PRIDE ไม่ใช่แค่เทศกาล แต่เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความหลากหลายระดับโลก”กล่าวปิดท้าย.