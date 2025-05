Kohler E-Shop Anniversary ยกระดับประสบการณ์ชอปออนไลน์ พร้อมดีลสุดคุ้ม

โคห์เลอร์ ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมห้องน้ำและห้องครัว เดินหน้าวางกลยุทธ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกระดับประสบการณ์การชอปปิงออนไลน์แบบ One-Stop Destination สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Kohler E-Shop Happy Anniversary Get a Free Gift” มอบของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าได้ร่วมฉลองการเติบโตของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่สะดวก ครบ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในทุกมิติKohler E-Shop ถือเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของโคห์เลอร์ โดยแผนระยะเวลา 5 ปี มุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและห้องครัว พร้อมบริการติดตั้งจากช่างมืออาชีพและโซลูชันระดับพรีเมียม สร้างความแตกต่างในตลาด อำนวยความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคในการค้นหาและเลือกซื้อสินค้า ภายใต้แนวคิด “Gracious Living”โดยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับประสบการณ์การชอปปิง ตามมาตรฐานของโคห์เลอร์ คือ• ชอปปิงด้วยความมั่นใจ ด้วยการซื้อสินค้าผ่านเว๊บไซต์ที่เชื่อถือได้จาก KOHLER E-Shop• มั่นใจในบริการการติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญ KOHLER Service Solutions ที่มีความเชี่ยวชาญ และรู้จริงเรื่องสินค้า มีความเป็นมืออาชีพในด้านการให้บริการอย่างลึกซึ้ง• พบกับสินค้าโคห์เลอร์ หลายประเภท หลากหลายดีไซน์ หลายร้อยรายการที่อัพเดทอยู่เสมอโปรโมชั่นฉลอง Kohler E-Shop Anniversary:ของขวัญสุดพิเศษเมื่อชอปครบตามยอดที่กำหนด:• รับฟรี Exhale Plus shower filter K-R21812X-CP มูลค่า 1,990 บาท เมื่อสั่งซื้อครบ 8,000 บาทขึ้นไป• รับฟรี Statement handshower K-R28694T-CP มูลค่า 2,280 บาท เมื่อสั่งซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไป• รับฟรี Smart Seat C-150 K-8297X-0 มูลค่า 13,800 บาท เมื่อสั่งซื้อครบ 50,000 บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2568 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)สิทธิพิเศษที่น่าสนใจ:• จัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ• ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน• ใส่โค้ด KohlerMay25 เพื่อรับส่วนลด:o ลด 10% เมื่อชอปครบ 10,000 บาทo ลด 15% เมื่อชอปครบ 50,000 บาท (ยกเว้นโถสุขภัณฑ์ 2 ชิ้น)Kohler E-Shop – แพลตฟอร์มชอปปิงสำหรับชีวิตยุคใหม่นอกจากสินค้าคุณภาพระดับโลก Kohler E-Shop ยังเดินหน้าสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน พร้อมบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ โคห์เลอร์ ที่ตรงกับสไตล์ของคุณได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วเกี่ยวกับโคห์เลอร์เป็นเวลากว่า 150 ปีแล้วที่ บริษัท Kohler Co. ครองความเป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและนวัตกรรม เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับ ด้วยผลิตภัณฑ์ในห้องครัวและห้องน้ำ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการบริการที่พักระดับลักเชอรี และสนามกอล์ฟ Whistling Straits ของโคห์เลอร์ ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Ryder Cup ครั้งที่ 43 ในปี พ.ศ. 2564บริษัท Kohler Co. เป็นองค์กรเอกชนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1873 และมีสำนักงานใหญ่ในมลรัฐวิสคอนซิน นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญของโลก เช่น น้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาล สำหรับชุมชนที่ขาดโอกาสทั่วโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคตดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ที่ :เว็บไซต์ : https://shop.kohler.co.th/sanitary-ware-and-kitchen/faucetcollection/?utm_source=prnews&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand_anniversary Facebook: KohlerThailandLine Official: @kohlerthailand