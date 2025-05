“คริสตัล” ฮีลใจ พาผู้โชคดีเปิดประสบการณ์ที่ เกาะพยาม จ.ระนอง 3 วัน 2 คืน

นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล่าถึงทริปพิเศษนี้ว่า “ในวันที่ชีวิตเร่งรีบและตึงเครียดมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกคนควรได้หยุดพัก และกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเอง ผ่านสิ่งที่เรียบง่ายอย่างลมหายใจ ธรรมชาติทางน้ำ และน้ำดื่มสะอาด คริสตัลจึงจัดทริปนี้ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีต่อสุขภาพทั้งกายและใจ ทริปที่ออกแบบพิเศษเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ด้วยพลังของธรรมชาติทางน้ำ ศาสตร์แห่งการหายใจ และชาร์จความสดชื่นด้วยน้ำดื่มคุณภาพ ให้ได้หยุดพักกาย พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของคริสตัลในฐานะ ‘น้ำดื่มที่เข้าใจชีวิตคนยุคใหม่’ อย่างแท้จริง จากการวิจัยพบว่าการดื่มน้ำสะอาดช่วยปรับสมดุลของร่างกายแบบองค์รวมให้เกิดความผ่อนคลาย คริสตัลจึงอยากชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านกิจวัตรง่าย ๆ อย่างการดื่มน้ำคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มระดับสากลจาก NSF International สหรัฐอเมริกา รวมถึงขั้นตอนการผลิต 19 ขั้นตอนที่ได้มาตรฐานสากล และคริสตัลเชื่อว่า สุขภาพดี เริ่มต้นได้จากการดื่มน้ำคุณภาพให้เหมาะสมกับร่างกายโดยทริปนี้คริสตัลร่วมมือกับทีมงานอมรินทร์ บ้านและสวน พาผู้โชคดีไปพักกันที่โรงแรมบรรยากาศผ่อนคลาย เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เกาะพยาม จ.ระนอง จัดเต็มกิจกรรมที่พร้อมเชื่อมคุณ...สู่ความผ่อนคลายบนพื้นที่สีฟ้า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Healing Gaia ที่ได้ทีมงานมืออาชีพจากชีวจิตให้ความรู้ในการเชื่อมพลังศาสตร์การบำบัดธรรมชาติ สู่กายา ฝึกปราณายมะริมทะเล การหายใจเพื่อชำระล้างภายใน ทั้งพิษหรือสิ่งที่ติดขัด พร้อมกระตุ้นพลังปราณในจักระทั้ง 7 รู้จักธาตุเจ้าเรือน สมดุลชีวิตผ่านการกินดื่มเครื่องดื่มตามธาตุ เปิดเวิร์กช็อปสไตล์อายุรเวท สอนการเลือกอาหาร เครื่องดื่ม และน้ำดื่มให้เหมาะสมกับธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ รวมทั้งกิจกรรม Sound of Nature กับ Cystal bowls และ Hand pan จากทีมงานชีวจิต บ้านและสวน ในรูปแบบ Sound Healing เพื่อสื่อสารร่างกายของตัวเอง คลายความวิตกกังวล และเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ ผ่านกิจกรรมการบำบัดด้วยเสียง รวมถึงกิจกรรม Taste of Nature ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น วัตถุดิบจากธรรมชาติสไตล์ชาว มอแกนที่จัดเตรียมโดยทีมงานอมรินทร์และกินดีอยู่ดี พร้อมพาร่างกายสัมผัสธรรมชาติกับกิจกรรม Follow The Explorers โดยทีมงานบ้านและสวน Explorers Club ดำน้ำชมความสวยงามของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์คริสตัลขอเป็นพื้นที่สีฟ้าที่ใกล้ตัวคุณ และเชื่อมคุณ...สู่ความผ่อนคลายบนพื้นที่สีฟ้า สามารถติดตามกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Facebook : Crystal Drinking Water