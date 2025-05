การบินไทย-สมาคมสายการบิน พร้อมปรับตัวใช้น้ำมัน SAF

การบินไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจสายการบิน จัดงานสัมมนา Flying Green: Thailand’s Sustainable Aviation Fuel Forum พร้อมเปลี่ยนผ่าน ใช้น้ำมัน SAF เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน สู่อุตสาหกรรมการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมธุรกิจสายการบิน (Board of Airline Representatives Business Association – BAR) จัดงานสัมมนา "Flying Green: Thailand’s Sustainable Aviation Fuel Forum" ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมการบินและพลังงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) ในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองจากผู้กำหนดนโยบาย ผู้ผลิต SAF และตัวแทนจากสายการบินชั้นนำนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยถึงความสำคัญของ SAF ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืนว่า การบินไทยตระหนักดีว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ SAF ไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็นความจำเป็น เนื่องจาก SAF มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 80% อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของปริมาณ ราคา และโครงสร้างพื้นฐาน การสัมมนาในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเร่งนำ SAF มาใช้ในประเทศ โดยเชื่อมโยงผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ริเริ่มนวัตกรรม“ในฐานะสายการบินชั้นนำของไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานสัมมนานี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจสายการบิน (BAR) กล่าวว่า งานสัมมนานี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยไปสู่ความยั่งยืน การสนทนาและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จะช่วยผลักดันให้การพัฒนา SAF ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลักใน 3 กลุ่มสำคัญ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของงาน ดังนี้1. ผู้กำหนดนโยบาย: ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ เช่น สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดด้านกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SAF2. ผู้ผลิต SAF: ผู้บริหารจาก PTTOR, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมนำเสนอแนวทางการผลิต SAF โซ่อุปทาน และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี3. ตัวแทนจากสายการบิน: ผู้บริหารจากการบินไทย, บางกอกแอร์เวย์ส และกลุ่มลุฟท์ฮันซา ได้แบ่งปันประสบการณ์ ความท้าทาย และแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการนำ SAF มาใช้ในอุตสาหกรรมการบินในงานมี นายทวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท การบินไทยฯ, Mr. Kelvin Lee, Head Sustainability ASPAC, International Air Transport Association (IATA), นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาเศรษฐกิจการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายชัยพฤฒิ วัชรีคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายธันยวีร์ พงษ์วัฒนาสุข กรรมการผู้จัดการธุรกิจเอทานอล บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด กัปตัน ปฐมภูม สุทธิสมณ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ Miss Anh-Thu (Anlee) Van Do, General Manager Thailand, Vietnam, Philippines and the Mekong region, Lufthansa Group ร่วมบรรยายในงาน ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การบินไทยโดยภายในงานมีพื้นที่จัดแสดงพิเศษสำหรับผู้ผลิต SAF ได้แก่ PTTOR, PTTGC และการบินไทย เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและนวัตกรรมของแต่ละบริษัทในด้าน SAFความสำเร็จของงานสัมมนาครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมการบินและพลังงานในการเร่งผลักดันการใช้ SAF ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา SAF ในภูมิภาค การอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในงานนี้ ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินทั้งในระดับประเทศและระดับโลก