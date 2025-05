GC - ปตท. ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน APIC 2025 ขับเคลื่อนอุตฯปิโตรเคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ในงานดังกล่าว นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC ได้เข้าร่วมเสวนาระดับผู้บริหารในหัวข้อ “Building a Sustainable Future: The Role of the Chemical Industry in a Transformed World” โดยเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี GC เดินหน้าฝ่าความท้าทายนี้ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจน เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการสร้างรายได้เพิ่ม การควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย ความยืดหยุ่นด้านวัตถุดิบ และการบูรณาการตลอดทั้งซัพพลายเชนในขณะเดียวกัน GC เร่งทรานส์ฟอร์มสู่อนาคตด้วยการมุ่งสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและคาร์บอนตํ่าผ่าน allnex สารเคลือบผิวชั้นนำระดับโลก รวมถึงการพัฒนาศูนย์กลาง Specialty hubs เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ทั้งในจีน อินเดีย และมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันระยะยาว