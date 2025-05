ฮาโก้ ฉลอง 25 ปี ตอกย้ำผู้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพ เปิดตัวโครงการ “25 ปี ฮาโก้: ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ชูเป้าหมายสู่อนาคตที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับทุกคน

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรของประเทศไทย ฉลองครบรอบ 25 ปี เปิดตัวโครงการสำคัญ “25 ปี ฮาโก้: ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อโลกที่ยั่งยืน” (HACO 25th Anniversary: Safety First, Sustainability Always) สะท้อนพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้พลังงานไฟฟ้า ยกระดับบทบาทของแบรนด์สู่ผู้ขับเคลื่อนสังคมด้านพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยและมีความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เยาวชน และพันธมิตรในภาคธุรกิจบริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “HACO” เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ครบวงจร ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ก่อตั้งธุรกิจในปี พ.ศ. 2543 ดำเนินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าร่วมกับ ทีมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า พร้อมพันธมิตรผู้ผลิตจากหลายประเทศ อาทิ ออสเตรีย เวียดนาม จีน และสิงคโปร์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสมปัจจุบัน HACO มีสินค้าให้เลือกกว่า 5,000 รายการ ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ติดตั้ง สวิตช์ เต้ารับ ตู้ควบคุมไฟฟ้า เบรกเกอร์ รางปลั๊กไฟ รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโซลาร์เซลล์ อาทิ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และ EV Charger โดยมีช่องทางจำหน่ายครอบคลุมร้านค้าทั่วประเทศ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ โครงการอสังหาริมทรัพย์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม สวิตช์และเต้ารับ และ เบรกเกอร์กันไฟดูด ซึ่งมียอดขายครองอันดับต้นๆของประเทศในกลุ่มของตลาดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนอกจากฐานตลาดในประเทศ ฮาโก้ยังขยายการดำเนินงานสู่ตลาดต่างประเทศในกลุ่ม CLMV อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศ สปป.ลาวและพม่า และตั้งเป้าจะขยายไปยังประเทศอื่นๆให้ครบในภูมิภาค CLMV ด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Customer-Centric ผสานแนวคิดธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ความปลอดภัย” และ “ความยั่งยืน” จึงให้ความสำคัญกับการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่ม “เจ้าของบ้านรุ่นใหม่” ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ดีไซน์ทันสมัย ความปลอดภัยสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่ม “โครงการอสังหาริมทรัพย์” ที่เน้นระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และมีบริการ หลังการขายที่ครบวงจรนายวรกิตติ์ วาณิชยรรยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หัวใจสำคัญที่หล่อหลอมให้ฮาโก้เติบโตอย่างมั่นคงคือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างแท้จริง ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกรายละเอียดของระบบไฟฟ้า ฮาโก้จึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ การออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน ไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบ คุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบถึงมือผู้บริโภคเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดเรามองว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความมั่นใจ ใช้งานง่าย และสอดคล้องกับแนวทางชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นี่จึงเป็นจุดยืนของฮาโก้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์ การตลาด และความสัมพันธ์ กับพาร์ทเนอร์ธุรกิจ วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นมากกว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่คือผู้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ด้วยแนวคิดหลัก ปลอดภัยที่หนึ่ง ยั่งยืนเสมอ (Safety First, Sustainability Always)”เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Centre: EEC) เปิดตัวโครงการ “25 ปี ฮาโก้: ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการส่งต่อความรู้ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เยาวชนและชุมชนใน 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น พิจิตร และชลบุรี โดย EEC ในฐานะพันธมิตรหลัก มีบทบาทในการร่วมออกแบบแนวคิด พัฒนาเนื้อหา และดำเนินกิจกรรมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจากระดับโรงเรียนสู่ชุมชน และจุดประกายแรงบันดาลใจในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม“โครงการฯ นี้ เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของฮาโก้ในการตอบแทนสังคมและส่งเสริมความปลอดภัย ซึ่งเป็นคุณค่าหลักขององค์กร โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงในบริบทของวิกฤตโลกร้อน เราเชื่อว่าการเข้าถึงพลังงานอย่างปลอดภัย คือ กุญแจสำคัญของการอยู่รอดอย่างยั่งยืน และ ‘ของขวัญที่ดีที่สุดคือการให้องค์ความรู้’ ความร่วมมือกับ EEC ในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่จะขยายผลสู่ชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจากระดับรากฐาน”กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย:●การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์และเบรกเกอร์กันไฟดูดในโรงเรียน●เวิร์กช็อปความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด●การออกแบบห้องเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อม●การสร้างเครือข่ายจิตอาสาจากพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าโดยจะดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2568 พร้อมจัดกิจกรรม Rally และงานสรุปผลในช่วงปลายปี เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและต่อยอดสู่เป้าหมายระยะยาว“สิ่งนี้ไม่เพียงเป็นกิจกรรม CSR หากยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์กรที่มุ่งสื่อสารเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) สู่พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนวางรากฐานให้ฮาโก้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการครบรอบ 25 ปีในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จทางธุรกิจ แต่เป็นการตอกย้ำบทบาทของฮาโก้ในฐานะองค์กรที่มีพันธกิจ ในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน เราเชื่อว่าองค์ความรู้เรื่องไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมคือของขวัญล้ำค่าที่จะติดตัวเยาวชนไปตลอดชีวิต” นายวรกิตติ์ กล่าวทิ้งท้าย