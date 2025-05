aT นำทัพ 8 แบรนด์แฟรนไชส์เกาหลีชื่อดังบุกไทยที่ “Korea Pavilion” ใน TFBO 2025 4-7 มิถุนายนนี้ ที่ไบเทค บางนา

องค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation: aT) เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมและศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์จากเกาหลีใต้ในรูปแบบครบวงจร ภายใต้โซน 'Korea Pavilion' ภายในงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2025 (TFBO 2025) ระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2568 ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา"พบกับ 8 แบรนด์แฟรนไชส์จากเกาหลี ที่ได้รับความนิยมสูงสุด พร้อมยกทัพสินค้าตัวอย่าง การสาธิตทำอาหารสด และกิจกรรม Business Matching กับตัวแทนแบรนด์โดยตรง เปิดโอกาสทองให้เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และผู้ที่สนใจชาวไทย ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจแฟรนไชส์เกาหลีชั้นนำ:1.Ttangs Budaejjigae – แบรนด์หม้อไฟอันดับ 1 จากเกาหลี มาพร้อมเมนูหมาล่าสุดจี๊ดจ๊าด และผลิตภัณฑ์อาหาร Ready-To-Cook ทำเองง่ายได้ที่บ้าน2. Goban – ปิ้งย่างสูตรพรีเมียมที่โดดเด่นด้วยซอสซิกเนเจอร์ 8 ชนิด และเครื่องเคียง 8 อย่าง3.Cravy For Crispy Chicken – ไก่ทอดสไตล์เกาหลี รสชาติไม่ซ้ำใคร กรอบนอกฉ่ำใน พร้อมเมนูของว่างหลากหลาย4.Compose Coffee – แบรนด์กาแฟที่เติบโตกว่า 2,780 สาขา พร้อมแคมเปญสุดพิเศษร่วมกับ V จากวง BTS5.Sunbikkoma Kimbap – แบรนด์คิมบับและต็อกโบกิระบบแฟรนไชส์แข็งแรง มีทีมผู้เชี่ยวชาญรองรับการขยายกิจการ6.Rock and Roll Food – จาจังมยอนสำเร็จรูปสูตรเฉพาะ รสชาติดั้งเดิมแบบเกาหลีแท้7.Guljak Topokki Chicken – ต็อกโบกิที่ยกระดับจากของว่างสู่เมนูหลัก เสิร์ฟคู่ไก่ทอดสุดฟิน8.Daily Beer Daily Chicken– เบียร์คราฟต์แพลตฟอร์มเบอร์หนึ่งจากเกาหลีที่ร่วมงานกับโรงเบียร์ท้องถิ่นทั่วประเทศความพิเศษของ Korea Pavilion ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดแสดงแบรนด์เท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ “สัมผัสของจริง” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้ง 4 วัน ได้แก่:• Business Matching กับตัวแทนแบรนด์โดยตรงจากเกาหลี สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเป็นพาร์ทเนอร์หรือพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLvkh-A2xS_sJPq13hkMTax1cfUSKz0X-T_Cwthm5KKDRZaw/viewform• Live Cooking Show จากเชฟของแต่ละแบรนด์ ที่จะสาธิตวิธีปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบแท้จากเกาหลี ทุกวัน วันละ 2 รอบ: 10.00 – 14.00 น. และ 15.00 – 19.00 น.• กิจกรรมสุดพิเศษวันที่ 6 มิ.ย. พบกับอินฟลูเอนเซอร์สายกินชื่อดัง Bitefood (คุณแพทและคุณไกด์) ที่จะมาชิมและรีวิวอาหารเกาหลีแบบสด ๆ พร้อมพูดคุยกับแฟนคลับการเข้าร่วม TFBO 2025 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ aT จะได้เปิดตัวแบรนด์แฟรนไชส์จากเกาหลีสู่ตลาดไทย โดยอาศัยเวทีของงานแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง TFBO (Thailand Franchise & Business Opportunities) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 12,000 คนงานดีๆแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาด! แล้วมาพบกันในโซน Korea Pavilion วันที่ 4-7 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนางานดีๆแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาด! แล้วมาพบกันในโซน Korea Pavilion วันที่ 4-7 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา