National ITMX จับมือพันธมิตรชั้นนำ เปิดเวที Hackathon “Hack to the Max Season 2” ผลักดันคนรุ่นใหม่ ปั้นไอเดียพลิกโฉมอนาคตการเงินไทย

กรุงเทพฯ - 19 พฤษภาคม 2568 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (National ITMX) ประกาศเปิดตัวโครงการ “Hack to the Max Season 2: Shaping the Next Evolution of Financial Innovation” อย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าว ณ Next Tech, Siam Paragon ยกระดับการแข่งขัน Hackathon ด้านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลแห่งปี พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ExpresSo NB และ Techsauce รวมถึง 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับเยาวชนไทยโครงการ Hack to the Max จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเงินอย่างเต็มที่ เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่ 19 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2568 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียน นักศึกษา เหล่านักพัฒนา นักสร้างสรรค์ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปีนายฉัตรชัย ดุษฎีโหนด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX กล่าวว่า โครงการ Hack to the Max Season 2 ครั้งนี้สะท้อนพันธกิจของ NITMX ที่มุ่งสร้างรากฐานการเงินดิจิทัลให้ทันสมัยและยั่งยืน โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขัน แต่คือพื้นที่ปลูกฝังและเชื่อมโยง Tech Talent กับภารกิจระดับประเทศเป็นเวทีสร้าง Community ของคนที่อยากเปลี่ยนอนาคตการเงินไทยให้ดีขึ้นด้วยพลังของนวัตกรรม เราตั้งใจให้โครงการนี้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกได้ว่า “เราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศ” ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา นักพัฒนาหรือผู้ประกอบการในอนาคตนี่คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตไปด้วยกันนายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า “เราไม่ได้คาดหวังแค่ไอเดียเจ๋ง ๆ หรือทีมที่ชนะเลิศเท่านั้น แต่เราคาดหวังว่า Hackathon ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงน้อง ๆ คนเก่งกับภารกิจสำคัญระดับประเทศเราหวังจะได้เห็นไอเดียที่กล้าท้าทายระบบการเงินเดิมกล้าใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโซลูชันใหม่ ๆ และที่สำคัญที่สุดเราต้องการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และการต่อยอดนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับเยาวชนไทยระบบนิเวศที่ทำให้น้อง ๆ ได้เห็นจริงว่าทักษะความรู้และวิธีคิดแบบใดที่เป็นที่ต้องการของตลาด และไม่ใช่แค่เข้าใจแต่ได้ลงมือได้รับการสนับสนุนจากทั้งสถาบันการศึกษาไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมเราเชื่อว่าระบบนิเวศนี้จะเป็นพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และจะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างความฝันของน้อง ๆ กับโอกาสที่จับต้องได้จริง เราอยากให้ผู้เข้าร่วมทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง และอยากให้พวกเขาได้กลับมาเชื่อมโยงกับ NITMX ไม่ว่าจะในฐานะผู้ร่วมงานพันธมิตรหรือผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต”สำหรับโครงการ Hackathon 2025: Hack to the Max - Season 2 ในปีนี้มีการแบ่งออกเป็น 2 โจทย์ ที่ท้าทาย ภายใต้ธีม "Building Trusted Payment Ecosystem" ซึ่งเป็นโจทย์การแข่งขันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมการเงินไทย ได้แก่โจทย์ที่ 1. Next-gen Payment Solutions for Financial Future ปฏิวัติอนาคตการชำระเงินไทย เป็นการร่วมออกแบบนวัตกรรมการชำระเงินแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลไทยให้ก้าวล้ำนำสมัย โดยไม่จำกัดกรอบความคิดเพียงเทคโนโลยีปัจจุบัน ท้าทายให้ผู้เข้าแข่งขันพลิกโฉมระบบการเงินแบบเดิมสู่ประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงโจทย์ที่ 2. Secured Payment Solutions เสริมความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินไทย โจทย์การแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่จะยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการเงินไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงประสิทธิภาพสูง กลไกการแจ้งเตือนและตอบโต้ธุรกรรมเสี่ยง หรือแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากภัยคุกคามทางการเงินรูปแบบใหม่ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่สมัครเข้ามานั้นจะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง 15 ทีมสุดท้ายที่มีแนวคิดโดดเด่น เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม Pitching Day ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2568 สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสทองในการทำงานใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าจาก National ITMX และพันธมิตร ชั้นนำ ตลอดโครงการเพื่อพัฒนาแนวคิดให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมการเงินไทยทีมที่ชนะเลิศสูงสุดจะได้รับโอกาสพิเศษเข้าร่วมงาน Singapore Fintech Festival ระหว่างวันที่ 11–14 พฤศจิกายน 2568 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมการเงินระดับโลก พร้อมการสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก และค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางอย่างเต็มรูปแบบ ทีมผู้ชนะจากแต่ละโจทย์จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท ส่วนทีมที่มีแนวคิดโดดเด่นจากแต่ละโจทย์จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท เพื่อเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง“Hack to the Max Season 2 คือ โอกาสที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ เติบโต และได้สร้างสิ่งที่ “ใช้จริง” ในโลกแห่งการเงินดิจิทัล อย่าเพิ่งตัดสินตัวเองจากแค่ความกลัวหรือความไม่มั่นใจ เพราะบางทีไอเดียของเราอาจเป็นจุดเปลี่ยนของระบบทั้งระบบก็ได้ มาสร้างอนาคตของคุณ และของประเทศไทยไปพร้อมกับเรา National ITMX ยินดีต้อนรับ ทุกคน” นายฉัตรชัย กล่าวสรุปผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/hacktothemax-ss2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ของโครงการได้ทาง Facebook: National ITMX, LinkedIn: National ITMX, Website: https://www.nitmx-hacktothemax.com และ Email: hackathon@techsauce.coเกี่ยวกับ National ITMXเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (National ITMX) ถูกจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ทั้งระบบการใช้บัตร ระบบไม่ใช้บัตร และการทำธุรกรรมตรงระหว่างบัญชีกับบัญชี ผลงาน ระบบ PromptPay, ให้บริการ Cross-Border QR Payment บริการชำระเงินข้ามประเทศผ่าน Mobile Banking, ระบบ Digital Supplychain Finance เป็นบริการที่ช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยผ่าน New Infrastructure (PromptBiz)