“เซ็นทรัล” อัปเกรด “เมจิก กิฟต์ การ์ด” เร่งขยายคู่ค้านอกเครือลุ้นปีนี้ 1.4 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มเซ็นทรัล พลิกโฉม “เมจิก กิฟต์ การ์ด” บัตรของขวัญแทนเงินสดเลือกใช้ได้หลากหลายร้านค้ากว่า 30 แบรนด์ ด้วยแนวคิด Gift Anytime, Spend Anywhere ชำระสินค้าจากห้างร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร้านอาหารชั้นนำภายใต้เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบครัน พร้อมเปิดตัว บัตรรักษ์โลก Eco Fiber 100% บัตรของขวัญรูปแบบกระดาษที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวโน้มการใช้บัตรของขวัญในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอบรับสังคมไร้เงินสดและเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมในการมอบเป็นของขวัญสำหรับโอกาสพิเศษ รวมถึงองค์กรที่มอบให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้นำค้าปลีกที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดบัตรของขวัญแทนเงินสดมาอย่างยาวนานโดยยอดขาย “เมจิก กิฟต์ การ์ด” (Magic Gift Card by CENTRAL GROUP) ในปี 2567 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายของสภาวะตลาดและการแข่งขันที่สูง โดยตั้งเป้ายอดขายในปี 2568 อยู่ที่ราว 1,400 ล้านบาท สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมองหาของขวัญในช่วงเทศสำคัญหรือโอกาสพิเศษที่สะดวก รวดเร็ว และอาจมีข้อจำกัดด้านเวลาในการเลือกสรรของขวัญให้ถูกใจคนรับทั้งนี้ เมจิก กิฟต์ การ์ด มี จุดเด่นสามารถใช้ชำระสินค้าได้หลากหลายร้านค้าในกลุ่มเซ็นทรัลในบัตรเดียว ได้แก่ ห้างร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล อาทิ ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต ท็อปส์ มัทสึโมโตะ คิโยชิ ไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม ออโต้วัน เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส และร้านค้าพันธมิตร เช่น มูจิ เป็นต้นนอกจากนี้เมื่อปลายปี 67 ที่ผ่านมายังได้ยกระดับประสบการณ์ด้วยการขยายช่องทางการใช้บัตรให้ครอบคลุมการรับประทานอาหารจากร้านค้าชั้นนำในเครือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 14 แบรนด์ จำนวนกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ มิสเตอร์ โดนัท, อานตี้ แอนส์, เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง ราเมน, โคล สโตน ครีมเมอรี่, เทอเรสซ์ เดอ บางกอก, โยชิโนยะ, โอโตยะ, เทนยะ, คัตสึยะ, สลัดแฟคทอรี่, อาริกาโตะ, ส้มตำนัว และ ราเมน คาเก็ตสึ อาราชิ“เมจิก กิฟต์ การ์ด” มีจุดแข่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง คือ สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ รวมทั้งสะสมคะแนน The 1 เมื่อมีการนำไปใช้ชำระค่าสินค้าที่ร้านค้าในกลุ่มเซ็นทรัลและร้านค้าพันธมิตร ส่งผลให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ามากขึ้น เหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลหรือวันสำคัญให้กับคนพิเศษหรือลูกค้าองค์กร สำหรับประเภทของบัตรมีหลากหลายให้เลือก บัตรกระดาษ มูลค่า 100, 200, 500 บาท บัตรพลาสติก มูลค่า 1,000-49,000 บาท และ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 100-2,000 บาท โดยบัตรทุกประเภทมีอายุการใช้งานนับจากวันออกบัตรนานถึง 5 ปี