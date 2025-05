ORผนึกรัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทย

OR ร่วมสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและพันธมิตรการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ช่วยแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดและสร้างช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรไทยนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตและผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี นายสถิตพงษ์ เงางาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนกลาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ OR ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2568 โดยก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR ได้ร่วมเข้าพบนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ OR เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรของโครงการฯ ณ ทำเนียบรัฐบาลที่ผ่านมา OR ได้สนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผ่านหลากหลายโครงการใน พีทีที สเตชั่น ที่พร้อมเป็นพื้นที่เติมเต็มความสุข ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท อาทิ โครงการพื้นที่ปันสุขในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค หรือการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดแล้วนำมามอบให้ลูกค้าที่ใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างครบวงจร โดย OR ยังคงมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ และเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมและชุมชน