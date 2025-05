1 ปีปตท.ภายใต้การนำทัพ “คงกระพัน” “รีดไขมัน”-เฉือนทิ้งธุรกิจขาดทุน ตุนกระสุนพร้อมฝ่าวิกฤตศก.ผันผวน

ตลอดช่วงเวลา 1ปีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)หรือPTTภายใต้การนำทัพของดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลังจากเข้ารับไม้ต่อจากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567 เดินหน้าปรับองค์กรครั้งสำคัญอย่างมีนัยะ พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของปตท.เริ่มจากการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อขับเคลื่อน "ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน" (Together for Sustainable Thailand, Sustainable World) โดยสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับที่ดีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ความท้าทายจากนโยบายและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนของราคาพลังงานโลก ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลมุ่งไปสู่พลังงานสะอาด เพื่อให้ปตท.และบริษัทในเครือฯเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน จำเป็นต้องรีดเอาไขมันที่อยู่ในองค์กรทำให้ตัวเบาที่สุด ช่วยมีความคล่องตัว มีการSynergyร่วมกัน ที่สำคัญในยุคเศรษฐกิจผันผวน การรักษาสภาพคล่องให้มากที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตุนกระสุนรองรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมฉกฉวยโอกาสในช่วงที่คนอื่นอ่อนแรงดังนั้น ดร.คงกระพัน ผู้นำองค์กรใหญ่อย่างปตท.ที่มีมาร์เก็บแคปฯ 9 แสนล้านบาท ได้ประกาศปรับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่ทันที สั่งทบทวน (Revisit)กลุ่มธุรกิจต่างๆทั้งปตท.และบริษัทFlagship ใหม่หมด โดยทุกบริษัทต้องเสนอแนวทางการบริหารและมีธุรกิจใดที่ไม่ได้ไปต่อให้รับทราบ ทำให้ปี2567 หลายบริษัทในกลุ่มFlagship ทยอยเลิกกิจการในบริษัทที่ไม่ทำกำไร หวังแก้ปัญหาการขาดทุนที่เคยแบกรับไว้ออกไป ไม่ว่าจะเป็นบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รวมถึงปตท.เองขณะเดียวกัน ดร.คงกระพัน ได้หันมาให้ความสำคัญธุรกิจ Hydrocarbon ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของปตท.ที่สร้างรายได้และกำไรมาตลอด ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลังจากก่อนหน้านี้ ปตท.หันไปให้ความสำคัญธุรกิจใหม่ที่ปตท.ไม่มีความเชี่ยวชาญตามเทรนด์โลกย้ำว่าหากพบธุรกิจใดไม่ perform ทำแล้วขาดทุน หรือมีแนวโน้มไม่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต ก็ให้รีบถอยออกมาไม่ว่าจะเป็นการลดสัดส่วนเงินลงทุน การหาพันธมิตรร่วมทุน หรือตัดขายธุรกิจนั้นไปเลย เพื่อลดภาระการขาดทุนในอนาคต แม้ว่าช่วงแรกจะสร้างความวิตกกังวลให้กับพนักงานกลุ่มปตท. แต่เมื่อได้รับการชี้แจงถึงเหตุและผล ทำให้พนักงานผนึกกำลังเพื่อนำพาองค์กรกลุ่มปตท.ฝ่าวิกฤตโลกปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ เป็นพันธกิจหลักสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ สร้างการเติบโตควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายNet Zero Emission ในปี2593 ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลโดยปตท.ได้ปรับทิศทางกลยุทธ์ ดังนี้ คือ1. ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจที่มีอยู่เดิม (Competitiveness Enhancement : Existing Business) ทำธุรกิจแข็งแรง มีการปรับพอร์ตโฟลิโอ โดยเปิดทางดึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง และต่อยอดสร้างการเติบโต โดยปตท.ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่เพื่อให้นโยบายการทำงานไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่1.1 กลุ่มธุรกิจ Hydrocarbon and Power ประกอบด้วย ธุรกิจสำรวจและผลิต (E&P)ภายใต้การบริหารงานของบริษัทลูก คือ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มุ่งเน้นการขยายแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ในระดับต่ำแข่งขันได้ ควบคู่กับการทำ Decarbonizationธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเดิม ซึ่งต้องมีความ Competitive และ Lean แสวงหา Alternative Source โดยขยายการลงทุนตลอดLNG Value Chain รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐมากขึ้น หลังจากผลประกอบของธุรกิจก๊าซฯได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐไม่ว่าจะเป็นนโยบาย Single Pool Gasธุรกิจไฟฟ้า มีบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เป็นแกนนำ ถือเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญที่สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กลุ่มปตท. พร้อมมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าให้กับกลุ่มปตท. ขณะเดียวกันก็แสวงหาโอกาสการเติบโตและสร้างกำไรในต่างประเทศ โดยล่าสุด GPSC ได้ขายหุ้นใน บริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL) สัดส่วน 3.03% คิดเป็นมูลค่า 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากดำเนินธุรกรรมแล้วเสร็จบริษัทยังคงถือหุ้น AEPLอยู่ที่ 39.90% ทั้งนี้ AEPL ที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศอินเดีย มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 20,558 เมกะวัตต์ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ “ ดร.คงกระพัน”ให้ความสำคัญและประกาศหาพันธมิตรร่วมทุน( Strategic Partner )เข้าถือหุ้นในบริษัทลูก ไม่ว่าจะเป็น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ.ไทยออยล์ (TOP)และบมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) หวังสร้างความแข็งแรงให้กลุ่มบริษัทดังกล่าว ที่เผชิญปัญหาวัฎจักรราคาปิโตรเคมีตกต่ำจากกำลังการผลิตจีนล้นตลาดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปตท.ต้องแบกรับภาระการขาดทุนด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา PTTGC ได้ยกเลิกบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (“PTTAC”) และ Vencorex ทำให้ขาดทุนอย่างหนักดร.คงกระพัน เน้นย้ำว่า การหา Strategic Partner ไม่ใช่มุ่งหวังเงิน แต่ต้องการพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ หรือมีวัตถุดิบและตลาด เพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักยิ่งภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงหลังสหรัฐฯมีนโยบายขึ้นภาษาตอบโต้ประเทศคู่ค้า ทำให้จีนตอบโตด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐ ล่าสุดทั้งสหรัฐและจีนยอมถอยคนละก้าวเป็นการชั่วคราวธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก มีบมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เป็นแกนนำมุ่งสู่การเป็น Mobility Partner ของคนไทย เน้นการลงทุนที่มี Substanceและ Asset light พร้อมใช้ระบบนิเวศน์ (Ecosystem)ที่มีอยู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาความเป็นผู้นำตลาดน้ำมัน หลังจากปี2567 OR มีมาร์เก็ตแชร์ค้าปลีกน้ำมันเพียง35%ปรับลดลงลงจากเดิมที่ปี2566 เคยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 38-39% ในปีนี้ORวางเป้าหมายกลับมามีมาร์เก็ตแชร์เท่าปี2566 ล่าสุดไตรมาส1/2568ยอดขายน้ำมันของORเติบโตขึ้นตามการท่องเที่ยวและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีส่วนสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบด้วยต้นทุนที่ต่ำให้กับบริษัทในกลุ่มปตท. ผ่านProject ONE ( P1) โดยปี2568 ได้ต่อยอดไปโครงการ D1 ที่ขยายความร่วมมือในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของกลุ่มปตท.1.2 กลุ่มธุรกิจ Non-Hydrocarbon Business เป็น ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของปตท. จึงทบทวนกลยุทธ์ให้มีความคล่องตัว มีAgility ทันต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากธุรกิจใดมีผลงานที่ดีก็จะเร่งต่อยอดขยายผล แต่หากเป็นธุรกิจที่เคยดี หรือไม่ Performance ก็พร้อมถอนการลงทุนอย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ทำให้ในรอบ 1ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Non-Hydrocarbon มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เริ่มจาก- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ดร.คงกระพัน ประเมินความสามารถในการแข่งขันการผลิตรถอีวีเป็นไปได้ยาก เมื่อค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกโดยเฉพาะจีนได้ขยายฐานการผลิตมาไทย ดังนั้นจึงหันมาเน้นการลงทุนในธุรกิจ EV Charging แทนโดยอาศัย Ecosystem ของORที่มีสถานีบริการน้ำมันPTT Station อยู่ทั่วประเทศ 2 พันกว่าแห่ง ขณะเดียวกันก็ลดขนาดในโครงการร่วมทุนผลิตรถEV ลง โดยเปิดทางให้บริษัท หลินยิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ จำกัด ในกลุ่มฟ็อกซ์คอนน์ เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมทุน “ฮอริษอน พลัส “(HORIZON PLUS) แทน 60% และ บริษัท อรุณพลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ถือหุ้นเหลือ 40% โดยให้กลุ่มฟ็อกซ์คอนน์เป็นผู้นำในการตัดสินใจโครงการนี้ว่าจะยังเดินหน้าต่อไปหรือไม่ อย่างไรส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ ปตท.มุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนในธุรกิจหลักปตท. และได้ยกเลิกโลจิสติกส์ทางรางไปแล้ว เนื่องจากปตท.ไม่มีความชำนาญและที่สำคัญมีเจ้าตลาดอยู่แล้วธุรกิจ Life Science แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตดีและที่ผ่านมาได้สร้างกำไรให้ปตท.เพราะอินโนบิกเข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โลตัส ไต้หวัน แต่เป็นธุรกิจที่ปตท.ไม่มีความชำนาญเลย ดังนั้น ปตท.ได้ประกาศหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข้ามาถือหุ้นใหญ่ และเปิดทางให้เข้ามาบริหารจัดการคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี2568 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการขยายตลาดธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชีย ขณะเดียวกันอินโนบิกได้ยกเลิกแผนร่วมทุนกับองค์การเภสัชกรรมเพื่อตั้งโรงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง2. สร้างการเติบโต หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ (Growth: New Business & Opportunity) ต่อยอดสร้างการเติบโตในธุรกิจ โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไฮโดรเจนและโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CCS) โดยมีPTTEP เป็นหัวหอกในการลงทุน นำร่องโครงการ CCS ในแหล่งอาทิตย์ ส่วนโครงการไฮโดรเจน แม้ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ แต่หากเทียบต้นทุนไฮโดรเจนยังสูงอยู่มาก ไม่คุ้มการลงทุนในช่วงนี้ แต่ปตท.มองโอกาสการลงทุนในต่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย แล้วส่งไฮโดรเจนในรูปแอมโมเนียเข้ามาขายในไทยแทน3. สร้างความชัดเจนในแนวทางความยั่งยืน (Sustainability) ทุกมิติ ด้วยการบูรณาการเข้าไปในธุรกิจ ผสานการบริหารจัดการ Portfolio และ Net Zero เข้าด้วยกันทั้งกลุ่ม ปตท. มุ่งสู่การเป็น Net Zero Company ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวและสร้างคุณค่าสู่สังคม ผ่านแนวทาง ปรับ Portfolio การลงทุนและปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความยึดหยุ่น สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด และ ชดเชยคาร์บอน ด้วยเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) และโครงการปลูกป่า4.สร้างปัจจัยที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม (Enablers for Transformation) ได้แก่ สร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เนื่องจากมีปัจจัยนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน (Build core resilience) ลดต้นทุน โดยการยกระดับ Operational Efficiency ทั้งกลุ่มปตท. เพื่อเพิ่ม EBITDA ด้วยการนำดิจิทัล และ AI มาประยุกต์ใช้ในปี 2568 ปตท.มีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ Non -Hydrocarbon โดยกำหนดกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)เพิ่มมากขึ้นภายใน3ปีนี้ ได้แก่ โครงการ D1-Domestic Product Mgmt ตั้งเป้าEBITDA 3,300ล้านบาท/ปีภายใน 3ปี (เพิ่มมูลค่าต่อยอดจากโครงการP1) ,โครงการ Mission X -Operational Excellence ตั้งเป้ากลุ่มปตท.มีEBITDA Uplift ราว 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นของปตท.เอง 10,000 ล้านบาท และบริษัทในเครือ 20,000 ล้านบาท และDigital Transformation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาทต่อปีภายในปี 2569 ทำให้มั่นใจว่าปี2568 ปตท.มีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม3,090,453 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 90,072 ล้านบาทสำหรับงบลงทุน5 ปีของปตท.(2568-2572) วงเงินรวม 54,463 ล้านบาท ลดลง 34,740 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบลงทุน 5 ปี (2567-2571) ที่เคยตั้งไว้ประมาณ 89,203 ล้านบาท โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจก๊าชธรรมชาติลดลง จากโครงการ GSP ท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง และโครงการมาบตาพุตเฟส 3 ที่มีการทยอยเบิกจ่ายในปี 2567 ทำให้งบลงทุน(CAPEX)เหลือน้อยลง เนื่องจากโครงการใกล้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนธุรกิจ Non-Hydrocarbon ลดลงมาจากโครงการผลิต EV ที่มีการทบทวนหาพาร์ทเนอร์ใหม่มาร่วมกับFoxconn โดยปตท.อาจไม่มีการลงทุนเพิ่มอีกส่วนงบลงทุนปตท.ในปี2568 ตั้งไว้ที่ 25,627 ล้านบาท เน้นในธุรกิจหลัก (Core Business )โดยเฉพาะในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซฯ โดยปีนี้ ปตท.ไม่ได้ตั้งงบลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างหาโอกาสลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) เหมือนในอดีตที่ปตท.เคยตั้งสูงงบลงทุนธุรกิจใหม่ถึง 1 แสนล้านบาท ซึ่งการลงทุนใหม่ของปตท.ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง แต่เลือกโครงการที่ความเสี่ยงต่ำ แต่ให้มีผลตอบการลงทุนที่สูงหากพิจารณาความสำเร็จในการบริหารงานปตท.มาครบ 1ปีของดร.คงกระพัน สะท้อนออกมาในรูปผลประกอบการไตรมาส1/2568 ปตท.มีรายได้จากการขายจํานวน 700,223 ล้านบาท ลดลง 10.5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นลดลง ทำให้ปตท.มีกำไรสุทธิรวม 23,315 ล้านบาท ลดลง 19.5%เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 28,967.50 ล้านบาท สาเหตุจาก EBITDA ที่ลดลงจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น แม้ว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ลดลง แต่ไตรมาส 1/2568 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recuring Items) สุทธิภาษีตามสัดส่วนของปตท. เป็นขาดทุนประมาณ 200 ล้านบาท จากการด้อยค่าสุทธิกับการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (UCHA) ของบมจ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และปตท.ไม่มีการรับรู้กำไรราว 4,600 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนใน Avogen Malta (Out-licensing) Holding Ltd. (AMOLH) เหมือนในไตรมาส1/2667แต่หากเปรียบเทียบไตรมาส 1/2568 กับไตรมาส 4/2567 ปตท.มีรายได้จากการขาย ลดลงเพียง 3.3% จากไตรมาสก่อน แต่มี EBITDA เพิ่มขึ้น 236 ล้านบาท หรือ 0.3 % มาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น โดยธุรกิจปิโตรเคมีที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จากต้นทุนวัตถุดิบที่ดีขึ้นและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของกลุ่มโอเลฟินส์ที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไตรมาส1/2568 ปตท. มีกำไรสุทธิ 23,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,004 ล้านบาท โตขึ้น 150.40% จากไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 9,311 ล้านบาทส่วนทิศทางในไตรมาส 2/2568 เศรษฐกิจไทยส่อแววเศรษฐกิจขยายตัวชะลอลงจากไตรมาส 1/2568 เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ปรับตัวลดลง จากนักท่องเที่ยวจีนยังไม่แสดงสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่มีแนวโน้มชะลอลงหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหววันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมาด้านผลกระทบของนโยบายการขึ้นภาษีตอบโต้ (Reciprocal tariffs)ของสหรัฐฯ จะเป็นสัญญาณสงครามการค้าทวีความรุนแรงขึ้น และสินค้านําเข้าราคาถูกจากจีนทะลักเข้ามาแข่งขันในไทยมากขึ้นซํ้าเติมการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแออยู่แล้วส่วนราคานํ้ามันดิบดูไบในปี 2568 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 65 – 75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7–4.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้นผลประกอบการปตท.ในปีนี้ ยังเผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาดรวมถึงราคาพลังงานที่ปรับลดลงอย่างไรก็ดี กลุ่มปตท. มีการบริหารจัดการผลกระทบต่างๆ โดยได้มีการจัดตั้ง War Room เพื่อรับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกถดถอย สงครามการค้ารวมทั้งผลักดันโครงการต่างๆในมือให้แล้วเสร็จตามแผนงาน