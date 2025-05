Recharge Market เติมพลังใจให้ SME ไทยได้ไปต่อ

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้งอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา หรือแม้แต่ใน ปี 2568 กับเหตุแผ่นดินไหว ถือเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอาคาร บ้านเรือนและสถานที่สำคัญ รวมถึงภาคธุรกิจ SME จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หลายกิจการต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างธุรกิจ SME ไทย ถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดังนั้น การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสาธารณภัย จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ โดย นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้สำรวจข้อมูล SME ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู SME จากสาธารณภัย ปี 2567 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ตลาดนัด รีชาร์จ ฟื้นฟู SME ไทย : Recharge Market 2025 เติมพลัง SME เติมพลังโลก” ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2568 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME จากทั่วประเทศกว่า 300 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกิดการกระจายรายได้ มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า และมีช่องทางพบปะผู้บริโภคได้ทั่วถึงมากขึ้น“กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเติมพลังให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในภาวะที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงในปัจจุบัน อีกทั้งผู้ประกอบการ SME ยังได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจ เพิ่มช่องทางการขายกับรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น 7-11 , CJ , Lotus , Tops , Big C, และ Max Values คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 30 ล้านบาท” ดร.ปณิตา กล่าวภายในงานมีกิจกรรม “รีชาร์จ” 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 Recharge SME Zone – โซนชาร์จพลังธุรกิจ เป็นโซนตลาดนัดรวมผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบมาเปิดร้านในบรรยากาศสีเขียว ส่งเสริมสินค้าแนว “Eco-Friendly” และเปิดพื้นที่แสดงสินค้า และเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้บริโภคโดยตรง พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ทางการตลาด และโอกาสในการกระจายรายได้ สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โซนที่ 2 Recharge the Earth – พื้นที่เติมพลังให้โลก เป็นโซนให้ความรู้เกี่ยวกับ “Circular Economy” (เศรษฐกิจหมุนเวียน) เช่น การใช้พลังงานทดแทน รวมไปถึงการจัด Station “Eco-Exchange” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน นำขวดน้ำมาแลกส่วนลดภายในงาน และกิจกรรม Workshop พวงกุญแจรักษ์โลก From Trash to Art ส่วนโซนที่ 3 Recharge Yourself – โซนพักผ่อนสีเขียว เป็นมุมปิกนิก พื้นที่สีเขียวสำหรับนั่งพักผ่อนสำหรับการจัดงานครั้งนี้กิจกรรมแต่ละโซนได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการ SME สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งต่อไป สสว. และ มธ. จะจัดงาน “ตลาดนัด รีชาร์จ ฟื้นฟู SME ไทย : Recharge Market 2025 เติมพลัง SME เติมพลังโลก” ระหว่างวันที่ 2–4 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี“RECHARGE MARKET” ไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสร้างกำลังใจ ฟื้นฟูความหวัง และเติมเต็มพลังให้แก่ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤต และยกระดับธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนได้