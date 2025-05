“ทีเส็บ” ผนึก16 องค์กรเปิดแคมเปญ เจาะชาวออฟฟิศกระตุ้นไมซ์ในประเทศ

ผู้จัดการรายวัน 360 -ทีเส็บ ตอกย้ำความสำเร็จแคมเปญการตลาดสุดสร้างสรรค์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผนึกกำลัง 16 องค์กร เปิดตัวแคมเปญ “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ซีซั่น 2” ภายใต้ธีม “ชวนชาวออฟฟิศ ยกทีมนอกกรอบ ไปรอบเมืองไทย” มุ่งกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศให้แข็งแกร่ง และเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมองค์กรไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้เปิดตัวแคมเปญ “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ซีซั่น 2” เป็นแคมเปญการตลาดกระตุ้นไมซ์ในประเทศ ที่สอดรับกลยุทธ์ 3S ของทีเส็บในปี 2568 ได้แก่ Stay Longer – Spend More – See You Again ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านอุตสาหกรรมไมซ์“ทีเส็บตระหนักดีว่า การส่งเสริมตลาดไมซ์ในประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งคือรากฐานสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยรวมของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา ทีเส็บได้ดำเนินนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาตลาดไมซ์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายโอกาสและรายได้ไปยังภูมิภาคและชุมชนทั่วประเทศ และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลาดไมซ์ในประเทศสร้างนักเดินทางกว่า 12.6 ล้านคน และสร้างรายได้รวมกว่า 4.2 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโตขึ้นถึง 15.94% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา”ทีเส็บ จึงได้ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่าย 16 องค์กร เปิดตัวแคมเปญ “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ซีซั่น 2” ในธีม “ชวนชาวออฟฟิศ ยกทีมนอกกรอบ ไปรอบเมืองไทย” เพื่อตอกย้ำและกระตุ้นให้เห็นถึงพลังของตลาดไมซ์ในประเทศอีกครั้ง โดยต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้กว่า 130 ล้านบาท และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 14,971 คน“การกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ ผ่านแคมเปญ ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ซีซั่น 2 นี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น 10-15% จากจำนวนผู้เข้าร่วมในปีที่ผ่านมา ทั้งยังช่วยให้ตลาดไมซ์ในประเทศเติบโตได้ตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2568 ที่กำหนดไว้ โดยมีนักเดินทางไมซ์ในประเทศ 26 ล้านคน เกิดรายได้ราว 86,000 ล้านบาท” นางนิชาภา กล่าวโดยแคมเปญฯ ซีซั่น 2 นี้ได้ออกแบบให้ผู้จัดงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมองค์กรภายใต้ 6 รูปแบบกิจกรรม และ 3 แนวคิดหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้เข้าร่วมและชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทาง ทั้งสามแนวคิดประกอบด้วย การประชุมเพื่อส่งเสริมชุมชน การประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการประชุมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมในช่วงนอกฤดูการเดินทาง หรือช่วง Low Season อีกด้วยแคมเปญ “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ซีซั่น 2” จัดขึ้นในรูปแบบการประกวดบทวิจารณ์ (รีวิว) กิจกรรมองค์กร ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา กิจกรรมองค์กร และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ทั้งหน่วยงานที่จัดกิจกรรมองค์กร และผู้ประกอบการไมซ์สำหรับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมองค์กร เพียงจัดกิจกรรมองค์กรนอกจังหวัดที่ตั้งขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การสัมมนา การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 20 คน จากนั้นรีวิวกิจกรรม แล้วโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ก็มีสิทธิ์ชิงรางวัลเงินสดและของรางวัลทุก 2 เดือน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท โดยรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ได้แก่ รางวัลสุดยอดทีมประชุม สำหรับโพสต์รีวิวที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมองค์กรที่สร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ และรางวัลยกทีมรุมไลก์ สำหรับโพสต์ที่มีจำนวนผู้ตอบสนองต่อเนื้อหา (Engagement) สูงสุดสำหรับผู้ประกอบการไมซ์ ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมองค์กรประเภทต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดการให้บริการ เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ประกอบการที่มีจำนวนผู้เข้าประชุมมากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ที่มีจำนวนรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับแรก และรางวัลผู้ประกอบการที่มีจำนวนลูกค้ารายองค์กรมากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ที่มีจำนวนรวมขององค์กรที่ใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรกนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า “อพท. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสรวงศ์ เทียนทอง) มีภารกิจในการบริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางในการประสานและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาศักยภาพและสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรภายใต้แคมเปญ "ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ซีซั่น 2" ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่อยากเชิญชวนนักเดินทางคุณภาพกลุ่มไมซ์ ให้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีเสน่ห์และอัตลักษณ์โดดเด่น ผ่านภูมิปัญญา เรื่องเล่าและได้ทดลองกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน โดยองค์กรที่เข้าร่วมแคมเปญจะได้ลุ้นรับรางวัลไปจัดกิจกรรมองค์กรที่ชุมชนใน 9 พื้นที่พิเศษของ อพท. มูลค่า 10,000 บาทต่อกลุ่ม และ อพท. เชื่อว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมองค์กรให้กับทุกๆ คน”นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า "สมาคมโรงแรมไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ สมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยจึงพร้อมใจกันมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมาย เพื่อสนับสนุนแคมเปญ 'ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย ซีซั่น2' ไม่ว่าจะเป็นราคาห้องพักพิเศษ ส่วนลดสำหรับจัดกิจกรรมองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประชุม สัมมนา ฯลฯ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ไปยังภูมิภาค"แคมเปญนี้ มีระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2568 โดยแบ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อตัดสินผู้ชนะรางวัลเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2568 ช่วงที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2568 และช่วงที่ 3 วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2568 โดยกรอกรายละเอียดได้ที่ yokteam.tceb.or.th กดเพิ่มเพื่อนกับ LINE Official Account @yokteam และติดตาม FB Fanpage : TCEB Domestic MICE เพื่อติดตามข่าวสารของแคมเปญ รวมถึงผลการประกวด