กทท. ฉลอง 74 ปี โชว์กำไรพุ่ง 7,648 ลบ. เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สังคม-สิ่งแวดล้อม

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 74 ปีที่ผ่านมา การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้พัฒนาท่าเรือในกำกับดูแลทั้ง 5 ท่า เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาค ในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กทท. ก็ได้ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบท่าเรืออย่างยั่งยืน โดยดำเนินโครงการต่างๆ ตามแนวทาง ESG ดังนั้นบทบาทของ กทท. จึงไม่เพียงแค่การบริหารจัดการท่าเรือเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคเชื่อมโยงไทยกับเศรษฐกิจโลกนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า พิธีวันคล้ายวันสถาปนา กทท. ครบรอบ 74 ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “PORTrait of the future : Sailing to a Greener Tomorrow” สะท้อนภาพท่าเรือในอนาคตที่มีศักยภาพเทียบเท่าท่าเรือระดับโลก ทั้งยังสามารถอยู่คู่กับสังคมเมือง ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านหลัก “3 Smart” หรือ “3S” ประกอบด้วย Smart Port มุ่งยกระดับการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย Smart Commercial การพัฒนาพื้นที่หลังท่าเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน ยกระดับพื้นที่เป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ใจกลางเมือง Smart Community พัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวสูง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน และสร้างความสุขให้คนในชุมชนเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาท่าเรือในส่วนของผลประกอบการในปีงบประมาณ 2567 ที่ผ่านมา กทท. มีรายได้สูงสุดรวม 17,224 ล้านบาท ถือเป็น New Record ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยในปีงบประมาณ 2567 มีกำไรสุทธิ 7,648 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้ง ด้านผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) มีกำไรสุทธิ 3,500 ล้านบาท มีเรือเทียบท่ารวม 7,371 เที่ยว เพิ่มขึ้น 1.95% สินค้าผ่านท่า 61.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.10% และตู้สินค้าผ่านท่า 5.56 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 5.35% สำหรับท่าเรือระนองมีสินค้านำเข้าส่งออกเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาเช่นเดียวกับท่าเรือท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนที่มีผลประกอบการโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม กทท. ยังมีโครงการที่ต้องสานต่อ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล มีความคืบหน้า ณ เดือนพฤษภาคม 2568 อยู่ที่ 68.30% และในส่วนที่ 2,3 และ 4 อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานซึ่งต้องสอดคล้องกันทั้ง 4 ส่วนงาน สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ได้พิจารณาตามผลการศึกษาแผนแม่บทของ สนข. โดยให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากมีความชัดเจนในตำแหน่งที่ตั้ง และประชาชนในพื้นที่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี สำหรับพื้นที่อื่นๆ เช่น จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดอยุธยา (สถานีภาชี) และจังหวัดราชบุรี (สถานีหนองปลาดุก) อยู่ระหว่างการวางแผนการศึกษาเพื่อขยายโครงการในอนาคตนอกจากนี้ กทท. ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวผ่านยุทธศาสตร์ 2D ได้แก่ Digitalization และ Decarbonization เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยยึดหลักค่านิยมองค์กร SMART-PAT ควบคู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี คุณภาพชีวิตชุมชน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนเมื่อ 16 พ.ค.68 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กทท. ครบรอบ 74 ปี ภายในพิธีฯ มีการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล รวมทั้งสิ้น 1,834,482 บาท ให้แก่ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ วัดคลองเตยใน ฯลฯ พร้อมมอบรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อแทนคำขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย รางวัลพนักงานดีเด่น รางวัลวิเชียรมณีฉาย และรางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี 25 ปี และ 35 ปี ในการนี้มีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม กรรมการ กทท. ผู้บริหารและพนักงาน กทท. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน ผู้เช่าพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคาร PAT Arena