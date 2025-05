APAC Tower ร่วมกับ SCG คว้ารางวัล fitwel Best in Building Health 2025

อาคาร APAC Tower ถือเป็นอาคารสำนักงานเกรด A+ แห่งแรกในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ที่ได้รับการรับรอง Fitwel ระดับสูงสุดที่ ระดับ 3 ดาว โดยมีจุดเด่นด้านการเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ส่งเสริมการเดินทางอย่างมีพลัง ภายในอาคารติดตั้งระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง MERV 14 ที่ช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมทั้งออกแบบพื้นที่ภายในได้รับการออกแบบอย่างมีหลักการ เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ใช้อาคารตลอดช่วงเวลาการใช้งานความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก SCG Building & Living Care Consulting ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาวะอาคารอย่างใกล้ชิด พร้อมบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์ให้เป็นไปตามแนวทางของ Fitwel โดย SCG ยังเป็นผู้ให้บริการ LEED Proven Provider รายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก U.S. Green Building Council การให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร การใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม“ความร่วมมือกับ SCG Building & Living Care Consulting ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอาคารสำนักงานที่ใส่ใจทั้งสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยและความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม” คุณยอดพล อัครพันธุ์ Associate Director และคุณสิรินทร์ อัครพันธุ์ Executive Director บริษัท เอแพค แลนด์ จำกัด กล่าว“การได้รับรางวัล Best in Building Health ถึง 2 สาขาจาก Fitwel เป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยและสังคมโดยรวม”“APAC Tower ได้กำหนดนิยามใหม่ของความเป็นเลิศในระดับสากล ด้วยคะแนนสูงสุดในหมวด The Highest Scoring Design for a Multi-Tenant Base Building แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคารอย่างแท้จริง เราขอแสดงความยินดีกับบริษัท APAC LAND และ SCG Building & Living Care Consulting ในความสำเร็จครั้งนี้” — โจแอนนา แฟรงค์ ประธานและซีอีโอ Center for Active Design และ Active Design Advisors, Inc. (Adai) ผู้ดำเนินการระบบรับรอง Fitwelการได้รับรางวัลจาก Fitwel ของ APAC Tower ที่ให้ความใส่ใจต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร แต่ยังเป็นต้นแบบที่สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับโครงการในอนาคตที่ต้องการผสานแนวคิดด้านสุขภาพและความยั่งยืนเข้าไว้ในการออกแบบ