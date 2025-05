เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดโซนใหม่ ‘Urban Balance’ รวมแบรนด์ Health & Wellness ชั้นนำ บนพื้นที่กว่า 7,500 ตร.ม. ครั้งแรกใจกลางเมือง

เตรียมพบ 26 แบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์และแฟล็กชิปสโตร์ ตอบโจทย์ Well-being Lifestyle ทุกมิติ อาทิ Anti-Aging & Selfcare: นำโดย Apex Wellness, Lab Pharmacy, Montra, Morning Kiss, V-Square, Yves Rocher Physiotherapy & Wellness: ครั้งแรก เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิด ‘Medipole’ คลินิกกายภาพเฉพาะทางด้วยวิธีการบูรณาการ, Aestheta, Belly burn, Erb Spa, Grace Dental Wellness, Kliniq Wellness, Skincare & Aroma Therapy: Divana, Donna Chang, Mith, Lavelier, Healthy Eating: อันเกิม อันก๋า, GINGER FARM Kitchen, Matcha & More, Baker Bricks Scone Gallery, City Fresh, เกนกิ ซูชิ เป็นต้นกรุงเทพฯ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ในไทยเพื่อความยั่งยืน ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันระดับโลกใจกลางเมือง เผยโฉม ‘Urban Balance’ โซนใหม่ล่าสุดบนพื้นที่กว่า 7,500 ตร.ม. บริเวณชั้น 5 ภายใต้แนวคิด The First Ultimate Wellness Oasis in the Heart of Bangkok ครั้งแรกของการรวมที่สุดแห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมใจกลางเมือง ที่รวบรวมกว่า 100 แบรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ชั้นนำ พร้อมเปิดตัว 26 แบรนด์ใหม่ในรูปแบบคอนเซ็ปต์สโตร์และแฟล็กชิปสโตร์ ครอบคลุมบริการด้านสุขภาพครบวงจร ทั้งคลินิก เวชกรรมทางเลือก เวลเนส สปา ฟิตเนส คาเฟ่ และร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Destination ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ตอบโจทย์ทุกมิติของชีวิตยุคใหม่ ทั้งสุขภาพ ความงาม กีฬา อาหาร แฟชั่น และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจรรับชม VDO คลิก : https://youtu.be/Cq-V9-LkBt0?si=NNP4sn46tQvCHG53 พิมพ์พร งามขจรวิวัฒน์ Asset Director ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กล่าวว่า “Urban Balance ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกด้าน Longevity & Wellness ที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ไม่เพียงแค่การยืดอายุ แต่รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีพลังและสมดุลในทุกช่วงวัย โดยแบรนด์ต่างๆ ภายในโซนจะแบ่งตาม Well-being lifestyle ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว “เมดิโพล สหคลินิก” คลินิกกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลพัฒนาและมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดดเด่นด้วยการดูแลแบบบูรณาการ ผสานการนวดโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญเข้ากับการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดมาตรฐานระดับสูง เป็น First-of-its-kind concept in Thailand ทั้งนี้ กว่า 80% ของร้านค้าภายในโซนเป็นแบรนด์ Wellness ที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ในรูปแบบ Flagship Store และ Concept Store ตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัลเวิลด์ในฐานะผู้นำด้าน Lifestyle destination ที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตระดับโลกและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่” พิมพ์พร กล่าวโดย “Urban Balance” นับเป็น โมเดลต้นแบบด้านสุขภาพและความงามครบวงจรแห่งแรก ของเซ็นทรัลพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานและประสบการณ์ด้าน Health & Wellness Lifestyle ที่ดีที่สุด โดยตั้งเป้าขยายสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศUrban Balance: เปิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตาม Well-being Lifestyle• Anti-Aging & Selfcare ร้านไฮไลต์ นำโดย Apex Wellness, Lab Pharmacy, Montra, Morning Kiss, V-Square, Yves Rocher• Physiotherapy & Wellness ร้านไฮไลต์ นำโดย เมดิโพล สหคลินิก (Medipol Polyclinic) ครั้งแรกของการร่วมมือกันระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา และ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ คลินิกเฉพาะทางที่เน้นการรักษาด้วยวิธีการบูรณาการระหว่างนักกายภาพบำบัด และเครื่องมือทางกายภาพบำบัดมาตรฐานสูง, Aestheta, Belly Burn (Open July), Erb Spa, Grace Dental Wellness, Kliniq Wellness• Skincare & Aroma Therapy นำโดย Divana, Donna Chang, Mith แบรนด์น้ำหอมโดยคนไทย ที่ได้รับการรังสรรค์กลิ่นจากนักปรุงน้ำหอมระดับโลก, Lavelier สกินแคร์สุดพรีเมียม• Healthy Eating ร้านไฮไลต์ นำโดย อันเกิม อันก๋า ร้านอาหารเวียดนามแบรนด์ล่าสุดของ iberry, GINGER FARM Kitchen ร้านอาหารเหนือพื้นบ้านออแกนิคสไตล์ล้านนา เจ้าของรางวัลมิชลิน บิบกูมองซ์ 4 ปีซ้อน, City Fresh ของหวานเพื่อสุขภาพจากผลไม้พรีเมียม, บลู คอฟฟี่ (Blue Coffee) คัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกชั้นนำทั่วโลก มาคั่ว in-house เพื่อให้ได้รสชาติที่สมบูรณ์แบบ, Baker Bricks Scone Gallery ร้านสโคน สเปเชียลตี้ จากไต้หวันสาขาแรกในไทย, เกนกิ ซูชิ, Matcha & More​ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities