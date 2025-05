การบินไทย เซ็นสัญญาเช่า เครื่องบิน Airbus A321neo จำนวน 5 ลำ

การบินไทยร่วมลงนามในสัญญาเช่าเครื่องบิน Airbus A321neo จำนวน 5 ลำ กับ BOC Aviationบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า การบินไทยได้ร่วมลงนามในสัญญาเช่าเครื่องบิน Airbus A321neo จำนวน 5 ลำ กับบริษัท BOC Aviation Limited นับเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี และเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝูงบินลำตัวแคบของการบินไทย โดยมี นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Mr. Steven Townend, Chief Executive Officer และ Managing Director, BOC Aviation ร่วมลงนาม นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี, Mr. Michael-John Burke, Head of Airline Leasing & Sales (Asia Pacific & Middle East), Mr. Timothy Ross, Head of Investor Relations and Corporate Communications; และ Mr. Ali Jahanshahi, SVP Airline Leasing & Sales (Asia Pacific & Middle East), BOC Aviation ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิตข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบินของการบินไทย โดยการนำเครื่องบิน Airbus A321neo เข้าประจำฝูงบินนั้นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดหาเครื่องบินระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และขยายขีดความสามารถในการให้บริการ จากแผนดังกล่าวเครื่องบิน Airbus A321neo มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ล้ำสมัย สนับสนุนทั้งกลยุทธ์การขยายเครือข่ายในเส้นทางระยะสั้นและระยะกลาง ตลอดจนเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยเครื่องยนต์รุ่นใหม่และการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ เครื่องบินรุ่นนี้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านความยั่งยืนของการบินไทย อีกทั้งยังยกระดับประสบการณ์ผู้โดยสารด้วยห้องโดยสารแบบสองชั้นบริการคุณภาพสูง ที่ให้ความรู้สึกสะดวกสบายเช่นเดียวกับเครื่องบินลำตัวกว้าง ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของการบินไทยมีความสอดคล้องและคุณภาพสูงทั่วทั้งเครือข่าย