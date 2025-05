CPN ประกาศสู่ ‘Holistic Partnership’ ชู 4หมัดเด็ดดันพันธมิตรธุรกิจโต

ผู้จัดการรายวัน360 - เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย ประกาศศักยภาพ ‘Holistic Partnership’ ตัวจริงที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของพาร์ทเนอร์ทุกระดับด้วย Business Solutions และ Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ด้วย 4 ความเชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์พันธมิตรธุรกิจแบบ 360 องศา ได้แก่ 1) High-Potential Spaces 2) Integrated Media ครอบคลุมทุก Touchpoint สร้าง Massive Awareness สู่ยอดขายจริง 3) Data Optimization มี Consumer Insights และ ฐานลูกค้า Quality Shoppers ทั่วประเทศ 4) Curated & Experiential Events ทุกสเกลกว่า 20,000 งานต่อปี ตอกย้ำ ‘ศูนย์การค้า’ ที่พร้อมผลักดันพันธมิตรธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โจทย์สำคัญของเซ็นทรัลพัฒนาคือการเป็น Holistic Partnership เบอร์ 1 ที่รู้ใจความต้องการ เข้าใจปัญหา ด้วยการสวมหมวกคิดแบบพาร์ทเนอร์โดยมีทีมงานเฉพาะทางทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อมอบ Total Business Solutions ที่ตอบโจทย์ได้แบบ 360 องศา ช่วยให้พาร์ทเนอร์เข้าถึงลูกค้าได้ทุก Touchpoint และสร้างแคมเปญทางการตลาดที่ Impact ได้จริง ผ่านพื้นที่จัดงาน สื่อโฆษณาภายในศูนย์ และฐานข้อมูลลูกค้า พร้อมผลักดันพาร์ทเนอร์ให้เข้ามาอยู่ใน Business Ecosystem ของเรา เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”ชู 4 ความเชี่ยวชาญ Holistic Partnership เครื่องมือติดปีกพันธมิตรธุรกิจโตแกร่งอย่างยั่งยืน1. 1.High-Potential Spaces: กับบทบาท ‘Centre of Life’ พื้นที่ศักยภาพสูงเพื่อธุรกิจเติบโต ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนามีศูนย์การค้า ครอบคลุม 22 จังหวัดทั่วประเทศ เป็น Scalable Ecosystem ที่เข้าถึงลูกค้าทุกเซกเมนต์ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ภูเก็ต และโครงการใหม่อย่าง Central Park ซึ่งล้วนเป็น Global Landmarks ที่ดึงดูดทั้งผู้คนและแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกมาร่วม Co-Create กับเรา และในจำนวนนี้ มี 19 ศูนย์การค้าตั้งอยู่ในโครงการ Mixed-use ใจกลางเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของงานระดับชาติและระดับโลก บนพื้นที่รวมกว่า 52,000 ตร.ม. พร้อมพื้นที่อีเวนต์มากกว่า 500 แห่ง รวมกว่า 120,000 ตร.ม. รองรับการจัดงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Event, Showcase, Pop-up Store, Exhibition หรือ Experiential Activation กว่า 20,000 อีเวนต์ต่อปีโดยทุกพื้นที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น Semi-outdoor, Pet-friendly, Kid & Family, Multi-generation Space และ Community Hub โดยอิงจากการศึกษาศักยภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง โดยมีผลลัพธ์คือการสร้างสถิติ All-Time High Traffic กว่า 500 ล้านครั้งต่อปี และดึงดูดนักท่องเที่ยวถึง 67 ล้าน Visit ต่อปี ตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะ “พื้นที่ศักยภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ” และเป็นมากกว่าแค่พื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่คือ ‘Centre of Life’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง2. Integrated Media พลังสื่อครบวงจร สร้าง Brand Impact แบบไร้ขีดจำกัด : ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน In-mall Media อันดับ 1 ของประเทศ ด้วยพื้นที่สื่อโฆษณากว่า 4,000 จุด บนทำเลศักยภาพทั่วไทย ครอบคลุมทั้ง Static และ Digital Media ตั้งแต่ภายนอกถึงภายในศูนย์การค้า พร้อมเชื่อมโยงสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม สร้างการรับรู้ได้กว่า 500 ล้าน Eyeballs ต่อปี โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ จอ The panOramix @centralwOrld พร้อมมอบประสบการณ์ อีเวนต์ระดับโลก สมฐานะ "Times Square of Asia" แห่งเดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังเป็นผู้นำในการใช้ Media & Space Takeover ด้วยจอโมเดลใหม่ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อสร้าง Brand Impact ให้กับแบรนด์ระดับโลก เช่น TOYOTA, DIOR, CHAGEE และ UNIQLO ซึ่งใช้จริงแล้วในศูนย์การค้า 10 สาขา และมีแผนติดตั้งจอโมเดลใหม่เพิ่มที่สาขา ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ และเชียงใหม่อีกหนึ่งจุดแข็งคือ การมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของทั้ง 41 ศูนย์การค้า ครอบคลุม TikTok, Facebook, Instagram, LINE Official และ X รวมเป็น เครือข่ายโซเชียลมีเดียในรีเทลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (The Largest Integrated Social Media Network in Retail) เข้าถึงผู้คนกว่า 640 ล้านครั้งต่อปี มียอดผู้ติดตามรวมกว่า 10 ล้านคน และสร้าง Engagement สูงถึง 35 ล้านครั้ง ซึ่งเซ็นทรัลเวิลด์ ยังครองแชมป์ “แบรนด์ทรงอิทธิพลบน โซเชียล” 4 ปีซ้อน จาก Thailand Social Awards 2024 ขณะที่เซ็นทรัลพัฒนาติด Top 5 แบรนด์ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย 2 ปีซ้อน สะท้อนความเชี่ยวชาญด้าน Social Engagement ที่ช่วยแบรนด์สื่อสารได้ตรงกลุ่ม พร้อมเสริมทัพด้วยเครือข่าย KOLs และ Thought Leaders ที่ช่วยขยายการรับรู้และเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ3. Data Optimization พลิกข้อมูลให้เป็นพลังทางธุรกิจ ด้วย Data Ecosystem ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ: การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล เซ็นทรัลพัฒนา ผสานความร่วมมือกับ The 1 แพลตฟอร์ม CRM ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี และมีฐานสมาชิกกว่า 22 ล้านคน เพื่อสร้างระบบ Data Ecosystem ที่แข็งแกร่งและตอบโจทย์การเติบโตของพาร์ทเนอร์ในทุกระดับ ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากฐานผู้ใช้งานกว่า 9 ล้านคน และกลุ่มลูกค้า Wealth มากกว่า 750,000 ราย ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก Consumer Insights ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปรับงบประมาณการตลาดให้แม่นยำมากขึ้น และพัฒนากลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชัน Personalization ผ่านแอปพลิเคชัน ‘Central X’ เปิดโอกาสในการออกแบบประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยเชื่อมโยงกับระบบสะสมคะแนนจากแบรนด์พันธมิตรมากกว่า 1,000 แบรนด์ ช่วยเสริมสร้าง Brand Loyalty และเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการซ้ำ ขณะเดียวกัน เครื่องมือ The 1 Biz ช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านด้วยข้อมูลพฤติกรรมที่ครอบคลุมจากร้านค้ากว่า 1,000 แบรนด์ และมากกว่า 10 ล้านรายการสินค้า (SKUs) ทำให้การวางแผนสื่อสารทางการตลาดและการจัดการสิทธิประโยชน์ลูกค้าทำได้อย่างแม่นยำและประหยัดทรัพยากร โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2024 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการมีส่วนร่วมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ• อัตราการสะสมคะแนนของสมาชิก The 1 เพิ่มขึ้น 65% จากปีที่ผ่านมา• มีผู้แลกคะแนนกว่า 90,000 ราย รวมกว่า 300 ล้านคะแนน• มูลค่าการซื้อสูงสุดในบิลเดียวมีมูลค่าถึง 3.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นมากกว่า 68,000 คะแนน• พาร์ทเนอร์ที่ใช้งาน The 1 Biz มียอดขายเติบโตสูงสุดถึง 3 เท่าThe 1 Biz จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของพาร์ทเนอร์ทั้งในแง่ยอดขาย ประสิทธิภาพการตลาด และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และมีอัตราการเติบโตของยอดขายมากขึ้นสูงสุดถึง 3 เท่า ตั้งเป้าปี 2568 สร้างยอดขายทะลุ 10,000 ล้านบาท4. Curated & Experiential Events: มุ่งสู่การเป็น ‘Experiential Events Curator’ คัดสรรประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคผ่านการจัดงานอีเวนท์ทุกรูปแบบ ทุกสเกล กว่า 20,000 อีเวนท์ต่อปีทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น งานระดับ Global Agenda ที่สร้างความสำเร็จพร้อมสร้างปรากฎการณ์ไปทั่วโลกด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานมหาศาล อาทิ Thailand’s Songkran Festival 2024 มีผู้เข้าร่วมงานตลอดเทศกาลกว่า 10 ล้านคน งาน Thailand's Pride Celebration 2024 ปักหมุดไทยเป็นแลนด์มาร์ก Pride ระดับโลก ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 ล้านคน และ centralwOrld Bangkok Countdown 2025 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งออฟไลน์และออนไลน์สูงถึง 52 ล้านคน พร้อมตอกย้ำการเป็น ‘No.1 Festive Destinations’ ตัวจริงที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผ่านอีเวนท์ตรุษจีน, Summer, Mid-Year Sale เป็นต้น และเป็นศูนย์การค้ารายแรกที่ปลุกกระแส ‘Crafted Immersive Events’ สร้างคอมมูนิตี้ของกลุ่ม ‘Specialty’ ผ่านการจัดงาน Thailand Coffee Hub, Crafted Cocoa และล่าสุด Taste of Tea 2025 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 1,500 รายต่อปี