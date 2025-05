CRC โกยกำไรQ1 ร่วม 2.3 พันล. ตลาดเวียดนามฟื้น-คุมต้นทุนอยู่หมัด

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล เปิดผลประกอบการไตรมาสแรกปี 68 โกยรายได้ 69,280 ล้านบาท กำไร 2,337 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเร่งเครื่องขยายธุรกิจในไทยและต่างประเทศนายปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เปิดเผยว่า "ภาพรวมผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2568 เซ็นทรัล รีเทล สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ด้วยรายได้รวม 69,280 ล้านบาท (+3% YoY) และกำไรสุทธิ 2,337 ล้านบาท (+8% YoY) ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์ CRC OMNI-Intelligence ที่แข็งแกร่ง และพอร์ตโฟลิโอที่มีความยืดหยุ่น ทำให้รับมือและปรับตัวได้ทันทุกสถานการณ์รวมถึงการใช้กลยุทธ์ 3C (Cash, Cost, Capex) ในการบริหารค่าใช้จ่าย การลงทุน และรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถสร้างยอดขายจากโครงการ Easy E-receipt ได้เติบโตขึ้น แม้วงเงินในการใช้จ่ายของปีนี้จะลดลงกว่าปีก่อนก็ตาม พร้อมทั้งยังได้แรงหนุนจากกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวเวียดนามที่ฟื้นตัวและออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักในช่วงเทศกาล Tet อีกด้วยโดยในช่วงไตรมาส 1 เซ็นทรัล รีเทล ได้เดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ผ่านการขยายสาขา และการรีโนเวทร้านค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม โดยมีไฮไลท์การดำเนินธุรกิจในแต่ละกลุ่ม ดังนี้1. กลุ่มแฟชั่น เดินหน้าสร้างการเติบโตต่อเนื่อง หลังพลิกโฉมห้างเซ็นทรัล ชิดลมอย่างยิ่งใหญ่ ดันยอดขายไตรมาส 1 พุ่ง 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน นอกจากนี้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีการปรับโฉมห้างเซ็นทรัล บางรัก เปิดตัวภายใต้แนวคิด "Key Destination & Lifestyle Components" ชูจุดเด่น One Stop Shopping รวมแบรนด์พรีเมียมจากไทยและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ JUNGSAEMMOOL MEN และมีการรีโนเวทซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต เพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ทันสมัยยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า2. กลุ่มฟู้ด GO WHOLESALE มีการขยายเพิ่ม 3 สาขา ภายใน 2 เดือน เดินหน้ารุกตลาดภาคอีสาน เปิดสาขาอุดรธานี และขอนแก่น รวมถึงภาคใต้ที่หาดใหญ่ รวมมีจำนวนสาขาในปัจจุบันทั้งสิ้น 13 สาขา พร้อมเสริมกลยุทธ์การตลาด สร้างการรับรู้แบรนด์ในฐานะศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ภายใต้แนวคิด “Your Success, Our Goal”3. กลุ่มฮาร์ดไลน์ ไทวัสดุ เดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดสาขาใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนสาขาไทวัสดุทั้งสิ้น 87 สาขา ครอบคลุม 51 จังหวัดทั่วไทย ขณะเดียวกันมีการรีโนเวท 2 สาขาหลักในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ สาขาภูเก็ต เฟสติวัล และภูเก็ต ถลาง โดยเปลี่ยนฟอร์แมทเป็นร้านไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม (ไฮบริดสโตร์) รวม 2 แบรนด์ให้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งผู้รับเหมา ช่าง และลูกค้าทั่วไป เพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตของจังหวัดต่างๆ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Omnichannel DIY Home Retailer อันดับ 1 ของไทย นอกจากนี้ เพาเวอร์บาย ยังได้เสริมแกร่งกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในบ้าน ด้วยการเปิดตัว Shark Ninja แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากสหรัฐฯ ครั้งแรกในไทย อีกด้วย4. ธุรกิจประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม มีธุรกิจศูนย์การค้า GO! 42 สาขา ไฮเปอร์มาร์เก็ต GO! 41 สาขา และ mini go! 14 สาขา โดยศูนย์การค้า GO! 2 สาขาล่าสุด ที่เปิดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 ได้แก่ สาขา Bac Lieu (บักเลียว) และ สาขา Ninh Thuan (นิญถ่วน) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาวเวียดนาม และมียอดทราฟฟิกเข้าศูนย์การค้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปีนี้ยังได้เตรียมก่อสร้างศูนย์การค้า GO! ใหม่ อีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาฮึงเอียน (Hung Yen) และสาขาเอียนบ๊าย (Yen Bai) ซึ่งจะพร้อมเปิดบริการในช่วงครึ่งปีหลัง 2568"จากความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจในเครือ สะท้อนถึงศักยภาพของเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะองค์กรค้าปลีกค้าส่งชั้นนำ ที่พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตต่อไปบนความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยง ทั้งในแง่การบริหารกระแสเงินสด และบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกระดับองค์กรและเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยกลยุทธ์ Human-AI ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกภาคส่วน" นายปเนต กล่าว