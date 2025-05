“นครชัยแอร์“ มอบสิทธิประโยชน์ 4 แคมเปญ กระตุ้นเที่ยวเมืองรอง กับ ททท.

นครชัยแอร์จับมือ ททท.กระตุ้นการเดินทางเที่ยวเมืองรองช่วง Green Season ด้วยรถโดยสารสาธารณะ มอบสิทธิประโยชน์ลูกค้าผ่านโครงการเมืองน่าเที่ยว Year of Celebration เริ่มมิถุนายน-กันยายน 68วันนี้ (14 พฤษภาคม 2568) เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูมบุษราคัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม นายกฤษฏา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมเปิดตัวโครงการเมืองน่าเที่ยว Year of celebration โดยคุณสุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์ ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและงานธุรการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง หรือเมืองน่าเที่ยว 55 จังหวัด ช่วง Green Seasonนครชัยแอร์ได้ร่วมมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้านครชัยแอร์ กับ 4 แคมเปญด้วยกัน ได้แก่ 1. แคมเปญ Alone But Not Lonely 2. แคมเปญ Burn Out Break 3. แคมเปญ บูสเอเนอร์ยี ทริปนี้ไม่มีอ่อม และ 4. แคมเปญ เที่ยวนี้มีหมูกระทะ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2568 เป็นต้นไปทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางในจังหวัดเมืองรองด้วยรถโดยสารบริษัทนครชัยแอร์ สามารถติดตามโปรโมชันส่วนลดพิเศษได้ที่เพจนครชัยแอร์ หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสาขาให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 103 สาขา เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น