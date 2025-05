สสว. ร่วมมือ มธ. เฟ้นหาสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 17 หวังดันเศรษฐกิจขยายตัวกว่า 100 ลบ.

นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของประเทศ ซึ่งจากการส่งเสริมเอสเอ็มอีในด้านต่าง ๆ สสว. เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาธุรกิจไปสู่การสร้างมาตรฐานและความสามารถในการปรับตัวภายใต้เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน โดย สสว. ได้ขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME สู่ความยั่งยืนผ่านการผลักดันและส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อให้เอสเอ็มอีมีความเข้มแข็งและมีส่วนช่วยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้เติบโตมากขึ้นรักษาการ ผอ.สสว. เผยว่า ด้วยแนวคิดดังกล่าว สสว. จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ” หรือ SME National Awards” ขึ้น โดยในปี 2568 นี้ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 17 เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเข้มแข็ง พร้อมทั้งเป็นการตรวจสุขภาพทางธุรกิจ (Business Check up) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ MSME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล“สสว. เชื่อว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 200 ราย และตลอดระยะเวลาโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเครือข่ายซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้าง” นางสาวปณิตา ระบุนางสาวอรพรรณ คงมาลัย หัวหน้าโครงการฯ MSME National Awards ในส่วนของการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นหน่วยร่วมดำเนินการ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ โดยจะมีการมอบรางวัลภายในเดือนสิงหาคม 2568 ให้กับ MSME ทั่วประเทศรวม 40 กิจการแบ่งเป็น รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จำนวน 40 รางวัล รางวัลพิเศษ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด“Sustainability, Digital, Global : Empowering SMEs for the Future” อาทิ รางวัล SME Sustainability & ESG Excellence สำหรับเอสเอ็มอีที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียวและความยั่งยืน และ รางวัล SME Women Entrepreneur Excellence สำหรับผู้ประกอบการสตรี ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีรางวัล สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนและ 5 ปีซ้อน เป็นต้นหัวหน้าโครงการฯ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น การอบรมมาตรฐาน การบริหารจัดการธุรกิจ การแลกเปลี่ยน Good Practices จากรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา การตรวจสุขภาพทางธุรกิจ การศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จชั้นนำระดับประเทศ การสร้าง Networking ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง MSME ผ่านหลักสูตร executive course รวมถึง การได้ร่วมชิงถ้วยรางวัลและลุ้นสิทธิในการไปดูงานต่างประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง สสว. และ มธ. ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ การรับสมัครผู้ประกอบการ MSME ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และภาคเหนือ (พิษณุโลก) และจะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคกลาง : วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก : วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ณ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5 ภาคใต้ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ณ จังหวัดสงขลา และหลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัคร จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์และตรวจประเมินสถานประกอบการ และจะประกาศผลพร้อมมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ประจำปี 2568 ในเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.smenationalawards.com ซึ่งเปิดรับสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2568 หรือ สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวดี อนุพันธ์โยธิน (ต่าย) โทร 083-038-3709 หรือ Facebook Fan Page: SMEs National Awards