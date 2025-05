“ฟันเตอร์เทนเม้นท์” ผนึกเอไอเอจัดวิ่งมินิมาราธอน Snoopy Run ครั้งแรกในไทย

“ฟันเตอร์เทนเมนท์” ผนึกเอไอเอ ประเทศไทย จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Snoopy Run Thailand 2025 Presented by AIA Vitality ครั้งแรกในประเทศไทย ณ ชายหาดปากน้ำปราน อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เอาใจแฟนคลับสนูปปี้ แอนด์ เดอะ แก๊งค์ คาแรคเตอร์ขวัญใจคนไทย พร้อมร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปีตัวการ์ตูนสนูปปี้ รวมถึงเปิดให้แฟนคลับชาวไทยร่วมสนุกกับกิจกรรม Fun Run วิ่งกับน้องหมาแสนรัก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร คาดมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 1,000 คนนายฤทธิชัย สายสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟันเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จาก Peanuts Worldwide LLC และ Wild Brain CPLG ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการจัดการแขงขันวิ่งมินิมาราธอน Snoopy Run Thailand 2025-2027 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับเอไอเอ ประเทศไทย จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Snoopy Run Thailand 2025 Presented by AIA Vitality ครั้งแรกในประเทศไทย ณ ชายหาดปากน้ำปราน อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเอาใจแฟนคลับสนูปปี้ แอนด์ เดอะ แก๊งค์ คาแรคเตอร์ขวัญใจคนไทย รวมทั้งเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปีตัวการ์ตูน Snoopy และสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการวิ่งของประเทศไทย“Snoopy Run เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว และมีจัดในหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย สำหรับในประเทศไทยคาดว่ามีแฟนคลับทั่วประเทศประมาณ 300,000-500,000 คน เราจึงคิดว่าถ้าจะทำอะไรให้คนที่รักสนูปปี้ก็น่าจะต้องเป็น Snoopy Run ซึ่งเราได้ศึกษาข้อมูลจากประเทศอื่น ๆ หลายประเทศ เพื่อนำสิ่งที่ยังไม่มีในต่างประเทศมาทำในประเทศไทย เพื่อทำให้รูปแบบการจัดของเรามีความแตกต่าง ตรงใจแฟนคลับ และมีสีสันมากยิ่งขึ้น” นายฤทธิชัยกล่าวนายฤทธิชัยกล่าวด้วยว่า สำหรับ Snoopy Run Thailand 2025 นั้นบริษัทฯ มีแผนจัดใหญ่จำนวน 5 ครั้ง 5 สนาม แบ่งเป็น Physical Run จำนวน 3 สนาม ได้แก่ 1. Snoopy Run 2025 Paknampran Beach Park ณ ชายหาดปากน้ำปราน อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ หรือ Snoopy Run Hua Hin วันที่ 24 พฤษภาคม 2568 2. Snoopy Run Bangkok 2025 วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ณ กรุงเทพฯ และ 3. Snoopy Run Kao Yai 2025 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และ Virtual Run 2 สนาม ได้แก่ 1. Snoopy Virtual Run 2025 part1 เดือนกรกฎาคม 2568 และ 2. Snoopy Virtual Run 2025 part2 เดือนตุลาคม 2568โดย Snoopy Run 2025 Paknampran Beach Park หรือ Snoopy Run Hua Hin ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้บริษัทฯ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย Snoopy Fun Run (Pet Run) วิ่งกับน้องหมาแสนรัก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,800 บาท Snoopy Fun Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,800 บาท และประเภท Snoopy 75th anniversary (75 Years of peanuts) ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 900 บาท“สนามแรกคือ ถนนเลียบชายหาดปากน้ำปราน อ.ปราณบุรี นั้นถือเป็นที่ที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของโลกในเวลานี้รองจากบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับรวมร่วมมือจาก อบต.ปากน้ำปราณ นายกเทศบาลปากน้ำปราณ และตำรวจที่จะมาดูแลกิจกรรมการวิ่ง นอกจากนี้ในวันงานผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมาร่วมวิ่งด้วย ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการเริ่มสนามแรก ซึ่งเราคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,000 คน” นายฤทธิชัยกล่าว และว่า ไม่เพียงเท่านี้ของที่ระลึกสำหรับ Snoopy Run 2025 ยังจัดทำเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่น และมีมูลค่าที่คุ้มค่า ซึ่งแต่ละสนามเหรียญรางวัลก็จะแตกต่างไม่ซ้ำกัน ที่สำคัญตลอดระยะทางการแข่งขันทุกคนจะได้สัมผัสกับ Snoopy ตลอดเส้นทางด้วยด้านนางสาวชลิดา นครชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของ เอไอเอ ประเทศไทย รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของงาน Snoopy Run Thailand 2025 Presented By AIA Vitality ซึ่งถือเป็นการเดินหน้าตามพันธกิจ AIA One Billion ที่ต้องการสนับสนุนผู้คนกว่า 1,000 ล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives” เพราะเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวดังนั้น เอไอเอจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (AIA Vitality) ซึ่งเป็นโครงการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 800,000 คน โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เอไอเอมีการพัฒนาโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ให้ตอบโจทยโลฟ์สไตล์ของสมาชิกเฉพาะบุคคล (Personalization) มากขึ้น ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์และกิจกรรม เพื่อให้สมาชิกได้สนุกกับการดูแลสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายในแบบของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Rethink Healthy ปรับความคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ที่เอไอเอต้องการส่งเสริมให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในแบบของตัวเอง โดยเริ่มจากการขยับร่างกายในชีวิตประจำวัน อย่างการออกมาวิ่งกับตัวการ์ตูน Snoopy ในดวงใจไปกับลูกหลาน หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะทำให้ออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกและไม่ไกลตัวจนเกินไป เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน