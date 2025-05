“MOSHI” เดินเกมรับศึกคู่แข่งใหม่บุก ผุดปีนี้ 40 สาขา – กำไรQ1พุ่ง 156 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ MOSHI พร้อมรับมือคู่แข่งจากต่างประเทศตีตลาดไทย เตรียมชูความเป็นแบรนด์คนไทย 100% พร้อมโชว์ผลงานไตรมาส 1/2568 ทำรายได้จากการขาย 838.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3% กำไรสุทธิ 156.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.4% ทุบสถิติใหม่ ฟาก SSSG เติบโตโดดเด่น 7.9% พร้อมมั่นใจรายได้ปี 2568 เติบโต 15-20% ตามเป้าหมายนายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MOSHI บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกในปี 2568 เผชิญความท้าทายจากหนี้ครัวเรือนที่กดดันการใช้จ่าย ต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้นทั้งด้านพลังงาน ดอกเบี้ย และค่าแรง รวมถึงการแข่งขันในตลาดที่เริ่มท้าทายมากขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหม่ ในขณะที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและศึกษาข้อมูลก่อนซื้อมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลางที่สูงขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดดังกล่าว บริษัทฯ มองว่านี่คือโอกาสในการพิสูจน์จุดแข็งที่สั่งสมมาตลอดกว่า 30 ปี โดยเฉพาะความเข้าใจผู้บริโภคชาวไทยอย่างลึกซึ้ง และยังคงรักษาจุดยืนที่ชัดเจนในการนำเสนอสินค้าที่มี "ดีไซน์โดดเด่น คุณภาพดี ราคาเข้าถึงได้" โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดกว่า 90% ของสินค้า พร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อเทรนด์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง“บริษัทฯ ยังคงมั่นใจในเป้าหมายรายได้ปี 2568 ที่คาดว่าจะเติบโต 15-20% ตามแผนที่วางไว้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการผลักดันสินค้าใหม่ การนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงการจัดแสดงสินค้า และการเติบโตของกลุ่มสินค้าของใช้ในบ้าน ของเล่น และ สินค้าแฟชั่น ขณะเดียวกัน ยังมุ่งดำเนินกลยุทธ์พัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจและเพิ่มประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ MOSHI สามารถรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป”สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่ทั้งสิ้น 40 สาขา โดยในไตรมาส 1 ได้เปิดให้บริการแล้ว 6 สาขา และในไตรมาส 2 ได้เปิดเพิ่มไปแล้ว 5 สาขา ประกอบด้วยสาขา สาขา Big C จ.เพชรบุรี, สาขา Big C หัวหมาก, สาขา Market Village คลอง 4, สาขา Lotus คลอง 7 และ สาขา Standalone ในรูปแบบ Big Size อ.วังสะพุง จ.เลย ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาค้าปลีกและค้าส่งที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 175 สาขา ครอบคลุม 63 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น ร้านค้าปลีกแบรนด์ Moshi Moshi จำนวน 168 สาขา โดยเป็น รูปแบบ Standalone จำนวน 7 สาขา, ร้านค้าส่งแบรนด์ Moshi Moshi จำนวน 2 สาขา, ร้าน Garlic 3 สาขา, ร้านค้าส่ง Giant 1 สาขา และร้านค้าส่ง The OK Station 1 สาขานางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 838.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มค้าปลีก 84% กลุ่มค้าส่ง 13% และช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น 3% ขณะที่กำไรสุทธิทำได้ 156.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการทำรายได้และกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (New High) ต่อเนื่องโดยเป็นผลเติบโตจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.) การออกสินค้าคอลเลกชันลิขสิทธิ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้แก่ผู้บริโภค อาทิ Moshi Moshi x DREAM( )SCAPE ออกสินค้าใหม่ หมอนไดคัทลายปัก, คอลเลกชัน Moo Deng และ คอลเลกชันลวดลายลิขสิทธิ์ค่าย Disney เช่น Toy Story, Chip’n Dale เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก รวมทั้งนำเสนอไอเทมของใช้ต่างๆ ในราคาที่จับต้องได้2.) สินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในกลุ่มสินค้า License และ Non-License เพื่อมอบทางเลือกที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าในทุกมิติ ทั้งด้านดีไซน์ ราคา และรูปแบบสินค้าที่เหมาะกับทุกเทศกาลสำคัญตลอดปี อาทิ เทศกาลปีใหม่ วันเด็ก วันวาเลนไทน์ ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ชุด Gift Set คอลเลกชันเครื่องเขียนครบวงจร และสินค้าไอเทมพิเศษสำหรับมอบให้คนพิเศษในวันวาเลนไทน์ และ 3.) ตกแต่งภายในร้านให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าประทับใจ ถือเป็นการเพิ่มอัตราการกลับมาซื้อซ้ำของกลุ่มลูกค้าด้านยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) ในไตรมาส 1/2568 มีอัตราเติบโตที่ดีถึง 7.9% และคาดว่าทั้งปี 2568 จะรักษา SSSG เฉลี่ยที่ 3-5% ประกอบกับในไตรมาสแรก บริษัทฯ ได้เปิดสาขาร้าน Moshi Moshi ใหม่ทั้งสิ้น 6 สาขา ซึ่งในจำนวนนี้มีสาขา Standalone Pilot ในรูปแบบ Big Size จำนวน 1 สาขาอีกด้วย