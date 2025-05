SAM ฉลอง 25 ปี “ส่งมอบโอกาสเพื่อคนไทย เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” จัดโปรฯ หนัก งาน “มันนี่ เอ็กซ์โป 2025” ขนทรัพย์มือสองกว่า 4,000 รายการเข้าร่วม

SAM ฉลอง 25 ปี “ส่งมอบโอกาสเพื่อคนไทย เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” จัดโปรฯ หนัก งาน “มันนี่ เอ็กซ์โป 2025” ขนทรัพย์มือสองกว่า 4,000 รายการเข้าร่วมแจก Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1 แสนบาท พร้อมมาตรการพิเศษช่วยปรับหนี้ลูกค้า NPL และคลินิกแก้หนี้บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ยกขบวนทรัพย์เด่นมากกว่า 4,000 รายการ ทำเลดีทั่วไทย เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 25 MONEY EXPO 2025 BANGKOK ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บูทหมายเลข K6ทั้งนี้ ลูกค้าที่กำลังมองหาทรัพย์มือสองเพื่ออยู่อาศัยและทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ โรงงาน/โกดัง และทรัพย์อื่น ๆ SAM ได้จัดโปรโมชันพิเศษสุดคุ้มเข้าร่วมงาน อาทิ “SAM Flash Day” แจก Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท โปร “ฟรี! ค่าโอนคนละครึ่ง” ไม่เกิน 1% สำหรับทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท และ “ฟรี! โอนไม่อั้น” ไม่เกิน 2% สำหรับทรัพย์ที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงบริการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารชั้นนำ อย่างธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารนอกจากนี้ ภายในงานยังมีแคมเปญพิเศษในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าสินเชื่อ (NPL) ของ SAM ด้วยมาตรการ “ปรับหนี้มีสุข ผ่อนดีมีลด” ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีหลักประกันและทุกประเภทสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เป็นการลดขั้นตอนเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และ “SAM จูงใจ ชำระไวในเงื่อนไขสัญญายอม” ให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL ทุกประเภทสินเชื่อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีแพ่ง แต่ยังไม่มีคำพิพากษา และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้ามีแรงจูงใจและมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ ให้ทั้งลูกค้าและ SAM ได้ข้อยุติคดีโดยเร็ว เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกัน SAM ยังได้นำ “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ไปร่วมออกบูทด้วย เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 120 วัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพียง 3-5% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือก คือ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี 2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี 3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม นอกจากมาสมัครที่บูทแล้ว ยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอด ID Line @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM หรือ Walk-in เข้าไปที่สำนักงานคลินิกแก้หนี้ ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน (โซนลิฟท์แก้ว) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (BTS สถานีรัชโยธิน) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น.ทั้งนี้ ลูกค้าของ SAM สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 1443 โดยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPLติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ Facebook SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท หรือแอด ID Line @nplbysam ส่วนผู้สนใจทรัพย์ NPA สามารถดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ทางเว็บไซต์ที่ www.sam.or.th รวมทั้งช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว โดยแอด ID Line @samline ติดตาม Facebook ทรัพย์มือสองต้อง SAM หรือ SAM NPA Channel บน YouTubeเกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560 บสส. มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ผ่านการดำเนินโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายรายให้ได้ข้อยุติ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สินแก่ลูกหนี้ด้วยวิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งรัฐ ที่มีบทบาทสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน