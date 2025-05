โลจิสติกส์ไทยรับแรงส่ง ภาษีสหรัฐ หนุนต่างชาติปักฐานผลิตในอาเซียน

ผู้จัดการรายวัน 360 - “หอการค้าไทย” ชี้มาตรการภาษีสหรัฐกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI ทะลักเข้าไทยและอาเซียน ดันดีมานด์โลจิสติกส์พุ่ง! เตรียมผนึกพันธมิตรระดับโลกจัดใหญ่ “LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025” 15-17 ตุลาคมศกนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โชว์ศักยภาพไทยศูนย์กลางระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผงาดฮับอินทราโลจิสติกส์แห่งอนาคต ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจากเอเชียและยุโรป 350 บูธ ผู้ชมงานกว่า 7,000 รายนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะพันธมิตรร่วมสนับสนุนการจัดงาน LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025 เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนจากมาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐและมาตรการตอบโต้ของประเทศคู่ค้าที่เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสโดยหากมองในเชิงบวกจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้บริษัทต่างชาติมองหาประเทศทางเลือกในการผลิตและส่งออก ซึ่งประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพและจะส่งผลให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้นทั้งในภาคการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ถือเป็นโอกาสสำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“ประเทศที่มีความพร้อมด้าน Digital Infrastructure มีความเป็น Smart Logistics ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบโลจิสติกส์ เช่น เทคโนโลยี AI, Robotics และ Smart Warehouse จะมีความได้เปรียบในการดึงดูด FDI ให้เข้ามาลงทุน ซึ่งงาน LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025 จะเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จะได้อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงพบปะและจับคู่ธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีระดับสากล” นายสุเมธ กล่าวจากรายงานของ Custom Market Insights ระบุว่า ปี 2024 ตลาดโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่า 243.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในเทคโนโลยีโลจิสติกส์อัจฉริยะ เช่น IoT และ AI รวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศ และคาดการณ์ว่าปี 2025 ตลาดโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่าประมาณ 258.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มเป็น 476.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034นายฮานส์ สโตเตอร์ กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เมสเซ่ สตุ๊ตการ์ท (Messe Stuttgart) กล่าวว่า เมสเซ่ สตุ๊ตการ์ท ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกาศความพร้อมจัดงาน LogiMAT Southeast Asia 2025 มหกรรมสินค้าชั้นนำด้านอินทราโลจิสติกส์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด “Passion for Solutions” มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยเน้น Specialist–AI–Sustainability พร้อมกันกับ LogiFOOD Southeast Asia 2025 มหกรรมสินค้าและนวัตกรรมโลจิสติกส์อาหารและห่วงโซ่ความเย็นโดยระดมทัพผู้ประกอบการชั้นนำ 350 บูธ มาจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ รวมถึงเป็นเวทีพบปะและสร้างเครือข่ายธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 7,000 คน“งาน LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025 ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการยกระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่การเป็นศูนย์กลางอินทราโลจิสติกส์แห่งอนาคต ด้วยความร่วมมือจากนานาชาติ เสมือนยก LogiMAT จากเยอรมันมาไว้ที่ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นฮับการจัดงาน LogiMAT ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดหวังว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์การค้าโลก” นายฮานส์ กล่าวนายภูษิต ศศิธรานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ตัวแทน โคโลญเมสเซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025 เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริหารจัดการคลังสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ โดยภายในงานได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรม Logistics Clinic คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน แก่ผู้ประกอบการ พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณการเข้าร่วมออกบูธจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.)นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก LogiSYM ซึ่งเป็นผู้จัดงาน Symposium ด้านโลจิสติกส์และสื่อแนวหน้าในวงการ โลจิสติกส์ โดยจะเปิดตัว LogiSYM Thailand 2025 เวทีสัมมนาแบบเข้มข้นตลอด 3 วัน กว่า 20 หัวข้อ วิเคราะห์เจาะลึกเทรนด์ล่าสุด ความท้าทาย รวมทั้งโอกาสในอุตสาหกรรมด้านระบบควบคุมอุณหภูมิ และโลจิสติกส์ ซึ่งไฮไลต์พิเศษของงานในปีนี้ คือ ASEAN Intralogistics Panel การเสวนาระดับภูมิภาคซึ่งรวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอินทราโลจิสติกส์ภายในอาเซียน และเซสชันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Embodied Intelligent Robotics) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีมหลัก “AI for Logistics” โดยภายในเซสชันจะมีหัวข้อพิเศษ “Cobotic” หรือหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ (Collaborative Robotics) ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงการ โลจิสติกส์ยุคใหม่สำหรับงาน LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ• Innovations on Logistics: นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์สุดล้ำ! ที่รวบรวมจากทั่วโลกมาไว้ในงานนี้งานเดียว!• Product Demonstration: โซนสาธิตกระบวนการโลจิสติกส์ครบวงจร โดยสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย (TIA)• Business Matching Program: พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้นำในวงการที่มากด้วยประสบการณ์• LogiSYM Symposium: เวทีเสวนาด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน (ASEAN Logistics Panel) โดยวิทยากรชั้นนำ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วย Session Humanoid ภายใต้แนวคิด “AI for Logistics”• DIPROM Logistics Clinic: คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม• กิจกรรมที่น่าสนใจจากสมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน อาทิ สถาบันอาหาร สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (TRA) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น(WSCBA) และสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)