เปิด “Labelexpo Southeast Asia 2025”ยิ่งใหญ่

Labelexpo Southeast Asia 2025 เปิดตัวยิ่งใหญ่ 8-10 พฤษภาคม 2568 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โชว์เทคโนโลยี ด้านการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร วันแรกผู้ร่วมงานคึกคักโดยเฉพาะผู้ประกอบการวงการพิมพ์ และโรงพิมพ์ที่กำลังผลันตัวเข้าสู่วงการพิมพ์ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ในงานมีสัมมนาเด่นให้ความรู้ ด้านงานลาเบลทั้งระบบ และการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ งานมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 190 ราย คาดงานแสดง 3วัน จะมีผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นรายจากทั่วภูมิภาคเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ได้มีพิธีเปิดงาน Labelexpo Southeast Asia 2025 จัดขึ้นวันที่ 8-10 พฤษภาคม2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เป็นงานโชว์เทคโนโลยี ด้านการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมี นายดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ TCEB (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) เป็นประธานเปิดงาน​มีนาง เจด เกรซ กรรมการผู้จัดการ Labels Group , Informa Markets กล่าวรายงาน และนางณัฐนันท์ ปูนบัณฑิตย์กุลนายกสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA)กล่าวต้อนรับนางเจด เกรซ กรรมการผู้จัดการ Labels Group , Informa Markets เปิดเผยว่า งานดังกล่าวจะจัดแสดงเครื่องจักรมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของฉลากและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัลและเฟล็กโซกราฟี และเทคโนโลยีการตกแต่งอัตโนมัติ ความยั่งยืนได้รับความสนใจจากผู้แสดงสินค้ามากมาย อาทิ Armor, Kurz, Press Systems, Thai KK Industry Co. Ltd, Materials in Works และ K Laser ซึ่งล้วนแล้วแต่นำเสนอนวัตกรรมด้านความยั่งยืนตลาดฉลากของอาเซียนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและรายได้ที่ใช้จ่ายได้ของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้น เป็นศูนย์กลางการพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด ในภูมิภาคอาเซียน“ ไฮไลท์ของงานคือการนำเสนอเทคโนโลยีที่หยั่งยืน ที่โชว์มีเครื่องพิมพ์สี Ahmed 10 รุ่นนี้เป็นเครื่องพิมพ์ระดับพรีเมียม และช่วยเน้นย้ำให้เห็นถึงสถานะของอุตสาหกรรมการพิมพ์ฉลากของไทยในปัจจุบันนอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งคุณภาพดีมากมายบนพื้นที่จัดงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดการพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์ของไทยมีความเติบโต มีบริษัท 10 แห่งมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่สุด ซึ่งบ่งบอกให้เราทราบว่าอุตสาหกรรมของไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อทางเลือกที่ยั่งยืน ซึ่งเกือบจะทัดเทียมกับส่วนอื่นๆ ของโลกฉันคิดว่าตลาดของไทยในปัจจุบันเป็นหนึ่งในตลาดที่ก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” Jade Grace กล่าวนายเดวิด เอ๊ทคิ่น บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัดกล่าวว่า งานแสดงสินค้าครั้งนี้จะดึงดูดผู้ประกอบการ เครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ เจ้าของแบรนด์ นักออกแบบ และซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมมาร่วมแสดงกว่า190 รายไฮไลท์ของงานนี้จะเป็นการแสดงเทคโนโลยี ขบวนการผลิตเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีตามกระแสโลก เทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียว เป็นการผลิตแบบยั่งยืน และเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด มากกว่า85 % จัดแสดงบนพื้นที่ 10,000 ตร.ม.นางณัฐนันท์ ปูนบัณฑิตย์กุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย ( TINPA) กล่าวว่า ปีนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนว่ากระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย แต่เทคโนโลยีก็มีความสำคัญที่พัฒนาต่อเนื่อง ดังนั้นงาน Labelexpo Southeast Asia 2025 ก็จะมีส่วนสำคัญให้กับแวดวงอุตสาหกกรรมการพิมพ์ในการเดินงาน มีนวัตกรรมซัพพลอตการพิมพ์ฉลากขั้นสูง ทำให้วงการพิมพ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอัพเดททุกๆปี ทำให้ช่วยอุตสาหกรรมการพิมพ์มากขึ้นในงานมีการสัมมนาหัวข้อคือ It is Label Stock One O One จะพูดถึงลาเบลและวัสดุ การทำฉลาก One O One พูดถึงพื้นฐานลาเบลทั้งหมด รวมถึงวัสดุการทำฉลากว่ามีประเภทไหนบ้าง เหมาะกับการใช้งานอย่างไร ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้ ด้านงานลาเบลทั้งระบบ ทางสมาคมคาดหวังกลุ่มคนมาฟังแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในวงการงานพิมพ์อยู่แล้ว แต่เป็นโรงพิมพ์ที่ไม่เชี่ยวชาญการทำลาเบล อาจจะมีลูกค้าที่ต้องการงานประเภทนี้ โรงงานไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เป็นหลัก แต่มาฟังในงานสัมมนาครั้งนี้ก็จะเข้าใจพื้นฐานของลาเบลทั้งหมดและอาจจะสมารถคุยกับลูกค้าตรงจุดและง่ายขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ประกอบการ ที่อยู่นอกอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาจเป็นเจ้าของแบรนด์ เจ้าของโรงงานโออีเอ็มที่อาจจะต้องใช้ลาเบลในการอัพเกรดสินค้าของตนเอง และคุณอาจจะไม่มีความรู้ครอบคลุมในการทำฉลาก มาในงานนี้ก็จะมีความเข้าใจ สามารถหาซัพพลายเออร์ได้ตรงจุดนอกจากนี้ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ MARTECH xAI Leveragin label & package printing โดย ธีรพล อำไพ TOYP 2024 จาก JCI ประเทศไทยเกี่ยวกับ Labelexpo Southeast AsiaLabelexpo Southeast Asia เป็นส่วนหนึ่งของ Labelexpo Global Series ซึ่งเป็นงานแสดงด้านการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดในประเทศไทย 2 ปีครั้ง พบกันครั้งหน้า เดือนเมษายน 2570