“สยามพิวรรธน์” ผนึก “พันธมิตร” ดันBangkok Pride Festival ดูด นทท.คาดเงินสะพัด 4.5 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มสยามพิวรรธน์และพันธมิตรร่วมสร้างปรากฏการณ์เทศกาลระดับโลก Bangkok Pride Festival ต่อยอดความสำเร็จที่ประเทศไทยมีกฏหมายสมรสเท่าเทียมประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชูเป็นเทศกาลสำคัญระดับโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เปิดตัวแคมเปญ Paint the City With “MY PRIDE” มุ่งสร้างอัตลักษณ์ My Pride ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้บริหารเดสติเนชั่นระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยามและไอซีเอส พร้อมด้วยพันธมิตรองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ บางกอกไพรด์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร , สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย, และ Drag Bangkok รวมพลังสร้างปรากฏการณ์กระหื่มโลก อีกครั้ง กับมหกรรมเฟสติวัลระดับโลก Bangkok Pride Festival 2025 และ งาน “The Celebration : Right to Love 2025” ที่จะดึงดูดผู้คนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาร่วมสนับสนุนการเห็นคุณค่าทุกความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Monthโดยงานแถลงข่าวการจัดงาน ได้รับเกียรติจาก สรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน, และมี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์, มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัล คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มิเกลล่า ฟิลแบรย์-สตอเร่ ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติประจำประเทศไทย, วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้จัดงาน Bangkok Pride Festival, ภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บจก. เยลโล่ แชนแนล ผู้จัดงาน Drag Bangkok Festival, พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมงานแถลงข่าว ปักหมุดเป็น Global Festival at Global Destinationนางสาวสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มสยามพิวรรธน์ยึดมั่นในนโยบายส่งเสริมความหลากหลายและเห็นคุณค่าของความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ไม่ว่าจะเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ สยามพิวรรธน์ตั้งปณิธานให้สถานที่ของกลุ่มบริษัททั้งหมด เป็นศูนย์รวมคอมมูนิตี้และให้ความสำคัญต่อผู้คนที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมความเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทุกด้าน อาทิ เพศ เชื้อชาติ และสุขภาพ พร้อมให้การสนับสนุนคุณค่าทุกความแตกต่าง ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางที่ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดที่ผ่านมา กลุ่มสยามพิวรรธน์ได้ร่วมสนับสนุนองค์กรนฤมิตไพรด์ ซึ่งเป็นผู้จัดงาน Bangkok Pride Festival มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจให้ย่านสยามเป็น Pride Destination ระดับโลก ซึ่งจากความสำเร็จของการจัดงานในปีที่ผ่านมา นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในปีนี้จึงตอกย้ำการจัดงานในระดับ Global Festival at Global Destination ที่สามารถดึงดูดผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งจากผู้สนใจชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในทุกมิติ มีความหลากหลายที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทุกไลฟ์สไตล์และความสนใจ รวมทั้งกลุ่มคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ นอกจากนี้ การจัดงาน Bangkok Pride Festival 2025 และ งาน “The Celebration : Right to Love 2025” จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกมิติ*** กลุ่มวันสยามจัดมหกรรมอีเว้นท์ระดับโลก ฉลองเดือนแห่งไพรด์เพื่อตอกย้ำการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นที่ดึงดูดทั้งชาวไทยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในทุกเทศกาล ทุกเฟสติวัล กลุ่มวันสยาม ประกอบด้วย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และไอซีเอส จึงให้ความสำคัญ ร่วมเป็นองค์กรหลักในการจัดงาน Bangkok Pride Festival ภายใต้แคมเปญ The Celebration: Right to Love ระหว่าง 30 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2568 โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย งาน Bangkok Pride Parade งานฉลองเดือนแห่งไพรด์ที่รวมพลังคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมงานในวันที่ 1 มิ.ย. 2568 ซึ่งทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมขบวนทุกคน พร้อมจัดกิจกรรมเต็มที่และต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสยามพารากอน ร่วมกับ Drag Bangkok และ Yellow Channel จัดงาน Drag Bangkok Festival 2025 หนึ่งในคอมมูนิตี้ที่มีสีสันและสามารถดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลก โดยรวบรวมศิลปินแดร็กระดับตัวแม่ตัวมัมมาสร้างความสนุกตลอดเทศกาล ณ พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2568สยามเซ็นเตอร์ The Ideaopolis เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ นำเสนอไฮไลท์สำคัญของงาน “The Celebration: Right to Love” ดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลก ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มแห่งการสร้างแรงบันดาลใจพร้อมสนับสนุนศิลปินไทยรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานสู่สายตาคนทั้งประเทศรวมถึงการผลักดันไปสู่ระดับสากล โดยครั้งนี้ร่วม Co-create & Collaboration กับศิลปินนักออกแบบชาวไทย Poriin พร้อมกลุ่มเพื่อนคนไทยนักสร้างสรรค์ในหลากหลายอาชีพทั้ง 8 คน ที่มีเอกลักษณ์และสไตล์ในแบบของตัวเอง มาร่วมสร้างผลงานแบบไทยสร้างสรรค์ ในคอนเซปต์ ‘Siam Center Galaxy of Love’ นำเสนองานที่สอดคล้องกับแนวคิดการเห็นคุณค่าและอยู่ร่วมกันในทุกความหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบ Pop up installation พร้อมกิจกรรม DIY ที่สร้างแรงบันดาลใจยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรพันธมิตรมากมาย ตลอดเดือน ระหว่าง 30 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2568 ได้แก่ ความร่วมมือกับองค์กรที่มีแนวทางสนับสนุนความเท่าเทียมอย่าง ไทยรัฐกรุ๊ป กับงาน MIRROR - OWN YOUR PRIDE ในรูปแบบ Lifestyle Experience Space ประกอบด้วยนิทรรศการที่ชวนเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ LGBTQIAN+ มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวที่โคตรภูมิใจที่ได้เป็นเรา และกิจกรรมที่สะท้อนให้ทุกคนในสังคมได้เห็นว่า ความแตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องปกติที่แสนงดงาม จัดโดย MIRROR และสยามเซ็นเตอร์ ระหว่าง 30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2568, POP MART ร่วมแคมเปญครั้งสำคัญกับกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ Exclusive unboxing pride activity กิจกรรมเปิดกล่องสุ่มคอลเลคชั่น PRIDE พร้อมกันมากที่สุด! และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย, Epson ร่วมแสดงจุดยืนของการเปิดกว้างสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ไปพร้อมกับมุมมองของการนำเทคโนโลยีที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่ามาร่วมกิจกรรมเดือนแห่งไพรด์ และจัดเต็มกับความสนุกสนาน ณ Pride Stage ทั้งงานทอล์ค คอนเสิร์ท กิจกรรมเอนเตอร์เทนเม้นจากหลากหลายค่าย โชว์จากองค์กรพันธมิตร และเครือข่าย LGBTQIAN+ จัดอย่างต่อเนื่องทุกวีคเอนด์ตลอดเดือน มิ.ย.นอกจากนี้ สยามเซ็นเตอร์ พร้อมปักหมุดสู่ Pride Parade ขบวนสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศตลอดเส้นทางถนนพระรามที่ 1 ในวันที่ 1 มิ.ย. 2568 เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนความแตกต่าง ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมขณะที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ The Exploratorium ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำ นำเสนอคอลเลคชั่นพิเศษสำหรับเดือนแห่งไพรด์ ให้สนุกเลือกหาแฟชั่นและแอ็คเซสเซอรี่ที่ถ่ายทอดและแสดงการมีส่วนร่วมในเฟสติวัลระดับโลกไอคอนสยาม และไอซีเอส ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month กับแคมเปญ “ICONSIAM Pride Out Louder ให้เสียงของความภูมิใจ ไปไกลกว่าที่เคย” ประกาศพลังแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายของประเทศไทย ที่เติบโตจนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่โลกยอมรับ ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเดือนมิ.ย. 2568 อาทิ “PRIDE OUT WALL” พื้นที่แห่งความหวังและเสียงจากทุกคนในสังคม ที่เปิดโอกาสให้ร่วมแชร์มุมมองว่า Pride Era ในอนาคตควรเป็นอย่างไร สะท้อนแนวคิดที่หลากหลายและพร้อมรับฟังทุกเสียงอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์เป็นกิจกรรม “ICONSIAM PRIDE OUT LOUDER 2025 EXCLUSIVE FANMEET กี่หมื่นฟ้า” เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ซีรีส์ Y ได้เก็บเกี่ยวโมเม้นท์สุดประทับใจกับ 7 นักแสดงสุดฮ็อตจากซีรีส์ “กี่หมื่นฟ้า” ในวันที่ 6 มิ.ย. 2568 และพบกับ “The Pride Successor Series” ตลอดทั้งเดือน พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพเช็กอินในบรรยากาศที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันแห่ง Pride Month ศิลปะแห่งแสง “REFLECTION OF PRIDE สะท้อนสีสันแห่งความภาคภูมิใจ” ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. นี้สยามพิวรรธน์ ยังได้ผลิตน้ำดื่ม ONESIAM กระป๋องรักษ์โลกด้วยดีไซน์ใหม่ล่าสุด Pride Month เดือนเเห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ภายใต้ธีม “Celebration Right to Love” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความรักให้กับผู้คนทุกรูปแบบไร้ขีดจำกัด พร้อมรณรงค์ให้ผู้คนร่วมกันดูแลโลกผ่านแนวคิดบริโภคอย่างยั่งยืน ออกแบบลาย โดย สมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบผู้คว้ารางวัลระดับโลกกว่า 200 รางวัล สร้างสรรค์โดย Greenery Water ผู้ผลิตน้ำดื่มกระป๋องอะลูมิเนียมแบรนด์แรกของไทย*** เปิดแคมเปญ Paint the City With “MY PRiDE” สร้างอัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจนางสาวพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มองเห็นศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมดั้งเดิม (First Industries) ให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Next-Gen Industries) สร้างโอกาสทางธุรกิจและการจ้างงาน ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศกลุ่ม LGBTQ+ ถือเป็นกำลังสำคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับองค์กรและระดับอุตสาหกรรม ดังนั้น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ (CISPI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จึงเล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างและเติมเต็มคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ริเริ่มแคมเปญ “Paint the City with MY PRIDE” และออกแบบชุดอัตลักษณ์ภายใต้ชื่อ “MY PRIDE” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของตัวตน การมีจิตใจที่เปิดกว้าง และความภาคภูมิใจในตนเองและประเทศไทย โดยเปิดให้ทุกภาคส่วนนำชุุดอัตลักษณ์ “MY PRIDE” ไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยและผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เติบโตทั้งนี้ CISPI ร่วมกับ CEA ผนึกกำลังพันธมิตรกว่า 10 แบรนด์ เตรียมออกสินค้าใหม่ที่ใช้คาแรกเตอร์ไทยภายใต้ “MY PRIDE” ตลอดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 นี้ ไม่ว่าจะเป็นบัตร Rabbit, S&P, Moreloop, ยืดเปล่า, Greyhound, ICHITAN, บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด, บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป, บริษัท สยาม เอ็ม. ซี. จำกัด และบริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด เพื่อสร้างสีสันให้กับเทศกาล Pride Month และนำพาพลังความหลากหลายของไทยให้ก้าวสู่สายตาโลกอย่างภาคภูมิ“MY PRIDE คือ กระบอกเสียงของ ‘ความภาคภูมิใจ’ ในเรื่องความเท่าเทียมและการยอมรับซึ่งกันและกัน และเราจะรวมพลังแสดงความเป็นตัวตนและความเป็นไทยในทุกมิติผ่านสินค้าและบริการต่างๆ ของไทยในราคาที่เป็นธรรม ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน” พิมพ์ใจ กล่าวเสริมวันนี้ MY PRIDE ไม่เพียงสะท้อนความภาคภูมิใจในความหลากหลายของกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด 'My Pride Bangkok' เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นศักยภาพของไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียม ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการยกระดับสู่ ‘My Pride of Thailand’ ซึ่งจะมีการขยายแคมเปญนี้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง*** Bangkok Pride Festival เทศกาลระดับโลก พร้อมมุ่งสู่การเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Pride Festival กล่าวว่า “ความสำเร็จจองการจัดงาน Bangkok Pride Festival ในปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความหลากหลาย ความรักที่ไม่มีข้อจำกัด คอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ ต่างรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และปรากฏการณ์ความสนุกของงาน Bangkok Pride Festival โดยปีนี้รูปแบบของการจัดงานจะถูกถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้ธีม Born This Way : การต่อสู้ที่เดินต่อไปจากสมรสเท่าเทียม สู่การรับรองอัตลักษณ์ปีนี้คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมขบวนพาเหรดกับเราทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 300,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ที่มีคนเข้าร่วมขบวนพาเหรด 100,000 คน และปี 2024 เพิ่มเป็นกว่า 250,000 คน ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 4,500 ล้านบาท พร้อมคาดหวังให้ Bangkok Pride Festival 2025 เป็นเทศกาลแห่งชาติ จะตอกย้ำการเป็น Pride Destination ด้วยขบวนไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชียที่คนอยากมาร่วมขบวนไพรด์พาเหรดมากที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่คนไทย ไม่ใช่แค่ชาว LGBTQIAN+ แต่เป็นผู้คนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เทศกาลนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองของ LGBTQIAN+ แต่เป็นการประกาศว่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่ง Pride ระดับโลก และเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030 อย่างสมศักดิ์ศรี*** ผนึกกำลัง องค์กรเครือข่าย ภาครัฐและเอกชน จัดงาน Bangkok Prideการจัดงาน Bangkok Pride Festival และ งาน The Celebration: Right to Love โดยกลุ่มวันสยาม ร่วมกับบางกอกไพรด์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์กรพันธมิตรทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่ายคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+, Drag Bangkok , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร , สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN) , สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP)โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ Absolute Siam, BTS, Converse, CP, Dentiste, SmoothE, Epson, FTI, Fitness First, Fri27Nov, GMM Music, GNEST, White FOX, White Music, Grab, Greenery Water, Greyhound, Smileyhound, Greyhound Café, Jaspal , Kantana, KH Pride, Klook, Lego, Leisure Projects, Legend Heroes Thailand, LOFT, Madame Tussauds, Megatix, Nike, Nose Tea , Paragon Cineplex, รพ.พระมงกุฎเกล้า, Picht, PlanB, Player Box, Pomelo, Pop Mart, Poriin, Random Dance Thailand, RS Music, BRIQ, Sansiri, SC asset, SEA LIFE, Siam Kempinski, Star Hunter, Super Daddy Store, Tagthai, Tar Mafia, TCEB, สมาคมส่งเสริมคอนเท้นท์วายไทย, ThaiRath Group, Mirror, Tiffany’s Show Pattaya , Miss Tiffany, Miss International Queen, ตำกระเทย, Virgin Active, W Hotel Bangkok, White Party, และ Yellow Channel