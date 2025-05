บีโอไอผนึกพันธมิตร จัดงาน SUBCON Thailand 2025 จับคู่ธุรกิจ คาดเงินสะพัดกว่า 2 หมื่นล้านบาท

บีโอไอ ผนึกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ต จัดงาน “SUBCON Thailand 2025” เพื่อจัดแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ พร้อมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 8,000 คู่ คาดเกิดมูลค่าการเชื่อมโยงกว่า 20,000 ล้านบาทนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดงานนิทรรศการแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ “SUBCON Thailand 2025” ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2568 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนที่บีโอไอจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ภายใต้แนวคิด “The Global Sourcing Excellence” เพื่อแสดงศักยภาพและความแข็งแกร่งของ Supply Chain ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย และเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยให้เข้าถึงโอกาสในการเชื่อมต่อกับบริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องมือแพทย์ และอากาศยาน ช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน”งานดังกล่าวระดมผู้ซื้อกว่า 500 บริษัท จาก 11 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและจับคู่ธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 8,000 คู่ คาดว่าจะเกิดมูลค่าการเชื่อมโยงกว่า 20,000 ล้านบาท และจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 45,000 คน โดยจะมีการเปิดพื้นที่พิเศษ “xEV Sourcing Zone” ให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ในระดับ Tier 1 จำนวน 10 บริษัท เพื่อนำเสนอนโยบายจัดซื้อ และจัดแสดงชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อภายในประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 รวมทั้งพื้นที่แสดงศักยภาพการผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าของ 2 ค่ายรถยนต์ ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู และฉางอานนอกจากนี้ บีโอไอจัดให้มีการสัมมนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และเปิดเวทีสัมมนาพิเศษเรื่องทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ในหัวข้อ “BOI SYMPOSIUM 2025: “Shaping the Future of xEV in Thailand: Opportunities for Innovation and Growth” พร้อมปาฐกถา เรื่อง “นโยบายและทิศทางการส่งเสริมการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต (xEV)” โดยเลขาธิการบีโอไอ และเสวนา “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน: โอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการไทย ปรับตัวอย่างไรให้ตอบโจทย์ตลาดโลก” โดยผู้บริหารระดับสูงจาก 6 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ ได้แก่ เมอร์เซเดส-เบนส์ บีเอ็มดับเบิลยู ฮอนด้า โตโยต้า เอ็มจี และฉางอาน มาร่วมเวทีครั้งนี้ด้วย“สถานการณ์การค้าโลกที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายฐานการผลิต และการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆ ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก เพื่อปรับ Supply Chain ให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับปัญหาการกีดกันทางการค้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ที่จะต้องเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมระดับโลกเหล่านี้ให้ได้ ผ่านการเร่งสร้างเครือข่ายกับผู้ซื้อรายใหญ่ รวมถึงการเรียนรู้ความต้องการของผู้ซื้อ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับและคว้าโอกาสใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” นายนฤตม์กล่าว