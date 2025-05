ส่องเมกะเทรนด์ 4 ไลฟ์สไตล์โมเดล สินค้าจับทิศเจาะตลาด

การตลาด - The 1 Insight ร่วมกับ Wisesight Research เผยเมกะเทรนด์ The Great Lifestyle Shift สู่ 4 รูปแบบไลฟ์สไตล์ใหม่ Modern Life Milestones ประกอบด้วย “1. Pet is the New Family-2. Health is the New Wealth - 3. Travel is the New Milestone - 4. Joy is the New Priority” สะท้อนนิยามการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคนี้ ส่องทางให้สินค้าและแบรนด์จับทิศทำการตลาดได้อย่างมีข้อมูลThe 1 Insight ร่วมกับ Wisesight Research เผยบทวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคล่าสุด “The Great Lifestyle Shift” ผ่าน 4 รูปแบบไลฟ์สไตล์ใหม่ “Modern Life Milestones” สะท้อนนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตในแบบฉบับผู้บริโภคในปัจจุบัน จากเดิมที่เน้นการสะสมทรัพย์สินและมุ่งเป้าหมายระยะยาว สู่แนวโน้มการใช้จ่ายที่ตอบโจทย์ “คุณค่าในชีวิต” และ “ความสุขที่เกิดขึ้นทันที” (Instant Gratification)โดย The 1 Insight ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมการใช้จ่ายจริง ผสานเข้ากับการวิจัยจากความคิดเห็นบนโลกโซเชียลโดย Wisesight Research เพื่อฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงพฤติกรรมและทัศนคติได้อย่างรอบด้าน ดังนี้*** 1. Pet is the New Family: “สัตว์เลี้ยง” คือสมาชิกครอบครัวในยุคที่ผู้บริโภคเริ่มตั้งคำถามกับ “สูตรสำเร็จ” ของชีวิตแบบเดิม และเลือกที่จะมีลูกน้อยลง หลายคนเลือกสร้างครอบครัวในรูปแบบใหม่ โดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นศูนย์กลางของความรัก ความผูกพัน และการดูแลไม่ต่างจากลูกคนหนึ่ง โดย 52% ให้ความสำคัญกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการใช้จ่ายกับคลินิกสัตว์เลี้ยง และอาหารคุณภาพดี นอกจากนี้ ถึง 30% ยังเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้เห็นสัตว์เลี้ยงอิ่มนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขพฤติกรรมนี้สะท้อนชัดเจนจากการเติบโตของตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงกว่า 15% โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด รองลงมาคือ Gen X ขณะเดียวกัน สินค้าในกลุ่ม Pet Technology เติบโตมากกว่า 20 เท่า โดยมีสินค้าขายดีได้แก่ ห้องน้ำแมวอัตโนมัติที่ยอดขายโตกว่า 20 เท่า รองลงมาคือ เครื่องเป่าขนสัตว์เลี้ยง และน้ำพุสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสัตว์เลี้ยงกำลังกลายเป็นจุดโฟกัสใหม่ของการดูแลและใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจที่เข้าใจบทบาทของสัตว์เลี้ยงในฐานะ “สมาชิกครอบครัว”ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่มีการคาดการณ์กันว่า การเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีมูลค่าผลประกอบการรวมกว่า 258,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อนหน้า*** 2. Health is the New Wealth: “สุขภาพดี” คือทรัพย์สินที่จับต้องได้แนวคิดเรื่อง “การดูแลสุขภาพ” ของผู้บริโภคในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากเดิมที่เคยมองเป็นเรื่องของอนาคตหรือวัยเกษียณ กลายมาเป็นการลงทุนที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงอายุจากการวิจัยของ Wisesight Research กว่า 44% มีความสนใจในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามิน สะท้อนการให้ความสำคัญต่อโภชนาการที่ดี ส่วนการออกกำลังกายมีความสำคัญรองลงมา ทว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการใช้จ่ายในกลุ่มศูนย์ฟิตเนสเติบโตกว่า 3 เท่าในปีที่ผ่านมาจากการวิเคราะห์ของ The 1 Insight ขณะที่สินค้าด้านสุขภาพในบ้านก็เติบโตเด่นชัดเช่นกัน เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้าที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 20% รวมถึงเซ็ตดัมเบลและม้านั่งออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ผลวิจัย ยังชี้ว่า 52% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการซื้อประกันสุขภาพ โดยมองว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องลงทุน เพื่อเป็นแผนสำรองที่ช่วยลดความเสี่ยงปัญหาการเงิน จึงไม่น่าแปลกใจที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตภายใต้ The 1 Insure จะมียอดขายเติบโตกว่า 2.5 เท่าในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพบว่า สินค้ากลุ่มสมาร์ทวอทช์ยังมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z สะท้อนว่าการติดตามสุขภาพกลายเป็นพฤติกรรมประจำวันของผู้บริโภคยุคนี้นอกจากนี้ การใช้จ่ายในกลุ่มคลินิกเพื่อสุขภาพและความงามยังเติบโตกว่า 70% ในปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่มช่วงวัย ขณะเดียวกัน กลุ่มทรีทเมนต์บำรุงผิวหน้าที่ช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ก็มีอัตราเติบโตในทุกช่วงวัย รวมถึงในกลุ่ม Gen Z ซึ่งแม้ยังไม่มีความจำเป็นทางกายภาพ แต่เลือกใช้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์และความมั่นใจในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการดูแลตัวเอง ไม่ใช่เพียงเรื่องของสุขภาพ แต่เป็น “การเสริมความมั่นใจ” ที่ให้ผลลัพธ์ในทันที*** 3. Travel is the New Milestone: “ท่องเที่ยว” คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y แนวคิดเรื่องความสำเร็จได้เปลี่ยนจากการมีทรัพย์สินถาวร สู่การสะสม “ประสบการณ์” ที่มีความหมายมากกว่า ข้อมูลจาก Wisesight Research พบว่าคนในปัจจุบันมองว่าการท่องเที่ยวเป็นมากกว่าเพียงการเดินทาง โดย 44% มองว่าเป็นการเติมเต็มความสุขในชีวิต เพราะโอกาสที่ดีในการใช้เวลากับคนที่รัก หรือคนสำคัญ และยังเป็นการให้เวลากับตัวเอง 30% มองว่าเป็นการเยียวยาจิตใจและสร้างสมดุลชีวิต ช่วยบรรเทาความเครียดจากชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะความกดดันจากการทำงานหนัก 21% มองว่าเป็นความฝันหรือเป้าหมายในชีวิต โดยเฉพาะการได้ไปเยือนจุดหมายที่ตั้งใจ หรือมีไลฟ์สไตล์การเดินทางในแบบที่ต้องการพฤติกรรมการใช้จ่ายสะท้อนแนวโน้มนี้อย่างชัดเจน โดย The 1 Insight พบว่ายอดใช้จ่ายของคนไทยในห้างยุโรปเติบโตขึ้นกว่า 3.5 เท่า พร้อมกับสินค้าในหมวดเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับการเดินทางที่เติบโตกว่า 30% ในปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย้ำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดของผู้บริโภคที่ไม่ได้มองการเดินทางเป็นแค่การพักผ่อนเท่านั้น แต่คือ Milestone แห่งชีวิต ที่สามารถเติมเต็มได้ทุกปี ไม่จำเป็นต้องรอถึงวัยหรือสถานะที่ “พร้อม” อีกต่อไป*** 4. Joy is the New Priority: “ความสุขเล็กๆ” เกิดขึ้นได้ในทุกวันในวันที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความสุขในชีวิตประจำวันจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคไม่อยากรออีกต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับ “คุณภาพของวันธรรมดา” มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจาก Wisesight Research พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้คุณค่ากับความสุขในชีวิตประจำวัน โดยมีลำดับความสำคัญแตกต่างกันไป ได้แก่ 1) การได้อยู่กับคนสำคัญและครอบครัว (34%) 2) การได้ทานอาหารอร่อย (22%) 3) การมีชีวิตเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ (20%) 4) สุขภาพแข็งแรง (13%) 5) การได้ทำงานอดิเรก (11%)แนวโน้มนี้ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมการใช้จ่าย อาทิ ในกลุ่ม Fine Dining ซึ่งมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นกว่า 60% โดยผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y และ Gen X คือกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้ ทั้งนี้เพราะมื้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องของการอิ่มท้องอีกต่อไป แต่กลายเป็น “พื้นที่แห่งความสุข” ที่เติมเต็มพลังใจ และสร้างช่วงเวลาคุณภาพในวันธรรมดาได้อย่างจับต้องได้ขณะเดียวกัน สินค้าที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนในบ้านก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกเจเนอเรชัน เช่น Gen Z นิยมซื้อเครื่องเล่นเกมและทีวี Gen Y นิยมอุปกรณ์ออกกำลังกายในบ้าน Gen X ให้ความสำคัญกับเครื่องนอนคุณภาพดี Baby Boomers นิยมอุปกรณ์สปาใช้ในบ้านอย่างไรก็ดี กลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมข้ามเจเนอเรชัน คือ “เครื่องนอนและอุปกรณ์เพื่อการพักผ่อน” โดยเฉพาะ Topper ที่มียอดขายเติบโตถึง 3 เท่า และสินค้ากลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะยอมจ่ายในราคาต่อชิ้นที่สูงขึ้นถึง 1.5 เท่าทั้งนี้ การใช้จ่ายเพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันได้กลายเป็นเมกะเทรนด์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน แบรนด์ที่สามารถตอบโจทย์ความสบายใจ ความสบายกาย แะคุณภาพของวันธรรมดาได้ จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทในตลาดต่อจากนี้ไป*** 3. 