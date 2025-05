บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋ว"นครชัยแอร์"เดินทางได้ ทุกเส้นทาง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ เพื่อเดินทางเองได้ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง สมาชิก NCA Go Card รับส่วนลดเพิ่ม 5% สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ทุกสาขาฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในโครงการร่วมจ่ายระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถใช้ชำระค่าตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ เพื่อใช้เดินทางเองได้ทุกเที่ยวเวลา ทุกเส้นทาง ทุกประเภทรถโดยสาร ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทุกสาขาของนครชัยแอร์สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อต้องการใช้ชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร ลูกค้าต้องแจ้งพนักงานทำรายการก่อนการซื้อตั๋วทุกครั้ง แจ้งเส้นทางและเที่ยวเวลาที่ต้องการ รวมทั้งลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์สมาชิก NCA Go Card เพื่อรับส่วนลดเพิ่ม 5% ต่อ 1 ที่นั่ง โดยแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชาชน ซึ่งต้องเป็นชื่อเจ้าของบัตรเท่านั้น ต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว เพื่อตรวจสอบยอดค่าโดยสาร และทำการสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ด้วยการสแกนใบหน้าแล้วจึงกดยืนยันสิทธิ หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น จะได้รับตั๋วโดยสารสำหรับใช้เดินทางทันที สำหรับสมาชิก NCA Go Card ในทุกระยะทางที่ลูกค้าใช้บริการกับนครชัยแอร์ ตัวคะแนนจะถูกเก็บสะสม เพื่อใช้แลกรับของพรีเมียมของนครชัยแอร์ต่อไปทั้งนี้การซื้อตั๋วโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชาชน ที่ได้รับการลงทะเบียนในการใช้จ่ายตามสิทธิวงเงิน ใช้ซื้อตั๋วได้ครั้งละ 750 บาท ต่อคน ต่อเดือน กรณีซื้อตั๋วเกินราคา ให้จ่ายส่วนต่างด้วยเงินสดเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถเลื่อนตั๋วได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ของนครชัยแอร์ได้ แต่ไม่สามารถขอคืนตั๋วหรือแลกเป็นเงินสดได้นครชัยแอร์ ให้บริการรถโดยสารครอบคลุม 53 เส้นทาง ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรถออกให้บริการเป็นประจำทุกวัน และมีสาขาที่ให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 103 สาขา เพื่อให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน