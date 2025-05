“ไฟว์สตาร์” จ่อส่งออกนิทรรศการไทย ผุดโดราเอมอนเวิลด์ทัวร์ใหญ่สุดในโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 – ไฟว์สตาร์ เดินหน้ารุกธุรกิจเต็มสูบไม่สนภาวะเศรษฐกิจ ปักธง 2 ธุรกิจหลัก นำเข้าอะนิเมชั่นญี่ปุ่น ปีนี้วางเป้า 20 เรื่อง พร้อมผนึกพันธมิตรลุย ขณะที่ธุรกิจอีเวนต์หรือแอทแทรคชั้่น วางไทม์ไลน์ไว้เต็มปี ล่าสุดผุดงานนิทรรศการ 100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILANDนางสาวพิชชาภา ณรงค์พันธ์ กรรมการผู้จัดการ Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของบริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดเผยว่า ปี2568 นี้บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้รวมเติบโต 50% จากปีที่แล้ว ขณะที่รายได้รวมปี2566 มีประมาณ 80 ล้านบาท แม้ว่าต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นี้ เนื่องจากบริษัทมั่นใจในทิศทางการบริหารงานและแผนงานธุรกิจที่วางไว้ทั้งปีนี้โดยธุรกิจหลัก 2 ส่วนปีนี้จะมีการขยายตัวเต็มที่ ทั้งในรูปแบบจำนวนและความถี่ ประกอบด้วย1.ธุรกิจนำเข้าและการทำตลาดหนังอะนิเมชั่นจากญี่ปุ่นเข้ามาทำตลาดในไทย ที่ดำเนินมากว่า 7 ปีแล้ว ที่ผ่านมานำหนังเข้ามาทำตลาดมากกว่า 100 เรื่องแล้ว สัดส่วนรายได้ประมาณ 70% และ 2. ธุรกิจอีเวนต์นิทรรศการหรือแอทแทรคชั่น ที่ดำเนินมาประมาณ 3 ปีแล้ว สัดส่วนรายได้ประมาณ 30%นอกจากนั้นยังมีในส่วนของการถือสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่จัดอีเวนต์ 2 แห่ง คือที่เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร สัญญาปีต่อปีทำมาแล้ว 3 ปี และที่ไอคอนสยาม ชั้น 6 พื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร จะหมดสัญญาเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วที่ไอคอนสยาม ซึ่งการบริหารพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้ก็เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนจัดการรองรับอีเวนต์ที่บริษัทจะนำเข้ามาทั้งสิ้นไม่ได้นำไปให้เช่าต่อ. โดยมีแผนนำเข้านิทรรศการหรือการแสดงระดับโลกเข้ามาจัดแสดง เฉลี่ยแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 3 งานทั้ืงนี้ธุรกิจนำเข้าหนังอะนิเมชั่นญี่ปุ่นเข้ามาฉายและจำหน่ายนั้น ทำร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ปีนี้ตั้งเป้าหมายนำเข้ามาประมาณ 20 เรื่องโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับทุกปี ซึ่งไตรมาสแรกที่ผ่านมานี้นำเข้ามาแล้วประมาณ 10 เรื่องมีทั้งหนังฟอร์มใหญ่และเล็ก เช่น กันดั้ม โคนัน เป็นต้น โดยบริษัทมีฐานแฟนคลับที่ติดตามเพจ Japan Anime Movie Thailand ของบริษัทมากกว่า 3.1 แสนคนส่วนธุรกิจการจัดอีเวนต์หรือแอทแทรคชั่นนั้น เริ่มมาแล้ว 3 ปี ได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างดี เช่น การจัดงานไดโนเสาร์ต้นปีนี้“ก้าวต่อไปของบริษัทฯ เราจะยังคงเฟ้นหางานนิทรรศการ หรือ Pop Up Store ต่างๆ จากทั่วโลก เพื่อนำมาจัดแสดงให้แฟนๆ ชาวไทยได้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน งานนิทรรศการของประเทศไทยเองก็มีความน่าสนใจ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพูดคุยและเจรจากับพาร์ทเนอร์ ให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าสากล เพื่อให้สามารถส่งออกงานนิทรรศการจากประเทศไทยไปจัดแสดงในต่างประเทศได้ จากเดิมที่เป็นผู้นำเข้ามาจัดแสดงโดยตลอด” นางสาวพิชชาภา กล่าวล่าสุดบริษัทจัดนิทรรศการ 100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND ที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท เป็นโปรเจกต์เวิลด์ทัวร์ของโดราเอมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดย Creative brand All Rights Reserved (ARR) และ Fujiko Pro พร้อมด้วย Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกับ Trendic International Limited, Incubase Studio Limited และ บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปี ของโดราเอมอนและผองเพื่อน ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นแห่งที่ 3 ซึ่งครัั้งแรกจัดที่ฮ่องกง ประมาณ 60 วัน มีคนเข้าร่วมงานประมาณ 4 แสนคน และ ที่เซี่ยงไฮ้ งานยังไม่จบ โดยมีผู้เข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 1 แสนคนจากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามของผู้เข้าชมทั้งจากฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ คาดว่าในประเทศไทย จะมีผู้เข้าชมอยู่ที่ประมาณ 100,000 คน กับระยะเวลากว่า 2 เดือนในการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2568 ณ ICONSIAM ด้วยพื้นที่จัดงานที่แบ่งเป็น 2 โซน รวมกว่า 3,200 ตารางเมตร ทั้ง Attraction Hall ชั้น 6 ราคาบัตร คาดว่่าจะเริ่มประมาณ ราคาเด็กอยู่ที่ 400 บาทต่อคน ผู้ใหญ่ 590 บาทต่อคน และลาน River Park ชั้น G ค่าบัตรประมาณ 199 บาทต่อคน พบกับกองทัพโดราเอมอนขนาดเท่าตัวจริงกว่า 80 ตัว และหุ่นเป่าลมโดราเอมอนยักษ์ขนาด 12 เมตร บริเวณลาน River park ชั้น Gซึ่งจากการเปิดจำหน่ายบัตรล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนเป็นต้นมา ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ โดราเอมอน ที่เข้ามาจองบัตรเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม พร้อมเตรียมจัดอีก 1 บิ๊กเซอร์ไพรส์ เปิดนิทรรศการ 100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND VIP DAY ในงานแถลงข่าวกับคู่แม่ลูกสุดฮอตแห่งปี “ชมพู่ อารยา” และ “แอบิเกล” ในวันที่ 30 เม.ย.นี้อีกทั้งมีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในด้านสื่อเพื่อทำการโปรโมตตามพื้นที่ต่างๆ ของสถานีรถไฟฟ้า โดยคิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาทนางสาวพิชชาภา กล่าวว่า บริษัทคาดว่าอีเวนต์โดราเอมอนนี้ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทประมาณ 50 ล้านบาท และสร้างรายได้จากค่าลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ ทีนำเข้ามาจำหน่ายมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 66 ล้านบาทโดยประมาณ (อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)สำหรับผลงาน Exhibition ที่ผ่านมาเช่น นิทรรศการคลังสยอง จากนักเขียนแนวหน้าของญี่ปุ่น จุนจิ อิโต้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566, นิทรรศการรวมจักรวาลความสยองขวัญ “The Conjuring” วันที่ 23 สิงหาคม 2567 - 5 มกราคม 2568, Modern Guru and the Path to Artificial Happiness วันที่ 7 กันยายน 2567 - 5 มกราคม 2568, DINOLAB BANGKOK 2025 Jurassic Domination วันที่ 22 มกราคม 2568 - 16 เมษายน 2568ส่วนผลงาน Pop up store ที่ผ่านมาเช่น Spy x Family Pop up store Thailand จัดเมื่อ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567, Junji Ito Pop Up Store Thailand วันที่ 5 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 และ Muse Anime Festival 2025วันที่ 10 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2025 มหกรรมรวมอนิเมะยอดฮิต กว่า 12 เรื่องพร้อมสินค้าลิขสิทธิ์แท้กว่า 1,000 รายการ