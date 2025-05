“มาร์วิส” รุกแอร์ไลน์-โรงแรม ซุ่มแตกไลน์ตลาดดูแลช่องปาก

ผู้จัดการรายวัน 360 - มาร์วิส ไทยแลนด์ (Marvis Thailand) ก้าวสู่ปีที่ 11 หลังจากเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปีค.ศ. 2015 ด้วยจุดยืนที่แตกต่างอย่างชัดเจนของ แบรนด์มาร์วิส (Marvis) ซึ่งเป็นยาสีฟันพรีเมียมจากอิตาลี ที่ มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนเขตเมืองรุ่นใหม่ และผู้ที่ชื่นชอบสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ กับแพ็กเกจจิงดีไซน์หรูหราสุดคลาสสิก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียม ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องนายอิสริยะ คูหาเปรมกิจ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เพรสทีจ ซีเลคชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Marvis ในประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันในตลาดยาสีฟันพรีเมียมในประเทศไทย ถือว่าเริ่มมีการขยับตัวมากขึ้นในช่วง 3 - 5 ปีที่ผ่านมา มีทั้งแบรนด์จากต่างประเทศและแบรนด์ใหม่ ๆ ที่พยายามเจาะตลาดนี้แต่ทว่า แบรนด์มาร์วิส (Marvis) ที่เข้ามาทำตลาดในไทย ตั้งแต่ปีค.ศ. 2015 - 2025 สามารถสร้างยอดจำหน่ายในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีแรก และเติบโตแบบก้าวกระโดดใน 5 ปีหลังมานี้ ซึ่งนับเป็นช่วง 10 ปี ที่สามารถเติมเต็มประสบการณ์การแปรงฟันและสร้างความประทับให้กับผู้บริโภค ครองความเป็นผู้นำในฐานะแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นอีกทั้งยังมี Customer Loyalty หรือ ลูกค้าประจำซึ่งเป็นแฟนตัวยงที่แข็งแรง ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ มาร์วิส (Marvis) เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีสัดส่วนยอดจำหน่ายสูงสุดในตลาดยาสีฟันระดับพรีเมียมในประเทศไทย“ตลอดการดำเนินธุรกิจมา 10 ปี Marvis Thailand สามารถสร้างยอดจำหน่ายในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีแรก และเติบโตแบบก้าวกระโดดใน 5 ปีหลัง ซึ่งนับเป็นช่วง 10 ปี ที่สามารถเติมเต็มประสบการณ์การแปรงฟัน 2 นาทีให้มีความสุขได้ด้วย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Fulfill A Moment Of Pure Pleasure” และสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค Marvis Thailand สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีทางแบรนด์มีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 35% ต่อปี และเชื่อว่ายังเติบโตอีกในอนาคตตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้”มาร์วิส (Marvis) จึงใช้โอกาสนี้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับแฟน ๆ ที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ออกแคมเปญในธีม “Marvis Thailand 10th Anniversary” โดยเชิญชวนคนดัง 10 ท่านจากหลากหลายวงการมาถ่ายทอด Marvis Moment ของแต่ละท่านผ่านแฟชันเซตสุดคูล และยังมีการเชิญชวนเหล่า KOLs หรือผู้ที่มียอดคนติดตามทางโซเชียลมีเดีย มาร่วมแชร์ช่วงเวลาที่มีมาร์วิส (Marvis) เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดตัว Anniversary Limited Edition Box Set และกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคที่ผ่านมา มาร์วิส (Marvis) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการร่วมมือกับศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต มาร์วิส (Marvis) วางเป้าหมายที่จะขยายฐานคู่ค้าที่มีหน้าร้านให้มากขึ้น พร้อมกับมองหากลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ เช่น ชุดสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่อง หรือโรงแรม ซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา อย่างที่ทุกท่านอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้ว สำหรับ ชุดสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องของ มาร์วิส (Marvis) ทั้ง First Class และ Business Class ที่ให้บริการสำหรับลูกค้าการบินไทย และชุดสิ่งอำนวยความสะดวกของ มาร์วิส (Marvis) ที่ใช้ในโรงแรม Capella Bangkok ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็น The World's Best Hotel 2024 และนอกจากนี้ อาจรวมไปถึงการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ในอนาคต โดยยังคงรักษาจิตวิญญาณความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งคลาสสิกและร่วมสมัยไว้เช่นเดิมสำหรับยาสีฟันแบรนด์มาร์วิส (Marvis) ในไทยมีจำหน่ายทั้งในช่องทาง Offline และ Online หรือเคาน์เตอร์ ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น สยามพารากอน และเอ็มควอเทียร์ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่าน อาทิ Tops, Gourmet Market, Villa Market และร้านบิวตี้สโตร์ชั้นนำอย่าง EVEANDBOY และ KIS Beauty