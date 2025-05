เปิดฉากยิ่งใหญ่ "Pet Expo Thailand 2025" ฉลองครบรอบ 25 ปี พบไฮไลท์สัตว์หายาก กิจกรรมโดนใจ สินค้า-บริการนวัตกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงจัดเต็มกว่าใคร

เปิดฉากแล้ววันนี้ งาน "Pet Expo Thailand 2025" งานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในไทย จัดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 25 ปี ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค. นี้ ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 300 บริษัท กว่า 850 บูธ นำเสนอสินค้า บริการ และนวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท ไฮไลท์สัตว์แปลกหายากจากทั่วโลก พร้อมทั้งกิจกรรมประกวดมากมาย คาดผู้เข้าชมตลอด 4 วันกว่า 200,000 คนวันนี้ (1 พฤษภาคม 2568) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดพิธีเปิดงาน "Pet Expo Thailand 2025" งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการในวงการสัตว์เลี้ยง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ภายในงาน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตา 2.บ้านกัญญาภัทรเพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง 3.หมาจรชะอำ เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งสำหรับงาน "Pet Expo Thailand 2025" ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มิตรภาพเพื่อนรัก ไร้พรมแดน - Friendship Beyond Frontier" โดยครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 25 ปี ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2568 บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 22,000 ตารางเมตร อัดแน่นฮอลล์ 5-8 จัดเต็มชั้น LG ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 300 บริษัท กว่า 850 บูธ พร้อมนำเสนอสินค้า บริการและนวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวในพิธีเปิดงาน Pet Expo Thailand 2025 ว่า การจัดงานในปีนี้มุ่งขยายขอบเขตการนำเสนอให้ครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีมูลค่าผลประกอบการรวมกว่า 258,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวและพร้อมลงทุนเพื่อการดูแลอย่างดีที่สุดสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเปิดงาน คือโซน Exotic Pet ที่นำเสนอสัตว์หายากจากทั่วโลก โดยเฉพาะ "เต่ายักษ์อัลดาบร้า" เต่าบกขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก และ "เต่าซูคาต้า" เต่าบกใหญ่อันดับ 3 ของโลก นอกจากนี้ยังมีสัตว์แปลกตาอีกมากมาย เช่น หนูจิงโจ้ สกั๊งค์ กบต้นไม้ งูหลามบอล แมงมุมทารันทูล่า และสัตว์อื่น ๆ อีกเพียบ ที่หาชมได้ยากในประเทศไทย พร้อมการประกวดเหมียวเพื่อนซี้ ในวันศุกร์ที่ 2 และการประกวดงูใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 และกิจกรรมอีกมากมายโซน Pet Village ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน โดยจัดแสดงนกหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งนกแก้วซันคอนัว นกเค้าแมวยักษ์ นกเค้าหน้าขาว นกเค้าแมวอินทรีไซบีเรีย นกแก้วแอฟริกันเกรย์ ฯลฯ พร้อมด้วยสัตว์ฟาร์มอย่าง Call Duck, Pygmy Goat, Pot Bellied Pig, Angola Goat, แกะ และ Pony Shetland รวมถึงไฮไลท์พิเศษอย่าง "Bobby Capybara and Friend" คาปิบาร่าแสนน่ารักที่มาพร้อมเพื่อนพิเศษให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และชินซิลล่าพันธุ์ ROYAL PERSIAN ANGORA ซึ่งเป็นสายพันธุ์เกิดใหม่มาจัดแสดงภายในงานด้วยสำหรับคนรักกระต่ายและสัตว์ฟันแทะ งานนี้ได้นำกระต่าย French Lop พันธุ์หูตก ไซซ์ยักษ์ ฉลาดที่สุดในโลก สี Blue Point ซึ่งเป็นสีหายาก หนึ่งเดียวในเอเชียมาจัดแสดง และในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม จะมีการประกวดกระต่ายและหนูเควี่ ARBA Sanctioned Show โดย Siam Rabbit and Cavy Association ที่มีกรรมการชื่อดัง Wade Burkhalter และ Aik Kang Beh จาก American Rabbit Breeders Association (ARBA) ของประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมตัดสินในส่วนกิจกรรมก็อัดแน่นไม่แพ้กัน งานนี้มีการแข่งขัน "เหมียวหม่ำๆ" และ "เหมียวนักตบ" โดย Katty Boss ให้คุณได้ชมความน่ารักของเหล่าแมวเหมียว รวมถึงการแข่งขัน "หมาน้อยลมกรด", "หมาฉันไปไหนก็ได้ - My Dog Anywhere", "วิ่งข้ามรั้ว", "High Jump", "Dog Agilities" และ "สเก็ตบอร์ดดิ้ง" ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากนอกจากการแข่งขันสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังมีกิจกรรมฮาเฮสำหรับทุกคนในครอบครัว เช่น "นุดลากเลื่อน", "ไฮไฟว์", "ตาจ้องตาน้องเหมียว & น้องหมา", "แปะสลัดสบัด", DIY มงกุฎเทพเจ้า และเกมส์ฮาเฮอีกมากมาย ส่วนผู้ที่สนใจการดูแลสัตว์เลี้ยง ยังมีกิจกรรม Workshop "มือใหม่หัดเล็มตกแต่งมังคุด" จาก I-tail, Workshop เทคนิคฝึกน้องไม่แย่งของกิน และ "Dog's Yoga" กีฬาสาธิตที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจด้วยภายในงานยังมีโซนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่รวบรวมสินค้าล้ำสมัย อาทิ ปลอกคอ GPS, กล้องติดตามสัตว์เลี้ยง, เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ, อุปกรณ์ IoT ต่างๆ ตลอดจนแอปพลิเคชันที่ช่วยบันทึกข้อมูลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างแม่นยำ ฯลฯ สะท้อนเทรนด์การใช้นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อการดูแลสัตว์ (Smartization) ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงสำหรับกิจกรรมพิเศษที่พลาดไม่ได้ คือ การปรากฏตัวของเหล่าศิลปินคนดัง โดยในงาน Pet Expo Thailand 2025 ปีนี้ ทั้งผู้จัดงานและผู้ร่วมแสดงสินค้าแบรนด์ดังต่างล็อกคิวบรรดาศิลปินตัวท็อป เพื่อมามอบความบันเทิง สนุกสนาน อบอุ่นและประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานและแฟนคลับแบบจัดเต็มตลอดระยะเวลา 4 วัน อาทิ Royal Canin ตัวจริงเรื่องสุขภาพหมาแมว x สกายนานิ, “มาร์โว่ แปลงร่างเป็น หม่าโว้ววววว” โดยแจม รัชตะ, แนท ณัฐสิทธิ์ โดยแบรนด์ Ramy, เจมส์ จิรายุ Fan Meeting โดยแบรนด์ Smart Heart, ต้าเหนิง โดยแบรนด์ Unicharm, อาโป ซองนี้เพื่อเหมียว โดยแบรนด์ Ostech, ไดโนกรธัสส์ แม้ก กรธัสส์ โดยแบรนด์ VIF และ Nekko x เจมีไนน์โฟร์ทนายศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า "Pet Expo Thailand 2025 ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือพื้นที่แห่งมิตรภาพ ความรัก และแรงบันดาลใจระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง เราต้องการสร้างชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยงที่เข้มแข็ง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และแหล่งรวมนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการดูแลเพื่อนสี่ขาอย่างดีที่สุด คาดว่าตลอดระยะเวลาจัดงาน 4 วันจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 200,000 คน โดยเราได้เตรียมพื้นที่จอดรถในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่รองรับได้กว่า 3,000 คัน และสถานที่ที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ลานตลาดนัดโรงงานยาสูบ, อาคารจอดรถ Thai Bev Head Quarter, ลาน The PARQ, อาคาร The PARQ, ลานจอดรถ FYI รวมพื้นที่ถึง 5,000 คัน และร่วมทำโปรโมชันพิเศษกับ LINE MAN Eco มอบส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางมางาน"สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Pet Expo Thailand 2025 สามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเวลา 09.30 น.) ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับผู้เข้าชมงาน อาทิ สินค้าลดสูงสุดถึง 50% และโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 จากแบรนด์ชั้นนำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.petexpothailand.net เฟซบุ๊ก Petexpoclub ช่องทางทวิตเตอร์ @PetexpoclubTH1 หรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อน เพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวของงานและโปรโมชั่นเด็ด ๆ ก่อนใครได้ที่ @petexpoclub