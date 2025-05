Hewitt Consulting จับมือ ศศินทร์ เปิดตัวโครงการ “100 Outperforming Enterprises”

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Hewitt Consulting (ฮิววิท คอนซัลติ้ง) จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทว่า เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายแก่ทั้งองค์กรในประเทศไทยและภูมิภาค ด้วยแนวทางที่ผสานการใช้กลยุทธ์ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่มาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศได้โดยในปีนี้ Hewitt Consulting (ฮิววิท คอนซัลติ้ง) ได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจชั้นนำ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน People, Sustainability, Digital Ability และ Strategic Foresight เปิดตัวโครงการ “100 Outperforming Enterprises” อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันยกระดับศักยภาพองค์กรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ Hewitt Consulting (ฮิววิท คอนซัลติ้ง) ในการช่วยให้องค์กรไทยสามารถพัฒนาและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าที่จะช่วยยกระดับศักยภาพขององค์กรชั้นนำอย่างน้อย 100 แห่งต่อปี ผ่านกระบวนการประเมินเชิงลึกและการให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อให้องค์กรเข้าใจจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของตนเองได้อย่างเป็นระบบสำหรับโครงการ “100 Outperforming Enterprises” จะมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาองค์กร (Organization Development), ภาวะผู้นำ (Leadership), วัฒนธรรมองค์กร (Culture) และการบริหารคน (People Management) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและนำไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลและโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้องค์กรจากทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคการเงิน เทคโนโลยี อุตสาหกรรมบริการ หรือภาคการผลิต ได้เข้าร่วมและยกระดับขีดความสามารถของตนเองผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้โครงการยังให้ความสำคัญกับการสร้าง Ecosystem แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการ Recognize องค์กรที่มีผลลัพธ์โดดเด่นและส่งเสริมการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อช่วยให้องค์กรอื่นๆ สามารถยกระดับตนเองได้ต่อไปทั้งนี้ Hewitt Consulting ได้ร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Sasin School of Management สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจชั้นนำ เพื่อร่วมกันยกระดับศักยภาพองค์กรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก(Professor Ian Fenwick) ผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจของศศินทร์ ซึ่งได้แก่ “inspire.connect.transform for a better, smarter, sustainable world” องค์กรที่ดีต้องนำด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ลงทุนในทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ CareerVisa สังคมของคนทำงานรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยคุณภาพและศักยภาพในการเติบโต และเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาด้านอาชีพอันดับต้นๆ ของไทย เพื่อเสริมสร้างโอกาสและส่งต่อความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรในเชิงลึกคืนสู่สังคม พร้อมทั้ง HREX.asia สังคมและแพลตฟอร์มข้อมูลของนักทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาองค์กร โดยนำเสนอโซลูชันครบวงจรผ่าน Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบให้สามารถเลือกใช้งานภายใต้องค์ความรู้จากมุมมองของ HR People ระดับมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกัน“พวกเรามีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคธุรกิจและสังคม โดยการร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยให้โครงการ ‘100 Outperforming Enterprises’ มีมาตรฐานระดับสากล และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรไทยได้อย่างแท้จริง”โดยโครงการ 100 Outperforming Enterprises ไม่เพียงแค่เป็นการประเมินและการให้คำปรึกษา แต่ยังใช้การวิจัยเชิงลึก (Primary Research) ที่มุ่งเน้นการใช้ Index และตัวชี้วัดมาตรฐานเดียวกัน ในการประเมินองค์กรในทุกมิติ ด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์ วัฒนธรรม และประสบการณ์พนักงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กรอย่างแท้จริง โครงการนี้มีแนวคิดหลักที่เน้นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในผ่านการประเมินการทำงานในทุกภาคส่วนขององค์กร ภายใต้แนวคิด “Strong from Within. Built to Outperform.” หรือ “แข็งแกร่งจากภายใน ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ” โดยการวิเคราะห์เชิงลึกจะมุ่งเน้นไปที่ 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ พนักงาน, HR, และ CEO เพื่อดูความสอดคล้องและการประสานงานภายในองค์กรสำหรับเกณฑ์การพิจารณาองค์กรที่ “Outperform” องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินอย่างละเอียดผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุมทุกมิติของความเป็นเลิศ โดยเริ่มจากการวัดระดับความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Score) ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์กร และต่อยอดด้วย 9 Core Experiences หรือประสบการณ์สำคัญที่พนักงานได้รับ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานนอกจากนี้ยังมีการประเมินผ่านเครื่องมือ People Outperform Index ซึ่งเป็นแนวทางวิเคราะห์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุม 7 มิติสำคัญ การวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละด้านช่วยให้องค์กรเข้าใจโครงสร้างและระบบภายในของตนเองอย่างรอบด้าน พร้อมระบุโอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี้โครงการยังให้ความสำคัญกับ Psychological Safety หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางจิตใจ ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเติบโต การเรียนรู้ และนวัตกรรมขณะเดียวกัน Holistic Well-being ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลในชีวิตการทำงาน โดยพิจารณาทั้งสุขภาพกาย จิตใจ และสังคมของพนักงาน และสุดท้าย องค์กรจะได้รับการประเมินในภาพรวมผ่านแนวคิด Organizational Vitality ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างโครงสร้าง วัฒนธรรม การบริหารจัดการ และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นศักยภาพของตนเอง และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนทั้งนี้ Hewitt Consulting (ฮิววิท คอนซัลติ้ง) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของไทย ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างผู้นำ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และยกระดับประสบการณ์พนักงาน โดยทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาองค์กรชั้นนำของไทยและองค์กรระดับโลก เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกใน ทุกด้านของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยช่วยองค์กร “OutPerform” อย่างยั่งยืนใน 4 ด้านสำคัญได้แก่• Leadership Solution: เสริมสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง• Culture Solution: ปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการในยุคปัจจุบัน• Employee Experience Solution: ออกแบบประสบการณ์พนักงานให้มีความหมาย นำสู่ความผูกพันและประสิทธิภาพ พร้อมใช้ Generative AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก• HR Advisory Solution: ให้คำปรึกษาครอบคลุมด้านโครงสร้าง การวัดผลการปฏิบัติงานและการบริหารคนเชิงกลยุทธ์Hewitt Consulting (ฮิววิท คอนซัลติ้ง) เชื่อว่า องค์กรที่แข็งแกร่งจากภายในจะสามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง โครงการ "100 Outperforming Enterprises" จะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง