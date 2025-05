มิดัส พีอาร์ ผงาดคว้ารางวัลอันทรงเกียรติระดับอุตสาหกรรมทั้ง 4 จากเวทีระดับโลก

ค่ำคืนงานรางวัลสุดยิ่งใหญ่ที่เขย่าวงการนี้จัดขึ้นที่เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา โดยเวที Global Rising Star Awards นั้นเชิดชูเหล่าผู้นำที่เสริมความยิ่งใหญ่ให้แก่วงการต่าง ๆ อย่างเป็นเลิศ อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเครือข่ายแก่เหล่าผู้มีอิทธิพลมากหน้าหลายตาจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทีมผู้บริหารของ มิดัส พีอาร์ ได้รับเกียรติรับมอบรางวัลทั้งสามสาขา ซึ่งสะท้อนความโดดเด่นของทีมผู้บริหารในหลากหลายด้าน อาทิ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม หรือการมีส่วนร่วมในการผลักดันวงการการชนะรางวัลในสามสาขานี้เสริมทัพความยิ่งใหญ่ของ มิดัส พีอาร์ ที่เพิ่งได้รับรางวัลล่าสุดในเดือนที่ผ่านมา โดยคุณ ภาสินี รุจาคม Junior Strategist ของ มิดัส พีอาร์ ได้รับรางวัล Student Communicator of the Year Award จากเวที PRCA APAC 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการรับรางวัลครั้งที่สามของ intern ที่ มิดัส พีอาร์ โดยเธอได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแผนงานที่ยอดเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ มิดัส พีอาร์ และยังสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างในทุก ๆ วันแก่ลูกค้าและอุตสาหกรรมดร. คาริน โลหิตนาวี ผู้ก่อตั้ง มิดัส พีอาร์ กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของเอเยนชี่คือเรื่องของบุคลากร ซึ่งเหล่าทีมงานคุณภาพของ มิดัส พีอาร์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากต่อแบรนด์ของเรา ทั้งนี้เราเชื่อว่านอกจากทีมที่ดำเนินงานอย่างเป็นเลิศ ทีมของเรานั้นพร้อมที่จะสร้างความแตกต่าง และพลิกอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในวงการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง” พร้อมเสริมว่า “รางวัลที่เราได้รับอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และความใส่ใจในทุกสิ่งที่เราทำในทุก ๆ วัน ฉันภูมิใจอย่างมากที่สมาชิกของทีมเราไม่ว่าจะคุณแอนดี้ คุณเชลชี และคุณ ภาสินี ได้รับมอบรางวัลชั้นนำต่าง ๆ เนื่องจากความสำเร็จของพวกเขา และฉันหวังว่าจะได้เห็นพวกเขาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าและช่วยให้เรานำเสนอผลลัพธ์ที่โดดเด่นและยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกค้าของเรา”ชัยชนะล่าสุดเหล่านี้เสริมความยิ่งใหญ่ของ มิดัส พีอาร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ จากการกวาดรางวัลมากมายตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงรางวัลจากเวที PRCA Thailand Awards 2024 (สาขา B2B Award & Media Relations Award) และเวที International Prime Awards Global 2024 (สาขา Excellence in Corporate PR Campaigns, Integrated Media Relations in Southeast Asia และ Strategic Leadership in PR and Corporate Communications)สำหรับข้อมูลต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://midas-pr.com/ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะ Facebook Instagram และ Linkedin