ซูเปอร์สปอร์ตเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ จัดแคมเปญ “May Move Up มูฟใหม่ไปอีกขั้น” ขนรองเท้าทุกประเภทมาลดราคาตลอดทั้งเดือน

30 เมษายน 2568 กรุงเทพฯ – Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ส่งแคมเปญใหญ่ "May Move Up มูฟใหม่ไปอีกขั้น" กระตุ้นผู้บริโภคให้ออกมาใช้ชีวิตแอคทีฟอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม พร้อมช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ ด้วยแคมเปญทั้งลดทั้งแจกสุดคุ้ม พบกับส่วนลดสูงสุด 555 บาท และรับส่วนลดเพิ่มอีก 200 บาทสำหรับสมาชิก The 1 เมื่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่ที่คุณอยากได้ได้ทุกประเภท ตั้งแต่รองเท้ากีฬา ไปจนถึงรองเท้าแตะ ไม่ว่าจะมูฟไปที่ไหนก็สนุกได้มากกว่า ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขา พิเศษ KICK Off แคมเปญวันแรก 1 พฤษภาคม 2568 แจกถุงเท้าฟรี! มากกว่า 5,000 คู่ ใน 27 สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและจุดไฟให้คนรักสุขภาพหันมาออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเอาใจคอกีฬาและคนรักสุขภาพ ต่อยอดไอเดีย Move You, Move Sports ที่อยากเห็นสังคมไทยสุขภาพดีผ่านการเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมให้คนรักการออกกำลังกายได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งพลังมูฟ ด้วยการส่งต่อรองเท้าคู่เก่งพร้อมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ไปให้ผู้ที่ขาดแคลนได้มูฟตามฝันไปอีกขั้นคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา ซูเปอร์สปอร์ตเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและมุ่งมั่นอยากเห็นสังคมไทยสุขภาพดีผ่านการเล่นกีฬา เราจึงอยากเป็นสื่อกลางเชิญชวนให้คนไทย ปลุกพลังมูฟในตัวเองด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้กับทุกคน จึงส่งแคมเปญ "May Move Up มูฟใหม่ไปอีกขั้น" เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าได้ออกมาใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์แอคทีฟให้มีความสุขกับการออกกำลังกาย กับโปรโมชันพิเศษ มอบส่วนลดรองเท้าทุกประเภทสูงสุดถึง 555 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิก The 1 รับส่วนลดเพิ่มอีก 200 บาท เราหวังว่าจะช่วยให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายในปัจจุบัน และนอกจากการดูแลตัวเองแล้ว เรายังจัดกิจกรรม “ส่งต่อคู่เก่ง ให้เรื่องราวดีๆ ก้าวต่อ” ซึ่งเราทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว ด้วยความเชื่อมั่นและเชื่อว่ากีฬาเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนชีวิต และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง ส่งเสริม ‘Sports Equality’ หรือการสร้างโอกาสในการเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม ให้ลูกค้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งพลังมูฟ ในการส่งต่อรองเท้าคู่เก่งพร้อมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ไปให้ผู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มูฟตามฝันไปอีกขั้น”​ โดยแคมเปญ "May Move Up มูฟใหม่ไปอีกขั้น" จะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคม กับ 3 กิจกรรมไฮไลต์พิเศษเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2568• วันพิเศษ KICK Off แคมเปญ (1 พฤษภาคม 2568) Supersports มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าใดก็ได้ที่ร้าน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. รับฟรี “ถุงเท้า Spike” 1 คู่ มูลค่า 150 บาท* ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ จำกัด 1 คู่/ใบเสร็จ/ท่าน (200 คู่/สาขา) ใน Supersports 27 สาขาทั่วประเทศที่ร่วมรายการ• ส่วนลดตลอดทั้งแคมเปญ ในการซื้อรองเท้าคู่ใหม่สูงสุด 555 บาท พร้อมรับส่วนลดเพิ่มอีก 200 บาทสำหรับสมาชิก The 1 เมื่อซื้อรองเท้าทุกประเภทตั้งแต่รองเท้ากีฬา ไปจนถึงรองเท้าแตะห ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขา ครบตามเงื่อนไข- ลดเพิ่ม 255 บาท* เมื่อซื้อครบ 1,800 – 3,599 บาท/ใบเสร็จ และ ลดเพิ่ม 555 บาท* เมื่อซื้อครบ 3,600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ• กิจกรรม “ส่งต่อคู่เก่ง ให้เรื่องราวดีๆ ก้าวต่อ” (1 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2568) Supersports ชวนลูกค้าร่วมกิจกรรม “ส่งต่อคู่เก่ง ให้เรื่องราวดีๆก้าวต่อ” ได้ตั้งวันที่ 1 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2568 ด้วยการนำรองเท้าสภาพดีมาบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่ หรือ บริจาคเงินผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles เพื่อนำไปส่งต่อให้กับน้องๆ เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ที่ร่วมส่งต่อรองเท้าคู่เก่ง สามารถเขียนเรื่องราวและความปรารถนาดี ใส่แพ็คเก็จพร้อมส่งต่อ ให้ Supersports จะนำไปคัดแยก และส่งต่อถึงรองเท้าและแรงบันดาลใจถึงเจ้าของใหม่ได้ ที่ ร้าน Supersports ทุกสาขา และ ได้ที่งาน เปิดการแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตเทศกาลกีฬากรุงเทพฯ ประจำปี 2568 วันที่ 1 พ.ค. 68 ณ สนามสเก็ตบอร์ด (Red Bull Skate Park) ศูนย์กีฬาเบญจกิติ พร้อมกับศูนย์กีฬา 14 แห่ง ภายใต้กองการกีฬา วันที่ 1 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 และ ลานคนเมือง วันที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า วันที่ 17 - 18 พ.ค. 68ลูกค้าสามารถร่วมส่งต่อเรื่องราวๆ ดี ส่งโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลนได้มูฟตามฝันไปอีกขั้น ด้วยการเข้าร่วมบริจาครองเท้าหรือร่วมสมทบทุน และรับส่วนลดซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ทุกประเภท ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตได้ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม และสามารถติดตามข่าวสาร / โปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปี