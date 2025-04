ส.ตลาดฯ ย้ำบทบาท “Marketing Accelerator”

ผู้จัดการรายวัน 360 - สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) นำโดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Marketing Association of Thailand (MAT) สรุปภารกิจในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมย้ำยังคงเดินหน้าบทบาทของสมาคมฯ เป็น “Marketing Accelerator” ที่จะผลักดันให้การตลาดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมแนะนักการตลาด “มองให้ไกลกว่าการขาย -คิดให้ลึกกว่ากลยุทธ์ -ทำให้จริงจังกว่าคำโฆษณา และกล้ายืนหยัดในจุดยืนของแบรนด์อย่างจริงใจ”ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Marketing Association of Thailand (MAT) กล่าวว่า “ในปีนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาสำคัญ เพราะในปี 2569 สมาคมการตลาดฯ จะก้าวสู่ปีที่ 60 ของการก่อตั้ง จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในพลังของการตลาดในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สมาคมฯ ได้ยืนหยัดตามปณิธานนั้นมาตลอดหกทศวรรษ กับบทบาทการเป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการตลาด ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ รัฐ นักวิชาการ หรือคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมกันขับเคลื่อนวงการการตลาดของไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมเป็น "Marketing Accelerator" ที่ผลักดันการตลาดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ”ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งเศรษฐกิจที่ผันผวน นโยบายการค้าและการเงินที่ยังไม่นิ่ง ภาวะโลกร้อน ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและลึกขึ้น นักการตลาดในวันนี้ไม่อาจยึดติดกับสูตรสำเร็จเดิม ๆ ได้อีกต่อไปดร.บุรณิน กล่าวว่า นักการตลาดไทยในวันนี้ ต้องไม่รอให้โลกกลับมา “ปกติ” แต่ต้องพร้อม ปรับ เปลี่ยน และนำพาแบรนด์ให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความเข้าใจผู้คน มองเห็นโอกาสแม้ในความไม่ชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน“มองให้ไกลกว่าการขาย คิดให้ลึกกว่ากลยุทธ์ และทำให้จริงจังกว่าคำโฆษณา ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้คน สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับสังคม และกล้ายืนหยัดในจุดยืนของแบรนด์อย่างจริงใจ”ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาบทบาทของเรา จากเวทีแลกเปลี่ยน มาเป็นพลังขับเคลื่อนที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ เครื่องมือ ทักษะ และเครือข่าย ที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดในทุกระดับ ทั้งผ่านการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์สถานการณ์จริง เวทีการเรียนรู้ที่เข้มข้น และการเชื่อมโยงชุมชนวิชาชีพที่หลากหลายสรุปภารกิจได้ดังนี้ จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 10 กิจกรรม 7 งานสัมมนา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มุ่งเน้นการยกระดับองค์ความรู้ผ่านการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมระดับประเทศ อาทิ Thailand Marketing Day 2025 และ Thailand Marketing Day On Tour ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง และมุ่งส่งเสริมศักยภาพนักการตลาดไทย ด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการทำงานร่วมกับสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation) เพื่อเปิดโอกาสให้นักการตลาดไทยก้าวสู่เวทีสากล ซึ่งในปี 2567 สมาคมฯ ได้นำพาองค์กรและนักการตลาดไทยคว้ารางวัลในเวที Asia Marketing Excellence Award ทั้งในสาขา Marketing Company of the Year, Marketing 3.0 และอีก 3 หมวดสำคัญ ได้แก่ Asia’s Top Outstanding Women/ Youth/ Netizen Marketeer of the Year Awardสมาคมฯ ยังมุ่งพัฒนาหลักสูตรสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักการตลาดในทุกช่วงวัย ตั้งแต่นักการตลาดรุ่นใหม่ในโครงการ J-MAT ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงในโครงการ MAT CMO Council โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนากว่า 8,000 คน สะท้อนบทบาทสำคัญของสมาคมฯ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการการตลาดไทยอย่างต่อเนื่องในปี 2568 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักการตลาดไทยในระดับภูมิภาค ผ่านการทำงานร่วมกับสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF) เพื่อเปิดประตูสู่เวทีนานาชาติ และตอกย้ำเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการตลาดของภูมิภาค และมุ่งเน้นการสร้างบทบาทนักการตลาดรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในยุคที่การแข่งขันและสงครามทางการค้ามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมผลักดันแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวาระครบรอบ 60 ปีที่กำลังจะมาถึง สมาคมฯ เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เพียงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่ยังมุ่งหวังให้สมาชิกและนักการตลาดไทยได้ใกล้ชิดกับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้จริง ต่อยอดแรงบันดาลใจ และสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนวงการการตลาดไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน