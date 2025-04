AOT โชว์พื้นที่ทำเลทอง 2,512 ไร่ รอบ 6 สนามบิน มูลค่า 2.88 หมื่นล้าน ดึงเอกชนลงทุนเข่ายาว 30 ปี ปั้นฮับ ศก.ใหม่

ทอท.จัดงาน “AOT Property Showcase: The Six Pillars of Opportunity” ระเบิดศักยภาพพื้นที่ทำเลทองรอบสนามบิน 6 แห่งทั่วประเทศรวม 2,512 ไร่ ดึงเอกชนร่วมลงทุนปั้นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ มูลค่า 2.88 หมื่นล้านบาท ชิงสัญญาเช่าระยะยาวสูงสุดถึง 30 ปี ขับเคลื่อนไทยสู่ Aviation Hubน.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. กล่าวว่า การจัดงาน ‘AOT Property Showcase: The Six Pillars of Opportunity วันที่ 29 เม.ย.2568เป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ AOT ในการพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย รวมทั้งสร้างรายได้อย่างสมดุลควบคู่ไปกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ศักยภาพสูง การเปิดเวที ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนนักลงทุนและผู้ประกอบการเข้ามาร่วมค้นหาโอกาสทางธุรกิจจากพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมทั้งสิ้น 46 แปลง คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 2,512 ไร่ มูลค่าการพัฒนาโครงการกว่า 28,800 ล้านบาทโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเปิดให้พัฒนาภายใต้รูปแบบสัญญาเช่าระยะยาว เวลาสัมปทานสูงสุดถึง 30 ปี ทั้งบนที่ราชพัสดุ (Leasehold) และที่ดินกรรมสิทธิ์ (Freehold) ของ AOT เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์โลจิสติกส์ คลังสินค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล สนามกีฬา รวมถึงโครงการด้านที่อยู่อาศัยและเมืองอัจฉริยะสมัยใหม่ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ติดถนนสายหลัก ใกล้สนามบิน และเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ พื้นที่เหล่านี้จึงพร้อมพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจใหม่และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Aviation Hub แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Hub) ในหลายภูมิภาคของประเทศ สร้างการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยานไทยในระดับสากลสำหรับ 6 เสาหลักแห่งโอกาสการลงทุน (The Six Pillars of Opportunity) มีทั้งที่ราชพัสดุ และที่ดินกรรมสิทธิ์ แปลงศักยภาพมากถึง 46 แปลง รวม 2,512 ไร่ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนของพื้นที่ราชพัสดุ Leaseholdที่ AOT เช่าจากกรมธนารักษ์ร้อยละ 73 และเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์แบบ Freehold ที่ AOT ถือกรรมสิทธิ์เอง ประกอบด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) : แปลง “Airport Business” 4 แปลง รวม 548 ไร่ (Leasehold) ที่ดินทำเลทองภายในสนามบิน ใกล้ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ติดถนนสุวรรณภูมิ 4 และถนนสุวรรณภูมิ 2 เชื่อมต่อกับถนนลาดกระบัง และถนนบางนา-ตราด และห่างจากอาคารผู้โดยสารเพียง 9 นาที แปลง A2, B, C และ D เหมาะสำหรับ Medical Hub & Wellness Center / Convention Hall & Exhibition Center / Hotel & Residential Area และแปลง “ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน” ที่ดิน (Freehold) 7 แปลง ขนาดรวม 462 ไร่ มีถนนและสะพานยกระดับเชื่อมจากภายนอกเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าออกผ่านทางถนนลาดกระบัง-วัดศรีวารีน้อย ได้ด้วยถนน 4 เลน และห่างจากอาคารผู้โดยสารเพียง 15 นาที เหมาะสำหรับ Logistics & Transportation Hub ศูนย์จัดการสินค้าเกษตร Hotel & Residential Areaท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) : อาคาร Junction Building พื้นที่เชิงพาณิชย์ 12,000 ตร.ม. พื้นที่จอดรถ 3 ชั้น รองรับการใช้งานกว่า 1,000 ช่องจอด และมีโครงการพัฒนาต่อเนื่องเป็นโรงแรม และอาคารจอดรถเพิ่มเติมท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) : ที่ดิน 3 แปลง ทำเลทองรวม 19 ไร่ (Leasehold) ติดถนนเชียงใหม่ – หางดง เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารเพียง 13 นาที ในย่านชุมชน และสถานีขนส่งจังหวัด เหมาะสำหรับ Hotel & Residential Area / Office & Business Center / Commercial & Lifestyle Complexท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI) : ที่ดินแปลงสวยขนาดใหญ่ บนที่ตั้งของสนามบิน รวม 762 ไร่ เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารภายใน 5 นาที และเดินทางเข้าออกเมืองสะดวก ติดถนนเชื่อมต่อเมืองและสนามบิน เหมาะสำหรับ Hotel & Residential Area / Office & Business Center / Commercial & Lifestyle Complex / Premium Outlet / Logistics & Transportation Hubท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) : ที่ดินแปลงเด่น 7 แปลง รวม 192 ไร่ (Freehold) ใกล้ถนนเทพกษัตรี – ในยาง แปลงทำเลทองที่ติดถนนหลักเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารเพียง 6 นาที รองรับกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนา อาทิ Hotel & Residential Area / Convention Hall & Exhibition Center / Medical Hub & Wellness Centerท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) : ที่ดิน 4 แปลงใหญ่ 15 แปลงย่อย รวม 502 ไร่ (Leasehold) ที่ดินให้เลือกพัฒนาที่ตั้งภายในและภายนอกสนามบิน ติดถนนหลักเชื่อมต่อเมืองและสนามบิน เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารเพียง 5 นาที เหมาะสำหรับ Hotel & Residential Area / Office & Business Center / Commercial & Lifestyle Complex / Logistics & Transportation Hub