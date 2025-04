BioActive+ ส่ง JUVECOL ตีตลาดอาหารเสริม

ในยุคที่การดูแลสุขภาพและความงามก้าวเข้าสูโลกแห่งวิทยาศาสตร์เชิงลึก ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนและปลอดภัยกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดบริษัท ไบโอแอคทีฟ เอนแซด 1984 จำกัด (BioActive NZ 1984 Co., Ltd.) จัดงานเสวนาทางวิชาการเชิงไลฟ์สไตล์ "Next-Gen Anti-Aging: The Power of JUVECOL" เพื่อเปิดตัวนวัตกรรมสารสกัดใหม่ระดับโลก "JUVECOL" (Purified Proteoglycan) สารสกัดจากสันจมูกปลาแซลมอน ที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ภายใต้แนวคิด "Key to Ageless Skin and Longevity, Wher Nature Meets Innovation" ซึ่งสื่อถึงพลังของธรรมชาติที่ผสานเข้ากับนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการย้อนวัยของผิวและสุขภาพ ณ EM GLASS, EMSPHEREภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ ดร.อรุณาศิริ อิทตามัลโกดา Managing Director ICHIMARU PHARCOS Co.,Ltd., Mr. Ryo Nishiyama (มิสเตอร์ เรียว นิชิยามะ) Regional Technical Sales Manager KCHIMARU PHARCOS Co.,Ltd., อาจารย์ ผศ.ดร. เอกราช บำรุงพีชน์ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟู่สุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเภสัชกร ณัฐชาศิษฐ์ พงศ์เขตกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญที่ไม่ได้มาร่วมงาน คือ Mr. Graeme Clegg (แกรมเคลกก์) ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท NEW IMAGE GROUP LIMITED ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้เผยคลิปพูดถึงงานว่า เราภูมิใจที่ได้ส่งเสริมวัตถุดิบจากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพระดับโลก และในปี 2025 นี้ BioActive+ เปิดตัว JUVECOL ในฐานะนวัตกรรมสารสกัดชะลอวัยตัวใหม่ ถือเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ที่ใช้ JUVECOL ใน Concentrate Liquid Collagen (Collagen สูตรเข้มข้นแบบ Liquid) เป็นการรวมเอาความเชี่ยวชาญจากอดีต ผสานกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุดใหม่อย่างแท้จริงสำหรับ JUVECOL คือสารสกัดจากสันจมูกปลาแซลมอนของประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านกระบวนการสกัดขั้นสูง โดย บริษัท ICHIMARU PHARCOS Co.,Ltd. ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสกัดจากธรรมชาติของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการรับรองจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็น Next-Gen Ingredient ที่ครอบคลุม 3 มิติของการดูแล สุขภาพ ได้แก่ ผิวพรรณ ข้อกระดูก และ เส้นผม ภายในสารเพียงชนิดเดียว ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการอาหารเสริมโดยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากแบรนด์ BioActive+ เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่นำ JUVECOL มาใช้ในผลิตภัณฑ์ Concentrated Liquid Collagen คอลลาเจนรูปแบบใหม่ในลักษณะช็อคดื่มเข้มข้น ภายใต้แนวคิด Every Drop for Better Skin ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจน รวดเร็ว และสามารถดูแลตัวเองได้แม้ในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ โดยผลิตภัณฑ์นี้ไม่เพียงช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการลดการ อักเสบของผิว ป้องกันข้อเสื่อม และลดผมร่วงในระยะยาวจากภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารเสริมในประเทศไทยที่มีมูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านบาท และเติบโตเฉลี่ยปีละ 7-10% โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพผิว และชะลอวัยที่เติบโตเร็วที่สุด การเปิดตัว JUVECOL จึงถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ BioActive+ ในการสร้าง Demand ใหม่ในตลาด และยกระดับมาตรฐานของ Functional Supplement สู่ยุคถัดไป โดยตั้งเป้าหมายครอง 1-2% ของ Market Share ภายใน 12 เดือนแรก ผ่านการเจาะกลุ่มคนทำงานวัย 25-45 ปี ที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และความยั่งยืนในขณะที่แบรนด์อื่นในตลาดยังมุ่งเน้นไปที่คอลลาเจนทั่วไป แต่ BioActive+ ได้มุ่งนำเสนอสารสกัดที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลถึงระดับเซลล์ ด้วยการสื่อสารที่เน้นการให้ความรู้ (Education) พร้อมแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Liquid Shot ที่คูลซึมได้ดี รวดเร็ว เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยยุคใหม่กรรมการผู้จัดการ ICHIMARU PHARCOS กล่าวว่า นี่คือผลลัพธ์ของการวิจัยอย่างยาวนานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อสกัดสารสำคัญ ที่มีฤทธิ์เชิงชีวภาพสูงออกจากปลาแซลมอน ซึ่งเรามองเห็นถึงศักยภาพอันน่าทึ่งของ JUVECOL ในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิว เซลล์ข้อ และเซลล์รากผมได้พร้อมกัน JUVECOL ไม่ใช่เพียงแค่คอลลาเจนธรรมดา แต่คือก้าวใหม่ของวงการเวชศาสตร์ชะลอวัยที่เน้น การย้อนวัยแบบองค์รวมอย่างแท้จริงด้าน(มิสเตอร์ เรียว นิชิยามะ) Regional Technical Sales Manager บริษัท ICHIMARU PHARCOS เผยว่า Proteoglycan คือโครงสร้างเชิงข้อนที่ประกอบด้วยโปรตีนและน้ำตาลหลายสาย ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและกรดไฮยาลูโรนิกในผิว ช่วยพื้นฟูข้อต่อ และกระตุ้นรากผมให้แข็งแรง JUVECOL ในรูปแบบ Purifed Proteoglycan ที่เราพัฒนานั้น ผ่านการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิกในญี่ปุ่นแล้วว่ามีประสิทธิภาพ สูง เห็นผลลัพธ์ภายในไม่กี่สัปดาห์"JUVECOL" ไม่ใช่แค่ทางเลือกใหม่ แต่คือก้าวสำคัญของวงการเสริมอาหารระดับโลก กับแนวคิดการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้เน้นแค่ "ความงามภายนอก" แต่คือ "การย้อนวัยจากภายใน" อย่างแท้จริง.