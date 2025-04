TRSC x GQยกระดับ ชุดสครับแห่งอนาคตต

การพบกันของสองผู้นำแห่งนวัตกรรม เมื่อ TRSC International Eye and Vision Center ศูนย์รักษาสุขภาพดวงตาและแก้ไขสายตาชั้นนำ ผู้นำการรักษา LASIK & ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย จับมือกับ GQ Apparel ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องแต่งกายโดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา GQ Apparel ได้เปิดตัว GQ Pro MED Scrubs (Professional Modern Essential Design) แบรนด์ชุดสครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการดีไซน์ของ GQ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนวัตกรรมเครื่องแต่งกายที่สร้างสรรค์เสื้อผ้าคุณภาพเป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยความชำนาญและประสบการณ์จากเสื้อผ้าพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมกางเกงในไข่เย็น กางเกงยีนส์เย็น และเสื้อเชิ้ตผ้าสะท้อนน้ำในครั้งนี้ GQ ได้ขยายขอบเขตการออกแบบเพื่อคนรักงานไปสู่วงการการแพทย์ ซึ่งกว่าจะลงตัวเป็น GQ Pro MED Scrubs ที่ทุกคนได้เห็น ต้องผ่านเวลาทำงานกว่า 2 ปี ค้นคว้าวิจัยยาวนานนับ 1,000 ชั่วโมง ร่วมกับแพทย์หลากหลายสาขา รวมถึงปรึกษากับจักษุแพทย์จาก TRSC โดยตรง เพื่อให้สามารถเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบในชุดสครับที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในปัจจุบัน จนได้เป็นชุดสครับที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันจากข้อมูลจริงของคนทำงานจริงในฐานะผู้นำการรักษาสุขภาพดวงตาและแก้ไขสายตา เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ การรักษา การบริการ และค้นหาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพดวงตาและแก้ไขสายตาอย่างต่อเนื่อง TRSC International Eye and Vision Center เราเชื่อว่าชุดสครับไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายของแพทย์ หรือบุคคลากรทางการแพทย์ วิชาชีพการสาธารณสุข แต่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมืออาชีพ สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องพร้อมทั้งในแง่ของสมรรถนะการทำงาน ความน่าเชื่อถือในการให้การตรวจวินิจฉัย พร้อมคำปรึกษา และการให้บริการระดับสากล"จริงๆ แล้วแพทย์กับชุดสครับแยกกันไม่ออกนะครับ ดังนั้นต้องมีความรู้สึกที่ดี กระชับกับตัว ทำให้ทำงานได้คล่องตัว ไม่รบกวนการทำงาน" นพ. เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ TRSC International Eye and Vision Center กล่าวการร่วมมือกับ GQ Apparel ครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับชุดสครับให้ตอบโจทย์ทั้งด้านฟังก์ชัน การใช้งาน และภาพลักษณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความแม่นยำสูง ทั้งในการตรวจรักษา และการผ่าตัดในห้องผ่าตัดชุดสครับ GQ Pro MED Scrubs ช่วยให้ทีมแพทย์เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ คล่องตัว และยังดูดีได้โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดเตรียมเสื้อผ้า ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ TRSC ในการใส่ใจรายละเอียดเพื่อการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการทุกคนการเปิดตัว GQ Pro MED Scrubs ครั้งนี้คือหมุดหมายใหม่ของ GQ Apparel ในการพัฒนาชุดทำงานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้จริง ผ่านนวัตกรรมที่คิดถึงฟังก์ชันและความสบาย มีให้เลือกทั้งรุ่น Premium และ Elite Edition เพื่อผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะGQ Pro MED Scrubs รุ่น Premium Edition: ชุดสครับยกระดับความพรีเมียม มีให้เลือกถึง 16 สี ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย สะท้อนความมั่นใจแบบมืออาชีพ เพื่อให้การทำงานเต็มไปด้วยพลังและประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อผ้าพิเศษ สะท้อนน้ำ ระบายความชื้น ช่วยให้สวมใส่ได้สบาย พร้อมทรงกระชับ พอดีตัว จากดีไซน์ที่คำนึงถึงการเสริมรูปลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ พร้อมความสบายในการเคลื่อนไหวที่ไม่ลดทอนประสิทธิภาพGQ Pro MED Scrubs รุ่น Elite Edition: ชุดสครับที่ครบทั้งฟังก์ชันและแฟชั่นได้อย่างลงตัว ผ่านดีไซน์อันโดดเด่นจากแรงบันดาลใจในงานตัดเย็บแบบฝรั่งเศส เข้ากับนวัตกรรมที่ถูกพัฒนามาจากปัญหาจริงของแพทย์ เพื่อให้การทำงานที่ทั้งสะดวกสบายและมีสไตล์ด้วยช่องเก็บของสูงสุดถึง 44 ช่อง และนวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำด้านนอก ดูดซับความชื้น ระบายความร้อนด้านใน ช่องป้องกันคราบเลอะ และช่วยลดเหงื่อสะสมระหว่างวัน นอกจากนี้ยังใส่ใจในรายละเอียดสำคัญ มีกระเป๋าเครื่องรางสำหรับพกพระเพื่อความอุ่นใจและเก็บของมีค่าอย่างปลอดภัย