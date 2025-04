การบินไทย ฉลอง 65 ปี มอบของขวัญพิเศษมากมายและ บัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทาง

การบินไทยจัดงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2568” ฉลองครบรอบ 65 ปี ช่วง 24 – 27 เม.ย. นี้ มอบประสบการณ์เหนือระดับพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย เช่น บัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทาง ตอกย้ำความเชื่อมั่นและความพร้อมสู่อนาคตเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานใหญ่ประจำปี “รักคุณเท่าฟ้า 2568” ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2568 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 65 ปีของการก่อตั้งสายการบิน ผ่านข้อเสนอสุดพิเศษและกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งงาน โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ ร่วมในพิธีนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 65 ปีของการก่อตั้งการบินไทย เราขอขอบคุณพนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และที่สำคัญที่สุดคือผู้โดยสารทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจและการสนับสนุนแก่การบินไทยเสมอมา งาน ‘รักคุณเท่าฟ้า 2568’ จึงถือเป็นโอกาสที่เราตั้งใจมามอบของขวัญพิเศษมากมาย เพื่อตอบแทนอุปการคุณที่ลูกค้ามีต่อการบินไทย พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการบริการและมาตรฐานการบิน เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเราในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน ‘รักคุณเท่าฟ้า 2568’ ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Always THAI ยังไงก็การบินไทยเสมอมา” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด โดยเราพร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองบัตรโดยสารทุกเส้นทางบินของการบินไทย แพ็กเกจทัวร์ และสินค้าที่ระลึก พร้อมประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เราบรรจงสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเติมเต็มความสุขและความอบอุ่นใจให้กับการเดินทางของทุกท่าน และนำมาให้ทุกท่านได้สัมผัสก่อนใครในงานนี้โดยพบกับกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายภายในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2568” ไม่ว่าจะเป็น• บินลัดฟ้าในราคาสุดพิเศษ: บัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทางของการบินไทย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตและพันธมิตรทางธุรกิจ• สะสมไมล์ง่าย ๆ รับโบนัสสุดคุ้ม: สมัครสมาชิก Royal Orchid Plus ภายในงาน รับฟรีโบนัสไมล์สะสม 500 ไมล์ และรับเพิ่มอีก 650 ไมล์ฟรี เมื่อเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ• เที่ยวสุดคุ้มกับทัวร์เอื้องหลวง: แพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษจากทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holidays) พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจ• เปิดประสบการณ์สุดล้ำกับ VR 3D: สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงบนห้องโดยสารของเครื่องบินรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยี VR 3D สุดล้ำ• ลิ้มลองรสชาติใหม่แห่งการเดินทาง: ชิมและเลือกซื้อเบเกอรี่แสนอร่อยจาก Puff & Pie• ช็อปของที่ระลึกสุดพิเศษ: เลือกซื้อของที่ระลึกราคาพิเศษจาก THAI Shop ที่นำมาให้เลือกสรรอย่างจุใจ• ร่วมสนุกกับกิจกรรม: เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายสะสมครบ 65,000 บาท รับสิทธิ์ร่วมสนุกหมุนตู้กาชาปอง รับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ออสโล สำหรับ 2 ท่าน และรางวัลบัตรโดยสารอีกมากมาย แพ็กเกจทัวร์ และของสมนาคุณอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท!• สนุกกับกิจกรรมบันเทิง: เพลิดเพลินกับกิจกรรมบันเทิงบนเวที• ชมภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ “Fly for The New High ToGether”: สัมผัสเรื่องราวการเดินทางที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเติบโตไปด้วยกัน ด้วยประสบการณ์เหนือระดับที่การบินไทยตั้งใจมอบให้แก่ผู้โดยสาร สะท้อนผ่านรอยยิ้มแห่งความสุข เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและมาตรฐานการบิน ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้การบินไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก