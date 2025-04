TOA ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ ที่งานสถาปนิก’68 เติมเต็มความสุขทุกพื้นที่ให้บ้านคุณ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชวนทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดล้ำจากบูธ TOA ในงานสถาปนิก’68 : ASA EXPO (Architect’25) ที่จะชวนคุณก้าวไปอีกขั้น เพื่อเติมเต็มความสุขทุกพื้นที่ให้บ้านคุณ ด้วยนวัตกรรมสีและตกแต่งบ้านอย่างครบครัน รวมทั้งนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์สุขภัณฑ์ระดับโลก ‘JOMOO’ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานีภายใต้แนวคิด “Beyond Paint, Beyond Picturesque” สะท้อนถึงการขยายธุรกิจ ที่เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตสีทาอาคาร แต่เป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโซลูชั่นการอยู่อาศัยที่ครบวงจร เราจึงเนรมิตพื้นที่ในบูธขนาดใหญ่กว่า 382 ตารางเมตร ให้ผู้ชมงานได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนการเดินชมบ้านจำลองกับ 6 โซน ทั้ง 2 ชั้น ที่ผสมผสานแรงบันดาลใจด้านดีไซน์และนวัตกรรมสุดล้ำจาก TOA เพื่อเติมเต็มความสุขทุกพื้นที่ให้บ้านคุณอย่างลงตัวพบกับไฮไลท์ ทั้งนวัตกรรมสีและวัสดุปกป้องพื้นผิวครบวงจร ครอบคลุมทั้งสีทาอาคาร สีงานไม้ สีตกแต่งพิเศษ สีอุตสาหกรรม สีสเปรย์ และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหารอยแตกร้าว - รั่วซึมจากแผ่นดินไหวที่ตรงจุด และครบเครื่องที่สุดในวงการแบบ Total Solution ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบวงจร เพื่อมอบการปกป้องพื้นผิวที่ยาวนานและยั่งยืนโชว์เต็มรูปแบบจากผลิตภัณฑ์ ยิปซัมบอร์ด และ กระเบื้องเซรามิค สำหรับปูพื้นและผนัง ทั้งความงามและความทนทาน และไฮไลท์พิเศษ! พบกับ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ ฟังก์ชันสุดล้ำจากแบรนด์ JOMOO ที่จะนำเสนอห้องน้ำในฝันด้วยสินค้าเรือธงตัวท๊อป SMART Toilet รุ่น X Series ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ – ควบคุมทุกฟังก์ชันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย, ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยน้ำ - สุขอนามัยที่เหนือระดับ ระบบประหยัดพลังงาน - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้งานอย่างชาญฉลาดและครบวงจร ตั้งแต่โถสุขภัณฑ์ ฝักบัว ไปจนถึงอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำที่ทั้งสวยงามและล้ำสมัยกิจกรรมพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด! เวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญ – เรียนรู้เทคนิคการใช้สีและวัสดุตกแต่งจากมืออาชีพ สาธิตนวัตกรรมล่าสุด - ชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ TOA ของที่ระลึกสุดพิเศษ – สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธมาร่วมสัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต ที่จะพลิกโฉมวงการวัสดุก่อสร้างและการตกแต่ง แล้วคุณจะรู้ว่า เรา “เป็นมากกว่าสี” แล้วพบกันที่บูธ TOA หมายเลข S104/4 ในงานสถาปนิก ’68 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 2568 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี“เรารู้ว่าบ้านคือหัวใจของทุกคนในครอบครัว TOA จึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่จะทำให้บ้านของคุณไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขและความภาคภูมิใจอย่างยั่งยืน - Total Solution for Better Living"