โก โฮลเซลล์ เพิ่มดีกรีความเข้มข้นแบรนด์กลยุทธ์ “สด ครบ คุ้ม” ย้ำพันธกิจพาผู้ประกอบการไทย ก้าวไปให้ไกลกว่าเดิม “ความสำเร็จคุณ เป้าหมายเรา”

โก โฮลเซลล์ ก้าวสู่ความท้าทายใหม่ภายใต้การแข่งขันที่ดุเดือดกว่าเดิม ด้วยแบรนด์กลยุทธ์ “สด ครบ คุ้ม” ครอบคลุมทุกมิติ ย้ำการเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการที่เต็มไปด้วยความสดใหม่อยู่เสมอ สานต่อบันไดขั้นแรก The New Choice for All พร้อมเปิดตัวแท็กไลน์ใหม่ “ความสำเร็จคุณ เป้าหมายเรา”นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า หลังเปิดตัวแบรนด์ โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และขยายสาขาไปยังหัวเมืองสำคัญๆ 9 จังหวัด จำนวน 13 สาขาในระยะเวลาเพียงปีกว่าๆ เราได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นอย่างมาก จนทำให้ โก โฮลเซลล์ กลายเป็นแบรนด์ธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่ถูกจับตามองมาโดยตลอด ปีนี้เราก้าวสู่ปีที่สองด้วยความท้าทายมากกว่าเดิม จากปัจจัยรอบด้านที่เข้ามาสร้างผลกระทบกับกำลังซื้อ และกลุ่มผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันที่ดุเดือดในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศ สงครามการค้าระหว่างประเทศที่กำลังส่งผลในวงกว้างกับทุกภาคส่วน ภัยธรรมชาติที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรม“การทำธุรกิจในวันนี้ จึงทำท่าเดิม ทำเท่าเดิม ไม่ได้ เราจึงมีแผนงานที่จะเพิ่มความเข้มข้นด้วยแบรนด์กลยุทธ์ ‘สด ครบ คุ้ม’ หลังจากที่ผ่านมา ลูกค้าจดจำ โก โฮลเซลล์ ได้ในเรื่อง ความสดของอาหารสด ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ตู้อควาเรียมที่มีอาหารทะเลเป็นๆ การบริการ ใหม่ๆ เพื่อผู้ประกอบการ อาทิ การตัดแต่งเนื้อสัตว์ ปลา การบ่มเนื้อ Dry Aged มุม GOfe’ คาเฟ่เล็กๆ ที่เป็นแหล่งจุดกระแสการแข่งขัน ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ ไก่ย่าง อย่างดุเดือดในธุรกิจค้าปลีกเมืองไทย รวมถึง ความคุ้มค่าของราคา และการสะสมคะแนนจาก The 1 รอยัลตี้โปรแกรมในเครือเซ็นทรัล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ นำมาซึ่งการทำ Brand Enhancement ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ Stay Fresh Solution หรือการพร้อมเป็นตัวช่วยที่เต็มไปด้วยความสดใหม่อยู่เสมอให้ผู้ประกอบการ”โก โฮลเซลล์ เลือกนำกลยุทธ์ “สด ครบ คุ้ม” มาตีความผ่าน 3 มิติสำคัญ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่พร้อมพาผู้ประกอบการก้าวไปสู่ความสดใหม่ ประกอบด้วย•สด (GO WITH FRESHNESS) ขั้นสุดของการสัมผัสประสบการณ์ด้านคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ทั้ง แหล่งที่มาจากทั่วโลก สินค้าหายาก การควบคุมมาตรฐาน รวมถึงสถานที่ ที่ถูกออกแบบมาให้เดินง่าย สว่าง สะอาด และพนักงาน ที่ยิ้มแย้มพร้อมทักทายด้วยคำว่า “ขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใส หรือ Have a Fresh Day!”•ครบ (GO WITH VARIETY) สินค้าและบริการที่หลากหลาย ตอบทุกโจทย์ของผู้ประกอบการ ครบด้วยบริการที่ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน อาทิ บริการตัดแต่งเนื้อสัตว์ ปลา บริการบ่มเนื้อดรายเอจ ครบด้วยบริการพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ หรือ B2B ให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกิจกรรมเวิร์กชอป หรือมุม Beverage Solution ที่ทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มรายย่อยมีทางลัดในการสร้างสูตรเครื่องดื่มเพิ่มรายได้•คุ้ม (GO WITH VALUE) คุ้มค่าทุกการใช้จ่ายด้วยราคาและข้อเสนอเฉพาะผู้ประกอบการ สินค้าคุณภาพ Own Brand คุ้มค่าด้วยสิทธิประโยชน์และระบบรองรับที่คิดมาอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะ การสะสมคะแนนผ่าน The1 และแลกรับสิทธิประโยชน์ในเครือเซ็นทรัล“พันธกิจที่สำคัญของ โก โฮลเซลล์ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราต้องก้าวไปให้ไกลกว่าเดิม ให้สิ่งที่สดใหม่กว่า ดีกว่า ในทุกๆ การส่งมอบประสบการณ์ และเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเลือกในสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง โดยมีเราอยู่เคียงข้างและก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน เหมือนกับความตั้งมั่นของทุกๆ คนใน โก โฮลเซลล์ คือ ความสำเร็จคุณ เป้าหมายเรา (Your Success, Our Goal)” นางสุชาดา กล่าวทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา โก โฮลเซลล์ ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “ความสำเร็จคุณ เป้าหมายเรา” พร้อมอัดสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆ ทั้ง สื่อหลัก ทีวี วิทยุ บิลบอร์ด และโซเชียลมีเดีย รวมถึงทุกช่องทางการสื่อสารของ GO WHOLESALE ในทุกแพลตฟอร์มปัจจุบัน โก โฮลเซลล์ มีสาขาจำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศรีนครินทร์ เชียงใหม่ อมตะชลบุรี พัทยาใต้ พระราม2 รังสิต รามคำแหง ราไวย์ เมืองภูเก็ต เจริญราษฎร์ ขอนแก่น อุดรธานี และหาดใหญ่